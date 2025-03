Su idilio con el Teatro Romano comenzó como espectadora. Entonces, Mérida estaba dentro de su código imaginario, era su deseo. La primera vez que Magüi ... Mira pisó la arena del escenario fue como actriz, y contando como productor con un joven Jesús Cimarro, actual director del Festival Internacional de Teatro Clásico. Entonces Mira tenía 43 años y Cimarro 23. Y ahora, 35 años después, repiten. 'Salomé' les ha hecho coincidir solo que ahora Mira lo hace cosechando éxitos como directora.

–¿Cómo es esa dualidad de actriz y directora? ¿La responsabilidad que se siente es la misma?

–No tiene nada que ver. Son sensaciones muy diferentes. Cuando estás sobre el escenario, y sientes la conexión con el público, el 'feedback', es una sensación que no tiene precio. Es erótica del poder. Y otra muy distinta es tener la oportunidad y el privilegio de contar una historia, como yo la leo, como yo la entiendo. Inicio yo el viaje. Y para esto además necesito que todos los que participan en él se enamoren de mi propuesta. Empezando por el productor, Jesús Cimarro, con el que he trabajado codo con codo y siguiendo con el maravilloso equipo que está en el Teatro Romano para dar vida a 'Salomé'. Esa es mi principal responsabilidad como directora. Como actriz defiendes un personaje, como directora eres la responsable de iniciar el viaje hasta llegar a eso que he imaginado, que he querido y la manera en la que contarlo. Es muy emocionante, sobre todo cuando compruebas que todo este trabajo le llega al público y la manera que tienen de acogerlo. El día del estreno sentí una emoción inmensa, las sal de mis lágrimas llegaban a mi boca, al ver cómo reaccionaba el público con mi propuesta porque eso es verdadero arte escénico. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que confiaron en mí.

–¿Cuándo y cómo nace 'Salomé'?

–La propuesta comenzó hace dos años y empezó con un proceso de investigación. Es un relato histórico, son personajes que han existido. Es historia. Está contada en el Nuevo Testamento. Además hay montajes o textos como el de Oscar Wilde, por ejemplo, del que parte además una ópera. Pero no están anclados lo suficiente, al menos bajo mi punto de vista, porque están descontextualizados históricamente. En ese momento, en Judea, hoy Palestina, había un conflicto muy vibrante, muy encarnizado, muy encendido, muy político y está presente en la obra que yo he escrito. Y entonces todo cambia. Esta historia nace porque los romanos iban conquistando pueblos, apoderándose de ellos y sometiéndolos. Ponían a reyezuelos a dedo y había activistas que se rebelaban ante esta situación. El líder activista del momento que hablamos era Juan Bautista. Me parecía muy oportuno tener presente este momento, que además es un conflicto que a día de hoy sigue sin estar resuelto. Empecé entonces a investigar todo lo que sucedía en esa época, lo que pasaba, lo que se había escrito, que era poco, y también lo que se había imaginado. Pero a mí me parecía más interesante reflejar lo que realmente sucedió, el momento político e histórico, la lucha de clases en la que siempre acababa sometiéndose a la mujer y es usada como moneda de cambio de esos conflictos bélicos. Y hoy en esto seguimos exactamente igual.

–Belén Rueda interpreta a su protagonista, Salomé, ¿por qué ella?

–Si Belén no hubiera aceptado el proyecto no hubiera hecho 'Salomé'. Estaba ella en mi cabeza desde el minuto cero. Siento una gran admiración por ella. Es fibra pura, talento puro, pálpito puro, es especial, Belén es especial, y yo sabía que podíamos juntas. Y así ha sido. Juntas hemos logrado dar fe de vida a esta mujer que yo tenía en la cabeza. Mi Salomé es culta, es inteligente y sobre todo tiene consciencia. Y necesitaba esa hembra, necesitaba a Belén. Y sobre todo tiene consciencia de su poder. Del poder de la seducción y no tiene nada que ver con la belleza. Las mujeres no tenían armas para conseguir poder. El poder se podía conseguir con ametralladoras ahora, con lanzas, con bolas de fuego como dice Juan el Bautista, pero las mujeres no. Solo tenían una fuerza y un poder que era el sexo, el poder de la seducción. El sexo que produce vida, nos lleva al éxtasis y en ocasiones también nos mata.

–¿Qué quería expresar con su obra en pocas palabras?

–Que queremos un mundo nuevo, en el que las mujeres tengamos la posibilidad de llegar al poder, de tenerlo, sin necesidad de tener que pasar la línea roja del poder que tenemos con la seducción.

El mensaje «Lo que expresamos es que queremos un mundo nuevo, en el que la mujer tenga poder sin seducción»

–Cuando inició el proyecto, ¿estrenar en Mérida estaba también en su mente?

–Estaban todos, Luisa Martín, Pablo Puyol, Juan Fernández y Sergio Mur. Estaban todos, y te aseguro que aún no salgo de mi asombro, porque fue amor a primera vista. Al igual que lo estaba también Mérida. Mi equipo y yo siempre pensamos en que Mérida es Mérida, aunque luego haya que hacer modificaciones en la escenografía y ensayar de nuevo para la gira que empezamos en enero. Pero los cuatro montajes que he dirigido para Mérida los he pensado e imaginado estrenando en Mérida. Y para ese espacio. Ese espacio es parte del alma de lo que yo he hecho. Ha sido nuestra inspiración. Cuando decidimos la escenografía y el vestuario lo hicimos pensando que la obra iba a dar a luz en ese espacio.

–¿Cómo está reaccionando el público con su obra?

–Es una de las cosas que me siguen dando escalofríos cada noche. Es emocionante. Pensar que 3.000 personas están viendo tu obra, se ríen, aplauden y lo hacen mucho, pero la mayoría del tiempo no se escucha nada. Todo es silencio, no se escucha ni un teléfono ni nada. Es una magia, una conexión que se me escapa. Yo no lo había vivido nunca. Fue así en el estreno, y sigue siendo así cada noche que regresamos al Teatro Romano.