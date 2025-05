«Voy desde Mozart hasta AC/DC»

Tomás Cobo (Santander, 60 años) desde que terminó su especialidad en anestesiología en Inglaterra volvió a Cantabria, comunidad a la que nunca ha dejado de ... estar ligado. Solo deja su ciudad natal cuando tiene que cumplir con las obligaciones derivadas de ser el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España (CGCOM). Además es vicepresidente de la región europea de la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe (CONFEMEL), trabaja como anestesiólogo y es voluntario en misiones médicas en África. Le queda menos tiempo del que desearía para pintar, escribir, aprender a tocar el piano que tiene desde hace años en casa o curiosear sobre lo que sea de música. Pero él persevera.

Lunes

06.45 horas. Nunca desayuno. Sé que es poco sano, pero ya estoy acostumbrado. Empiezo a sentir hambre hacia la una de la tarde. Acostumbro a despertarme muy temprano. A principios de semana tengo una rutina fija, pero es llegar el miércoles y todo cambia. Antes de ir al trabajo reviso el correo electrónico y si tengo un hueco, salgo a correr unos 30 minutos por el parque de Las Llamas. Mi tiempo de reflexión es cuando voy camino del trabajo en el coche, me lleva casi 20 minutos.

08.00 horas. Los lunes y martes me los paso en el hospital en consulta y cirugía. Las mañanas son en el quirófano. Tengo un momento para comer algo ligero y regreso al hospital a atender a los pacientes de la unidad del tratamiento del dolor.

14.00 horas. Dos veces al año participo en la expedición médico-quirúrgica de Cantabria. Soy médico cooperante en los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia) y en el Hospital San Juan de Dios de Tanguieta, en Benin. En la misión del Sáhara Occidental, soy anestesiólogo en procedimientos de cirugía general, oftalmología y odontología. El hospital sólo se abre cuando vamos y llevamos equipo quirúrgico que ha sido donado. En noviembre vamos a Benin, donde además de ayudar en lo asistencial, también formamos al personal y a estudiantes que se han ido sumando. Ambos viajes son experiencias muy buenas. La clave es poder enseñar.

Miércoles

07.00 horas. Cada semana voy a Madrid para cumplir con la agenda del CGCOM: reuniones con Sanidad, los presidentes de los colegios o embajadores, o revisar que todo marche bien en las fundaciones, los proyectos y mucho más. Mi vida es más activa e implica estar en un lugar y otro. En ocasiones también tengo que ir a otras ciudades de Europa o Latinoamérica. No tengo problemas con viajar, me gusta porque la idea es impulsar la libre circulación de los médicos.

18.30 horas. En la capital, la convivencia es más institucional. Las comidas son para estar pendiente del trabajo. Si salgo pronto de la oficina, me reúno con amigos. Madrid tiene una oferta cultural impresionante. Paradójicamente, siempre hay espectáculos con entradas disponibles hasta el último minuto y es una suerte.

20.00 horas. Me gusta ir al teatro, conciertos y ópera. Soy amante de la música, pero si es clásica todavía más. En Cantabria se celebra el concurso internacional de piano y soy un fiel seguidor de cada edición. También escucho los éxitos de los 80. Pero no le hago ascos a nada. Me causa mucha curiosidad todo lo que tenga que ver con el mundo musical. El otro día, miré un programa de TV que contaba la historia de La Polla Records. Aunque prefiero a los genios como Beethoven o Mozart, no me cierro a AC/DC.

Jueves

21.00 horas. Cuando vuelvo a casa, me preparo la cena y leo. Me duermo leyendo. El último libro fue 'Erasmo de Rotterdam: Triunfo y tragedia de un humanista', de Stefan Zweig. Totalmente recomendable. Es impresionante conocer al primer europeísta que apostó por el continente. Leo todo lo que cae en mis manos, desde historia hasta novelas. Me gusta la de Arturo Pérez-Reverte ambientada en la batalla del Ebro: 'Línea de fuego'.

22.00 horas. No veo series, pero no porque me disgusten, sino porque no tengo tiempo para quedarme enganchado con varios capítulos. Prefiero las películas y que sean clásicas. Mi género favorito es el bélico. Las de terror o de sangre las dejo a un lado. A diferencia de otras personas, no tengo algo que deba hacer sí o sí antes de dormir. No soy maniático. Si llego cansado no leo y tampoco pasa nada.

Viernes

09.00 horas. Regreso a Santander por la mañana y luego aprovecho para reunirme con amigos. Solemos quedar en casa de alguien para comer o salimos a cenar. Con algunos hemos crecido juntos, nos conocemos desde la infancia y otros son mayores.

17.00 horas. Me gusta el maquetismo naval y tengo un pequeño bote para pasear por la bahía. Si no hubiera sido médico, sería marino. De hecho, cuando era jóven me incorporé a la sanidad militar. Soy oficial médico reservista.

Sábado

11.00 horas. Los fines de semana son para descansar. Vivo libre y dedico tiempo a la familia. No hay planes establecidos. Procuro comer con mi madre, que aunque ya está cerca de los 90 años, está mejor que yo. También paseamos, siempre que el clima impredecible lo permita.

16.30 horas. Tengo muchos sobrinos y ahijados. Vamos a pasear a lugares cercanos para hablar de todo y nada. Ya son jóvenes, pero aún se les puede enseñar algo. Compartimos experiencias para que no comentan los mismos errores que otros. Estoy enamorado de Potes, en Liébana. Voy acompañado o solo porque tengo varios amigos que viven ahí.