Suspenden un espectáculo teatral porque los actores aparecen en ropa interior

Dos compañías teatrales han denunciado públicamente la suspensión de un espectáculo por parte del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo) que consideran un caso de censura.

En concreto, «Los 90 Producen» y «La Mandanga Producciones» han denunciado que la obra titulada «Qué difícil es» y que iba a representarse el próximo 27 de enero ha sido cancelada a pesar de estar programada y subvencionada dentro de la Red de Teatros de la Junta de Castilla-La Mancha. El Ayuntamiento de Quintanar, gobernado por el PP y Vox, ha explicado a través de la concejala de Cultura, Carmen Vallejo, que la actuación se cancela porque aparecen actores en ropa interior y esto «podría escandalizar al público».

Las dos compañías argumentan que la obra transcurre en un camerino, por lo que es lógico que los personajes aparezcan cambiándose de ropa. La obra «Qué difícil es» se ha representado sin problema en más localidades y ante niños, apuntan estas compañías, que califican lo ocurrido como un atentado contra la cultura y «un mecanismo para que una gobernante impida a los demás ver lo que a ella le molesta o simplemente no le gusta, que usa dinero público, de todos, para realizar una labor de auténtico adoctrinamiento en conceptos, que no valores, retrógrados y caducados». La obra trata asuntos como el acoso escolar, el suicidio y la diversidad sexual, lo que, según estas compañías, demuestra que «hay que tener muy pocas luces para censurar algo que no se ha visto cuando, además, nunca se ha recibido una queja y no tenemos constancia de que alguien se haya escandalizado».

Por su parte, el consejero de Cultura de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, cuyo departamento subvenciona esta representación, condenó este martes lo ocurrido en Quintanar de la Orden, localidad de 11.000 habitantes. «Es una actitud que no podemos permitir. Por eso, le exijo al Ayuntamiento que rectifique y reprograme de nuevo esa obra de teatro que habla de libertad. Además, no vamos a permitir este tipo de actitudes y modificaremos la orden de subvenciones para que estos ayuntamientos que censuran no puedan volver a participar y obtener subvenciones para actividades culturales».