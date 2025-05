PHotoEspaña premia la mirada implacable y solidaria de Susan Meiselas

Miguel Lorenci Madrid Martes, 7 de junio 2022, 18:32 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

El trabajo y la larga carrera de la fotógrafa estadounidense Susan Meiselas (Baltimore, Maryland,73 años), implacable, crítica y solidaria mirada de la fotografía contemporánea, se ha hecho merecedor del Premio PHotoEspaña 2022. Asociada a la agencia Magnum desde 1976 y miembro desde 1980, Meiselas lleva medio siglo recorriendo el mundo para testimoniar conflictos bélicos y sociales.

Su proyecto documental para la legendaria agencia cubriendo la insurrección en Nicaragua supuso un punto de inflexión en su carrera, descubriendo con su cámara a la comunidad internacional la situación del país centroamericano devastado por la guerra. A partir de ese momento la carrera de Meiselas estuvo muy ligada a los conflictos políticos y sociales, con coberturas de crisis humanitarias en Chile, El Salvador y la frontera entre Estados Unidos y México.

Ha documentado conflictos sociales y políticos por el mundo en general y por Latinoamérica en particular y también en su país. Pionera en realizar proyectos para documentar la memoria cultural y social, se ocupó desde la conservación de una historia fotográfica centenaria de Kurdistán a trabajar durante seis años con los pueblos indígenas de las tierras altas de Papúa.

Es autora de libros sobre muchos de sus grandes proyectos, desde 'Carnival Strippers', que documenta los «espectáculos de chicas» que recorrían los Estados Unidos a principios de los 70 desnudándose en las ferias, hasta 'A Room of Their Own' ('Una habitación propia'), que retrata experiencias de mujeres maltratadas en un refugio en el Reino Unido.

Sus trabajos han sido publicados en periódicos y revistas como The New York Times, The Times, Time, y Paris Match. Ha publicado varios libros de sus propias fotografías y ha editado y contribuido a otros.«Para mí, los libros siempre han sido una forma crucial de recopilar mi trabajo y se basan en lo que he visto al mismo tiempo que les da presencia a otras voces y pone en contexto los materiales», ha afirmado la fotógrafa.

Meiselas explica que casi nunca llega a un lugar con una idea preconcebida de cómo se desarrollará un proyecto, sino que prefiere dejar que las historias vayan evolucionando según va conociendo a la gente y las historias del lugar. «Más bien, el concepto evoluciona al estar sobre el campo, interactuar con la gente y discernir lo que parece apropiado», dijo al hablar de proyectos como 'Una habitación propia'.

Muy activa en su madurez, Meiselas suma el galardón de PHotoEspaña a otros tan relevantes como de la Fundación de Fotografía de la Deutsche Börse otorgado en 2019 por «contribuir de forma continuada y excepcional a la fotografía», e «influir en la manera en la que el público encuentra y entiende la forma y ejemplifica el compromiso y la implicación personal con la temática y los sujetos, dejando todo ello una huella indeleble en la historia de la fotografía».

También el de la Fundación Kraszna-Krausz que reconoce a fotógrafos cuyas carreras «ejemplifican los más altos estándares de la producción de libros de fotografía y que han inspirado creatividad, han creado proyectos con rigor y han tenido un impacto duradero en sus compañeros y en la práctica de la creación de imágenes».

Recibió la Medalla de Oro Robert Capa en 1979 y fue nombrada una Compañera del programa MacArthur en 1992. En 2006 fue galardonada con la Medalla del Centenario de la Real Sociedad de Fotografía.

En una edición de PHotoEspaña en la que una de las claves en la fotografía de estilo documental, la obra de Meiselas puede disfrutarse dentro del proyecto Sculpting Reality de los comisarios invitados de PHotoEspaña, Vicente Todolí y Sandra Guimarães.

Recuerdo a Ouka Leele

Esta edición del festival ha querido recordar también la figura de Bárbara Allende, Ouka Leele, con el Premio de Honor PHotoEspaña. Fallecida hace dos semanas, Leele fue una de las figuras más destacadas y originales de la fotografía española contemporánea y representante de la mítica Movida madrileña.

El jardín del Museo Lázaro Galdiano ha acogido este martes un acto en el que se entregó el Premio de Honor de PHotoESPAÑA a sus familiares y en el que intervenieron el director de cine Rafael Gordón y la actriz Ángela Molina.