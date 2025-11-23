El empresario de la plaza de toros de Cáceres logra la gestión de la Real Maestranza de Sevilla

José Manuel Peña Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:10 Comenta Compartir

La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla tendrá un nuevo gestor a partir de la próxima temporada y para los próximos cinco años. Este sábado se ha acordado que el empresario José María Garzón se haga cargo de esta responsabilidad, en lo que supone uno de los momentos más determinantes en la historia del coso hispalense. Garzón es uno de los gestores más reconocidos a nivel nacional, ya que bajo su cargo están otras plazas nacionales. Entre ellas la plaza de toros de Cáceres, las de Santander o Córdoba, entre muchas otras.

En la ciudad extremeña, la empresa Lances de Futuro, gestionada por Garzón, presentaba al Ayuntamiento de Cáceres una oferta con «grandes figuras del toreo» para que los toros volvieran a la plaza Era de los Mártires en la Feria de San Fernando, después de cinco años sin festejos taurinos en la ciudad. Morante de la Puebla y Roca Rey fueron los principales atractivos de unos carteles en los que también destacó Antonio Ferrera y su regreso a los ruedos extremeños. Emilio de Justo, Juan Ortega y Ginés Marín completaron la propuesta para la Era de los Mártires en 2025.

La llegada de este empresario a la Real Maestranza de Sevilla supone la salida de la Empresa Pagés, con Ramón Valencia al frente, que durante las últimas nueve décadas ha ostentando estas labores. Una decisión que ha coincidido con el año en el que expiraba el contrato de arrendamiento firmado en 1932 entre la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Empresa Pagés y que ha marcado, para bien y para mal, la evolución del toreo sevillano contemporáneo, como recoge el diario ABC.

