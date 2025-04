Álvaro Alarcón, novillero por la puerta grande

BARQUERITO (COLPISA) Lunes, 23 de mayo 2022, 22:45 | Actualizado 23:02h. Comenta Compartir

El tercer novillo de Fuente Ymbro, abrochado y cornicorto, trotón y hasta emplazado de partida, se empleó en el caballo y rompió en la muleta ... como los toros de carril: prontitud, codicia, fijeza, embestidas repetidas y descolgadas. A todo eso lo acaba de definir Morante como el «ritmo», que no es común. El segundo, ensillado, gacho y muy astifino, abanto y asustadizo de salida, suelto de varas, fue todo lo contrario: rebrincado, muy mirón, pendiente del bulto y no del engaño, a la defensiva, se acostó por las dos manos sin terminar de pasar y derrotó entonces. Listeza, sentido y genio, que no son comunes en los utreros de procedencia Jandilla.

Con dos novillos tan distintos se dejaron tomar la temperatura los dos novilleros debutantes en Madrid. Con el de carril, Álvaro Alarcón, toledano de Torrijos. Y con él, muchos paisanos, que se hicieron notar en los tendidos de sombra. Con el artero y violento, Jorge Martínez, murciano de Totana y criado taurinamente en Almería. Preparado, despejado, cuajado y rodado Alarcón, que, templado y técnico, muy precisa colocación, toreó a placer. Valiente, muy valiente -el valor consciente, no el temerario- Martínez, que dio desde su primer asomo la sensación de ser lo que se entiende por torero de clase. La clase: el ángel, la calidad, un aura. FICHA TÉCNICA Las Ventas. 16ª de feria. Primaveral. 14.645 almas. Dos horas y cuarto de función. Bronca al palco por denegar a Jorge Martínez la oreja del quinto.

Ganadería. Seis novillos de Fuente Ymbro (Ricardo Gallardo)

Novilleros. Manuel Diosleguarde, oreja tras aviso y silencio tras aviso. Jorge Martínez, ovación y vuelta tras aviso. Álvaro Alarcón, una oreja y dos orejas. Salió a hombros. Martínez y Alarcón, nuevos en esta plaza.

A destacar. Pares brillantes de Andrés Revuelta. La técnica, la facilidad, la quietud de Alarcón. Y, en contraste, el serio arrojo de Jorge Martínez, su sentido del ritmo precisamente, que un toro tan mirón pareció estarle negando, y, sin embargo, se pudo entrever en las dos verónicas de recibo -el aire distintivo del toreo con los vuelos, encaje no forzado- y solo dos porque en el intento de la tercera estuvo a punto de levantarle el toro los pies. Fue un primer aviso, y no el último. En cuanto se estiró y ajustó con la izquierda Jorge, el toro se le vino encima y lo volteó. Al tercer viaje. Se cambió de mano, pero ya estaba orientado el toro, que lo desarmó dos veces y lo buscó. El empeño del torero fue de admirar. La emoción del riesgo, que tuvo a la mayoría en vilo. La prueba clave: el valor. Las dos faenas tuvieron parecido remate: estocada de Jorge y estocada soltando el engaño de Álvaro. Vista la prueba, vino la confirmación en los segundos turnos. Un quinto que protestó en el caballo, no tuvo golpe de riñón porque se apoyó en las manos, adelantó por las dos manos y punteó y cabeceó. Y un sexto que de salida topó, cobró una vuelta de campana, se enceló en el caballo y se dolió en banderillas, y fue en la muleta toro de dos caras: claro por la mano derecha, pero se venció sin entrega por la otra. Al complicado quinto lo acabó metiendo Jorge en la muleta y lo llegó a torear a cámara lenta, a ligarlo en el sitio y a dejarlo respirar sin trampa ni cartón. Fue dificilísimo. El final de faena, con la izquierda, fue soberbio. Álvaro encontró la fórmula de torear al sexto tapándolo mucho y, en redondo, acabó toreando despacio y en aparente desmayo. Sin puntilla rodaron los dos novillos de estocadas contundentes. El palco se enrocó y le negó a Martínez una oreja. Y premió con dos a Alarcón. A solo dos meses de la alternativa, anunciada para julio en Santander, el salmantino Diosleguarde se despidió de las Ventas con varia fortuna. Un primer novillo tan noble como el que más, pero sin el ritmo del tercero, y un cuarto, bastante más cuajado que cualquiera de los otros, que apretó en el caballo y pesó y costó en la muleta de otra manera, como si tuviera más edad. Templado y sobrado Diosleguarde con el bueno, pero en faena larguísima y algo repetitiva, y esforzado y despegado, muy montada la muleta, con el cuarto. Al uno lo mató por arriba. Al otro no. El toro decidirá. Es capaz.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Toros