Un esperpento

Brocho, corto y atacado, codicioso pero frágil, el toro de La Ventana del Puerto que partió plaza no le convino a Paco Ureña. Era el ... primero de los seis toros con que había decidido anunciarse a solas al saberse excluido de San Isidro. A este le perdió pasos, lo desplazó demasiado, y se vino abajo el toro. Un pinchazo hondo y dos descabellos. El segundo, de Domingo Hernández, cinqueño como todos los que iba a salir después, fue uno de los dos de más cuajo de los seis. Ligeramente cornipaso y vuelto de cuerna, muy astifino, de buen son. El de mejor nota, el más propicio. Se picó corrido, cobró en exceso, embistió más humillado que entregado. Despatarrado en una serie de naturales que, tras dos estatuarios cobrados en los medios, fueron apertura de faena, Ureña se tiñó de sangre de toro la taleguilla salmón y oro entonces. No tomó vuelo la faena. Una tanda en redondo después de dos de probaturas con la izquierda. El toro, tapado en exceso -la muleta lo ahogaba-, se acabó aplomando y terminó aculado. Media tendida. Aplaudieron al toro en el arrastre y sacaron a Ureña a saludar. Ya lo habían hecho al romperse filas tras el paseo.

El signo de la corrida se torció a partir de entonces. El tercero, de Adolfo Martín, cárdeno, armado, en tipo, con mucha plaza, corretón y suelto de partida, fue para Ureña trago amargo. Siete u ocho veces pasaron en falso los banderilleros. El palco no cambió el tercio hasta que no estuvieron clavados los cuatro rehiletes reglamentarios. Decisión rigurosa. El toro se avisó y escamó. No es que fuera artero ni listo ni revoltoso. Ureña no disimuló su desconfianza. Un pinchazo, una estocada trasera, once descabellos. No enmendó el asunto un cuarto de José Vázquez, regordío y bajo de agujas, que coceó el caballo de pica después de escupirse de tres encuentros. Parado después de banderilleado, cobró medios muletazos sueltos de una faena sin hilván. La cara entre las manos, a punto de afligirse. Tres pinchazos y una estocada.

Ficha del festejo Las Ventas. 14ª de San Isidro. Bochorno. Una tormenta en el quinto toro. 19.992 almas. Dos horas y media de función.

Seis toros de distintos hierros. Por orden de lidia, Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Adolfo Martín, José Vázquez, Conde de Mayalde -5º bis, sobrero- y Victoriano del Río.

Paco Ureña, único espada. Silencio, ovación, silencio, silencio, una oreja y palmas.

Sobresalientes, Álvaro de la Calle y Jeremy Banti.

El quinto era de Juan Pedro Domecq. Estrecho, escurrido, zancudo y cariavacado, fue protestado de salida, pegó trallazos en el caballo y corrió de acá para allá sin fijarse. Rafael Viotti, que bregaba, intentó echarlo al suelo sin éxito. De dos capotazos violentos salió el toro patinando, pero sin caerse. Arreció una bronca que llevaba latiendo desde la aparición del toro. El palco devolvió el toro. Decisión arbitraria.

Y a continuación sobrevino una espectáculo esperpéntico. Llevaba tronando cerca de la plaza un buen rato. En cuanto asomó el sobrero del Conde de Mayalde descargó un chaparrón. Tormenta de verano, se encendieron las luces. Hubo desbandada en los tendidos. El toro había salido quebrantado del caballo y llegó a la muleta rendido, pero sin perder su nobleza de fondo. Ureña se enredó con el toro en faena de corto trazo, muletazos incompletos sin vuelo, enganchones. Un coro de los tendidos de sol jaleó la cosa como si fuera una hazaña o lo nunca visto. Del mismo coro salió el canto a la mexicana del «¡Torero, torero!». La plaza era una olla de grillos. Ni las caídas repetidas del toro ni su manifiesta falta de celo hicieron callar a los coristas. Desde el tendido 7 surgieron gritos de «¡Fuera, fuera!», pero no acallaron las celebraciones, que sonaban a parodia pero no lo eran. Una estocada y petición de oreja que fue concedida. El ruedo se llenó de almohadillas sin que se supiera cuál fuera el motivo. Las retiraron para que Ureña pudiera dar la vuelta al ruedo sin prisa. Ya iban más de dos horas de función.

Quedaba por verse un sexto negro salpicado de Victoriano del Río que no paró de correr en busca de alguna salida, que derribó en la huida al picador de puerta y coceó el caballo donde lo picaron. Ureña sorprendió con un ajustado quite por gaoneras en los medios. De todos los viajes en la muleta se fue soltando el toro. Volvieron a oírse voces destempladas y los gritos patrióticos que rompen el ambiente de la plaza en el momento más inoportuno. A las nueve y media se acabó la fiesta.