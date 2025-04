Cuando el título lo dice todo

La figura de Paul Auster (Newark, Nueva Jersey, 1947), uno de los nombres imprescindibles de la literatura contemporánea, se engrandece todavía más cuando se bifurca ... en su faceta igualmente brillante de ensayista. En esta obra (que, ya lo adelanto, cabe leer como si de una novela se tratara) trata de dar respuesta a uno de los problemas endémicos de la vida estadounidense, como es la proliferación de armas al alcance prácticamente de todo el mundo, un hecho que ha convertido al país líder mundial en el patético sintagma que acertadamente titula esta obra que traemos.

A la hora de afrontar el ensayo Auster procede de manera exquisita. Dividido en cinco partes, cada una de ellas ofrece un planteamiento, a veces una peripecia, particular que va enhebrándose con los siguientes hasta terminar en un todo que no es sino un alegato imprescindible contra la abundancia de armas (privadas y legales en su mayor parte) y las tragedias que provocan, claro. Lo más preocupante es que termina dudando no solo de si habrá posibilidad de arreglarlo, sino de que ni siquiera haya voluntad de hacerlo.

Auster arranca de una tremenda situación familiar que lo hace convertirse en juez y parte de aquellos contra lo que argumenta: su abuela asesinó a su abuelo –del que acababa de separarse– en 1919, cuando el padre de Auster tenía solo seis añitos y esa circunstancia modeló de manera incontrovertible el carácter de su progenitor. Ese luctuoso suceso no le fue revelado al autor (y de casualidad) hasta mucho después y al conocerlo se explica entonces la idiosincrasia y manera de actuar de su antecesor. Tras este particular arranque, Auster continúa en su condición de protagonista al evocar a dos curiosos tipos que conoció mientras trabajaba en un petrolero tras haber terminado sus estudios. La particular índole de estos compañeros frente a determinados actos de violencia que protagonizaron le permite abrir el campo para su posterior dilucidación sobre el asunto.

Auster constata también que la presencia de las armas ha sido una constante en el imaginario evasivo del norteamericano medio. Confiesa el autor, como todos los chicos de su generación, haber crecido viendo películas del oeste y de gánsteres, donde los tiros estaban a la orden del día y aunque tiene muy buen cuidado en poner de relieve su distancia frente a esta influencia tal vez determinante (al final del libro demostrará históricamente que no fue tal: el «salvaje oeste» dejó una cifra de muertos y heridos de bala infinitamente inferior a las que se manejaron solo en las primeras décadas del XXI) deja entrever que esta «formación» sería fundamental a la hora de encarar los terribles problemas que la proliferación de armas porta: ya no solo asesinatos y matanzas, sino suicidios y todas las derivaciones de lutos, duelos y rupturas en las vidas de familiares y amigos de los asesinados. Lo curioso es que Auster contrasta los datos del número de muertos por armas de fuego con el mismo por accidentes de circulación (coches y tiros: vuelta al cine) y llega a conclusiones muy clarividentes: si en un tiempo estaban muy cercanas las cifras unas de las otras, las campañas de concienciación sobre el tráfico han calado hondo y el número de fallecidos se ha reducido notablemente. No ha ocurrido así con las muertes por arma de fuego. Por eso ha de recurrir a la tesis que sostiene de que la tradición de los EE UU ya estaba impregnada de sangre mucho antes, incluso, de su nacimiento como nación independiente: desde los primitivos colonos británicos que fueron arrebatando tierras a los nativos a la demanda y trata de negros traídos en régimen de esclavitud, pasando por levantamiento de las colonias contra la metrópoli y culminando con la Guerra de Secesión, casi cien años después de obtenida su independencia. Desde el primer momento, el derecho inalienable (y a veces torticeramente interpretable) del individuo a portar armas para su defensa ha dificultado la probabilidad de reducir la posesión (y el consiguiente mal uso, «imperdonable, sí, pero no incomprensible») de las armas. Tal vez eso explique el hecho de que, en la actualidad, sea raro el día en que no se afronta una nueva matanza; tan acostumbrados están ya que casi no les hacen caso a no ser que el número de damnificados sea relevante. Entonces todo el mundo parece unirse contra las armas, pero enseguida vuelve el enfrentamiento, cada vez más radicalizado, entre defensores y detractores y, como lamenta, «nada cambia jamás». Y la solución, desgraciadamente, no pasa por prohibirlas: su proscripción no haría más que enconar el debate y provocar sucesos de rebote, como ocurrió con la 'Ley seca' en su momento.

El texto viene pespunteado con sobrias pero hermosísimas fotos en blanco en negro («fotos del silencio», las denomina el propio Auster) de Spencer Ostrander en donde solo aparecen edificios y lugares solitarios donde no se ve a ninguna persona ni rastro de nada que pudiera evocar un arma, pero se trata –según leemos aterrorizados en los respectivos pies de foto– de lugares donde se han perpetrado matanzas de gente en los últimos veinte o treinta años y el contraste con lo que se cuenta y la sensación que el todo junto provoca son absolutamente estremecedores.