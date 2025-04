Toros | Feria de Abril: Daniel Luque mantiene alto el pabellón en La Maestranza

Barquerito Martes, 3 de mayo 2022, 23:14 | Actualizado 23:25h. Comenta Compartir

El cuarto de los cuatro toros de Juan Pedro Domecq con el hierro de Veragua jugados por delante este martes en la corrida de la ... Feria de Sevilla fue de los de hacer sufrir. No por bravura, sino todo lo contrario. Cinqueño, entre colorado y albahío de pinta, calcetero, acapachado pero abierto, blancas las astas de cepa a pitón, muy astifino, ligeramente ensillado. No eran buenas las hechuras, sí espectacular por raro el porte, y no fue sencillo el trato. Fijo en el caballo, contra el que se estrelló en un primer puyazo no peleado, cobró una segunda vara trasera sin emplearse.

Daniel Luque brindó al público de La Maestranza. Lo habían sacado a saludar después del paseíllo. Un reconocimiento más para su tarde fantástica del pasado jueves. Por eso sería el brindis. Un exceso de confianza porque, rebrincado, pegajoso y protestón en la primera tanda, el toro no hizo a partir de entonces nada que no fuera venir al paso, rebañar en medias embestidas tobilleras y hasta tirar un derrote que le pasó a Daniel rozando el cuello. Toro de aire predador. Y, sin embargo, se empeñó con él Daniel. La primera de sus dos faenas a un toro mirón de corto recorrido y con tendencia a acostarse por la mano izquierda, había sido entera en un ladrillo, en el mismo sitio, y en señal de autoridad. Trasteo de lindo comienzo -ayudados por alto a suerte cargada- y sencillo manejo. Cuando el toro se paró, se metió tan fresco entre pitones y llegó a darle carrete al toro, que ya no quería. Dos remates de natural ligado con el de pecho fueron la joya visible de la faena, Y un molinete invertido del repertorio antiguo. Esta sabia faena tuvo por broche una estocada excelente. Como el resto de los juampedros, este primero tuvo una muerte resistida, de las de tragar sangre. Cuando dobló, en los tendidos -mucha más gente en la sombra que en el sol- solo se veían paraguas abiertos como un camuflaje. Las manos que sostenían los paraguas no podían blandir pañuelos ni aplaudir al mismo tiempo. Antes de eso, en el saludo, Luque había toreado a la verónica muy despacio, y ligado ocho lances cosidos ganando pasitos y sin perder compás. Todo eso apenas contó. Valor puro Lo que sí marcó la tarde de Daniel fue la alta tensión y el frío arrojo, valor en estado puro, con que decidió ganarle la pelea al cuarto toro, tan reservón y a la defensiva, consentirle sin titubear, dejárselo debajo y, casi encima, ofrecerse como diana porque en los primeros rebañones el toro le había buscado para prenderlo. Sacar la muleta a tiempo cuando Daniel acortó distancias y pisó el terreno que el toro había defendido fue tarea muy difícil. El riesgo, tan evidente, llegó a la gente. Una tanda de muletazos enroscados antes de la igualada fue logro mayor. Y una estocada inapelable. En la reunión con la espada, el toro partió el estaquillador en dos. No cuajó la petición de oreja y el palco, largo después, se plantó. Pitaron con ganas al toro en el arrastre. Y al tercero, también, Como en la Maestranza se oye todo, se sintió el chasquido del estaquillador como un disparo, y , antes, a mitad de faena del tercero un grito que se entendió como una censura: «¡Juan Pedro.!». Ampliar Ginés Marínen la Feria de Sevilla. EFE El segundo, mansito y manejable, no tuvo fuerzas, pero Álvaro Lorenzo se embarcó en faena plana de las de aviso. El tercero, claudicante pese a sus buenos galopes de salida, llegó a sentarse. Ginés Marín anduvo moroso. Con los dos toros del hierro de Parladé, cinqueños los dos, cambió de signo el panorama. Los dos cobraron sendas vueltas de campana. El quinto, al segundo viaje de muleta. El sexto, al segundo lance. En la distancia quiso mejor que en corto el quinto. El sexto, de querencia a toriles y tablas, pero noble y de embestidas claras por abajo, fue el de mejor juego de la corrida. En faena recargada de pausas y paseos, larga -dos vueltas al pasodoble le dio la banda-, con dos tandas de bellos logros al natural, Ginés se acopló a lo que el toro quiso, el trato suave. Y eso fue. La faena de Lorenzo al quinto fue de altibajos, pero del gusto de la banda de música, que no paró. Escuchar el «Martín Agüero» en Sevilla es siempre un lujo. Ginés cobró con el sexto una soberbia estocada en el terreno preciso y la suerte contraria. La de Álvaro, atravesada, precisó de la rueda de peones. Dos orejas, una y una. Ficha técnica Sevilla: Novena corrida de abono. Tiempo primaveral, con lluvia en los dos primeros toros. 5.500 almas en La Maestranza. Dos horas y cuarto de función.

Toros: Seis toros de Juan Pedro Domecq. Los cuatro primeros, con el hierro de Veragua. Los dos últimos, con el de Parladé.

- Daniel Luque, ovación y saludos desde el tercio. Álvaro Lorenzo, silencio tras aviso y una oreja. Ginés Marín, silencio y una oreja.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión