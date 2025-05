El teatro de Arniches, 'Orlando' o el primer Tarzán ya son de dominio público

Quien quiera editar o representar las obras de Carlos Arniches puede hacerlo ya sin pagar regalías o derechos de autor. El dramaturgo es uno de ... los 137 autores españoles fallecidos en 1943 cuyas obras quedaron libres de derechos el pasado uno de enero, según la legislación española. En el ámbito anglosajón se liberaron el mismo día, además del primer Mickey Mouse de Disney, el primer Tarzán, el primer Peter Pan, y las primeras ediciones de novelas icónicas como 'Orlando', de Virginia Woolf, o 'El amante de Lady Chatterley', de D. H. Lawrence. También películas como 'El circo', una de las primeras de Charles Chaplin, o 'La ópera de tres peniques' con archifamosas canciones como 'Mackie Navaja'.

Como cada año, la Biblioteca Nacional de España (BNE) ha hecho una selección de obras digitalizadas de creadores españoles que pasan a dominio público al cumplirse 80 años de su fallecimiento. Unos originales que ya pueden ser editados, reproducidos o difundidos libre y públicamente. La BNE ha puesto un total de 1.033 obras 'liberadas' a disposición de los internautas a través de su Biblioteca Digital Hispánica.

En el listado figuran escritores, periodistas, artistas, músicos, académicos y políticos. Entre los más conocidos, Carlos Arniches (Alicante, 1866 - Madrid, 1943) comediógrafo de la generación del 98. Fecundo autor, continuador del sainete costumbrista del siglo XIX, recreó de forma magistral el lenguaje castizo de los ambientes populares de Madrid, inspirándose en la zarzuela y en el teatro por horas del siglo XIX. En la lista de la BNE hay 209 obras suyas, como 'Alma de Dios', 'El brazo derecho', 'Gazpacho andaluz', 'El coche correo' o 'El hombrecillo'.

Polígrafo

Francisco Rodríguez Marín (Osuna, 1855 - Madrid, 1943) fue abogado, periodista, escritor, lexicógrafo, folclorista, poeta y etnólogo. Director de la BNE y de la RAE (Real Academia Española), fue también académico de la Historia y autor de 'Guía histórica y descriptiva de los Archivos, Bibliotecas y Museos Arqueológicos de España'. De las 86 obras digitalizadas de este polígrafo destaca su epistolario con su colega Menéndez Pelayo entre 1891 y 1912.

El traductor Alfonso Nadal (Barbastro, 1886 - Barcelona 1943) popularizó la novela policiaca, de intriga y de aventuras. Entre las 28 obras digitalizadas se encuentran sus traducciones de Dostoievsky, Jack London o los cuentos de Hans Christian Andersen.

En el listado figuran varias mujeres que descollaron en distintos campos, como la periodista, escritora, musicóloga y publicista Carme Karr (Barcelona, 1865 - 1943), activa sufragista y precursora del feminismo, y Eulalia Abaitua Allende-Salazar (Bilbao, 1853 - 1943), pionera vasca de la fotografía que retrató las costumbres y la vida cotidiana de su época.

La legislación de Estados Unidos ha liberado de derechos la versión original y no censurada de 'El amante de Lady Chatterley' de D. H. Lawrence, y 'Orlando: una biografía', de Virginia Woolf, texto clave en la exploración de la fluidez de género. Ambas podrán ser utilizadas sin pedir permiso a los herederos o familiares de los autores. Como la novela 'Tarzán, el señor de la jungla', de Edgar Rice Burroughs; 'Adolescencia, sexo y cultura en Samoa', el primer ensayo de Margaret Mead, fundamental para la antropología por desafiar las percepciones occidentales de la sexualidad; la versión original en alemán de 'Todo tranquilo en el frente occidental', el clásico de la novela pacifista de Erich Maria Remarque, llevada hace poco al cine como 'Sin novedad en el frente' y cuya traducción estadounidenses de A.W. Wheen permanecerá protegida hasta 2025; 'El pozo de la soledad', novela de Marguerite Radclyffe Hall pionera de la temática lésbica y de identidad de género, o 'El misterio del tren azul', sexta novela de la serie de Hércules Poirot, de Agatha Christie.

Peter Pan

También se libera la primigenia versión de Peter Pan, el legendario personaje de la novela de J. M. Barrie. No se trata de la archiconocida animación de Disney, en la que el personaje luce su gorrito verde con camisola y calzas a juego y zapatos amarillos, que sigue siendo propiedad de la compañía del ratón, ni de la novela de Barrie de 1911, que ya era de dominio público. Es 'Peter Pan o el niño que no quería crecer', la obra teatral estrenada en Londres en 1904 pero no publicada oficialmente hasta 1928, en la que se basaron la novela y la tierna película de las que difiere notablemente.

En el cine se liberan 'El circo', una de la primeras películas mudas de Charles Chaplin; 'El cameraman', de Buster Keaton; 'La pasión de Juana de Arco', legendaria cinta de Carl Theodor Dreyer; 'Luces de Nueva York', el primer largo hablado dirigido por Bryan Foy; 'El hombre que ríe', del expresionista alemán Paul Leni que inspiraría la creación del Joker, el clásico villano de Batman.

También pasa a ser de todos una leyenda de la música del siglo XX, 'La ópera de tres peniques' o 'tres centavos' ('Die Dreigroschenoper' en el original alemán) de Kurt Weill y Bertold Brecht, algunas canciones de los hermanos Marx, y 'Let's Do It' ('Hagámoslo') de Cole Porter.

En Estados Unidos, el 'copyright' o derecho de autor, se mantiene durante 95 años, después de que el Congreso alargara el plazo de 80 años por demanda de Disney. El gigante de entretenimeito hizo lo imposible para que Mickey Mouse pudiese seguir bajo su control. Un control que mantiene sobre los rediseños posteriores del roedor nacido en 1928, hoy imagen del imperio y aún generador de millones de dólares. Pero Disney no podrá evitar que Mickey se convierta en un sangriento asesino psicópata en 'Mickey's Mouse Trap', película que ya se anuncia, o un gigantesco y aterrador zombi en el videojuego de supervivencia 'Infestation 88'. Para las obras creadas a partir del 1 de enero de 1978 el régimen de derechos en EE UU es de 70 años tras la muerte del autor.