'The Legend of Zelda': un reportaje para jugar

Miyamoto ha confesado que la idea tras The Legend of Zelda nació de la necesidad de volver a revivir, de algún modo, las vivencias de su infancia, explorando los campos, cuevas y lindes de los alrededores de su casa. Por eso, todos los juegos de la serie tienen esa idea como piedra angular: crear en el jugador la sensación de aventura y descubrimiento, ofreciéndole libertad para moverse por donde quiera y vivir en un mundo fantástico con personajes inolvidables.

Link es el nombre del protagonista de esta saga y es quien ha de recorrer en cada ocasión un 'viaje del héroe'. Imagen promocional de The Legend of Zelda: a link Between Worlds

«lo que me resulta más interesante de The Legend of Zelda es que Hyrule es un mundo en continuo cambio; su territorio cambia sin parar, sus razas, sus historias y hasta su política. Pero lo que nunca cambia es que siempre nacerá un demonio con poder, una princesa sabia y un guerrero valeroso, y los tres estarán siempre condenados a enfrentarse»

En The Legend of Zelda (cada juego cuenta una historia diferente dentro de un mismo universo, todo ello conectado en una misma cronología, en la que tres personajes, el héroe Link, la princesa Zelda y el demonio Ganondorf, han sido condenados a reencarnarse cíclicamente a lo largo de la historia del reino de Hyrule) Link se despierta y se ve abocado a una aventura ya sea salvar Hyrule, revertir una maldición desatada sobre la princesa Zelda, salvar a unos niños secuestrados… A lo largo de sus aventuras, Link conoce a varios mentores como Impa, Orca, Sheik…, que le ayudan a superar las diferentes pruebas y obstáculos, para finalmente derrotar al mal mayor que acechaba detrás de cada aventura.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Imagen promocional Nintendo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, es la última entrega de la serie hasta el momento, secuela directa del galardonado y aplaudido tanto por crítica como por jugadores The Legend of Zelda: Breath of the Wild, una auténtica revolución en la saga y en la propia industria del videojuego, porque, entre otras cosas, supuso un hito en la forma en que abordaba la libertad que se le ofrecía al jugador para encarar la aventura como quisiera; creando un nuevo canon que ha intentado ser replicado por otros autores en los últimos tiempos y brindando, por otro lado, una de las historias más trágicas del medio.

Esta necesidad de contar en profundidad la historia de The Legend of Zelda, en palabras de Suárez, hace que «en Tears of the Kingdom [los tres personajes principales] ya no son un mero demonio, una simple princesa o un guerrero más. Son tres individuos de carne, huesos y píxeles con un único deseo: escapar a la maldición de su destino. Ahora ellos también quieren cambiar. Y esperemos que lo consigan, más de 30 años después de su primer enfrentamiento».