Superman llora a Carlos Pacheco

Superman, Batman, Thor, o el Capitán América habrán derramado lágrimas por la muerte de Carlos Pacheco, un genio del tebeo que dio vida a estos y otros superhéroes en sus épicas aventuras y que fue una gran estrella del competitivo mercado del tebeo en los sellos Marvel y DC en las últimas tres décadas. Hubo conmoción y dolor en el mundo de cómic al despedir al historietista gaditano, una leyenda de su oficio, el primer dibujante español fichado por Marvel, faro para una generación y que dibujó también a la Patrulla-X, Los Vengadores, Los Cuatro Fantásticos o Green Lantern.

Pacheco falleció en el Hospital de La Línea de la Concepción, en Cádiz, cinco días antes de cumplir 61 años y dos meses después de anunciar que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que iba a enfrentarse a un «inesperado giro de guion», según dijo al confirmar en septiembre que padecía enfermedad neurodegenerativa.

«Es lo que hay y es a lo que hay que enfrentarse, pero que no impide que me siga sintiendo afortunado por todo lo vivido, por las experiencias que he tenido, los logros conseguidos y las personas con las que he tenido la fortuna de cruzarme», dijo en redes sociales al anunciar su afección. Celebró «una vida que ha ido más allá de los sueños más locos de aquel chaval que un día fui». Así lo escribió, agradecido, este pionero en la industria americana del cómic, uno de los dibujantes españoles más famosos del mundo.

Nacido en San Roque (Cádiz) en 1961, comenzó su andadura profesional mientras cursaba la carrera de Biología en Sevilla. Su trabajo en Planeta de Agostini en los años 80 le permitió personalizar las ediciones españolas de Marvel Comics con portadas, pósteres e ilustraciones para sagas y personajes como Capitán América, Nick Furia, los X-Men, Los Vengadores o Los Cuatro Fantásticos.

Su enorme talento hizo que en 1993 lo contratara la división británica de Marvel. Dark Guard fue la primera serie completa que dibujó y la que le situó el competitivo mercado internacional. Un año después DC Comics le invitó a participar en ocho números de The Flash. Marvel no dejaría escapar al joven talento y le fichó en exclusiva.

DC Comics haría luego lo propio para poner su talento al servicio de legendarios superhéroes y villanos como Superman, Batman, Capitán América, Green Lantern o Ultron. Creó ademas la personal y fantástica serie Arrowsmith, junto con el escritor estadounidense Kurt Busiek, y escribió y dibujó Iberia Inc., miniserie de seis álbumes publicada por Dolmen Editorial en 1996.

Se retiró en abril, tras más de 30 años de carrera. Se concedió «un año sabático» que interrumpió abruptamente la ELA al sufrir una parálisis en la pierna derecha. Editores, autores, libreros y lectores se movilizaron entonces por «un pionero, un titán del cómic y una de las personas que más sabe de tebeos de este país». La Asociación de Autores de Cómic de España (AACE) reconoció la semana pasada su brillante trayectoria.

Reconocido como autor revelación de la revista estadounidense Wizard, desde 1997 se mantuvo el 'top ten' de autores de la publicación. En 2001 encabezó la lista. Trabajó para los gigantes del cómic anglosajón desde su refugio en el Campo de Gibraltar, como él mismo contó en el libro 'La aventura gráfica de Carlos Pacheco', (Planeta), en el que recorre su trayectoria personal y profesional.

