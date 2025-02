El Teatro Español albergará este miércoles la capilla ardiente de Verónica Forqué

I. Cortés Martes, 14 de diciembre 2021, 11:18 | Actualizado 19:39h. Comenta Compartir

El mundo de la cultura sigue llorando la pérdida de la actriz Verónica Forqué, que anteayer nos dejaba a los 66 años de edad. Hoy la capilla ardiente de la actriz se instalará en el Teatro Español de 11:00 horas a 16:00 horas «como se hace con las grandes cómicas del país». Así lo anunció ayer la delegada del área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, que indicó que este «último adiós a la artista» es «una bonita tradición», que además tendrá lugar en el espacio escénico donde Forqué «interpretó grandes montajes como 'Doña Rosita la soltera'».

Forqué, hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez-Vigo, falleció en su domicilio de Madrid, donde los servicios de emergencia encontraron su cuerpo sin vida. La hipótesis principal de la investigación es que se habría quitado la vida.

Desde el martes, no han dejado de sucederse los elogios a esta actriz con cuatro goyas en su haber. María Barranco, en la Ser, afirmaba ayer que aún no se lo cree. «No he pegado ojo. Es como si fuera una mala pesadilla. Nos conocimos a finales de los ochenta, en el rodaje de 'El baile del pato', e hicimos muchas risas. Así empezó una gran amistad. La recuerdo como un ángel, la sonrisa del cine español».

«Se dirán demasiadas cosas de ella, quedarán en el recuerdo sus últimos meses, su crisis, su soledad. No lo merece. Hasta siempre cariño, voy a lavarme la cara, no puedo parar de llorar», escribía el guionista y director Joaquín Oristrell en 'El País'. Por su parte, Fernando Colomo se mostraba «hecho polvo». «Era una mujer llena de luz, un ser maravilloso. Tenía una forma de acoger y recibir a todo el mundo que era especial».

En su cuenta de Twitter, la actriz Ana Milán decía estar «en shock absoluto. Nos quedamos con tu talento y tus cuatro Goyas. Con tu simpatía y tu ternura. Algo de ti se queda con nosotros para siempre».

El actor Juan Echanove se despedía de ella en Instagram: «Hasta siempre Chusa. Espérame en el cielo. Seguro que a donde quiera que vayas te recibirán como a la Diosa que eres».