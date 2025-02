«Me siento culpable cuando descanso»

Tímido, estricto y disciplinado, Daniel Grao (Sabadell, 1976) se muestra pletórico. 'La chica invisible', la serie de Disney+, le ha devuelto a la pequeña pantalla, ... donde también tiene pendiente el estreno , probablemente después de esta Semana Santa, de la tercera temporada de 'HIT' (RTVE Play), en la que se mete en la piel de un profesor empeñado en solucionar conflictos entre alumnos y docentes. Un «gozo» de papel, «un regalo». El futuro más cercano le depara colaboraciones en otras dos series, y algo que llevaba tiempo pidiendo hasta «por favor»: una comedia. «Seré un poco el personaje payaso, y me apetece mucho, porque se me tiene por muy serio y no lo soy». Mientras vuelve al set de rodaje, el actor catalán disfruta de su día a día con su pareja, sus dos hijos y sus gatos.

Lunes

07.00 horas. Desde que soy padre no consigo quedarme en la cama todo lo que quiero, ni siquiera cuando puedo. A veces me pilla en un hotel, fuera porque estoy rodando, y tampoco me sale. Creo que tengo un reloj biológico que me despierta entre las siete y las siete y media. Luego está toda la infraestructura familiar y tengo que ayudar a levantar a mis hijos, que no se duerman, que lleguen a clase a tiempo...

07.30 horas. Entre mi pareja y yo preparamos el desayuno, bueno, ella sobre todo. En realidad, mi hijo mayor, que ya tiene 14 años, va por libre. Me tiene asombrado. Se pone el despertador a las seis de la mañana, hace una tabla de ejercicios condensados en unos minutos, se ducha, desayuna, y para cuando yo me levanto él ya lo tiene todo hecho.

- ¿Será por lo que ve en casa? Es sabido que usted también se cuida mucho.

- Sí, y no sólo con el deporte. Soy bastante disciplinado para todo. Si me propongo algo lo llevo a cabo. De hecho, soy un poco exigente con eso. A veces me siento culpable si simplemente estoy descansando.

Martes

11.00 horas. Tengo un entrenador personal, porque a mí solo me costaría hacer el tipo de deporte que hago, una combinación de cardio y pesas. Necesito a alguien que me corrija, que esté conmigo. Suelo trabajar en función del personaje que tenga por delante. Acabando 'La chica invisible' quise perder peso y estar un poco demacrado. Entonces dejé de entrenar, vigilé la alimentación y bajé seis kilos. Y luego, para las colaboraciones en la serie de Netflix, en la que había desnudos y cierta carga erótica, trabajé mucho en navidades. Si no estoy haciendo ningún papel que me marque procuro ir a entrenar al menos dos días por semana.

13.00 horas. Me encanta comer, descubrir restaurante ricos. Pero soy bastante estricto con la alimentación sana. En casa comemos de todo, no seguimos ninguna dieta restrictiva. Mi pareja hace unas ensaladas buenísimas, con diferentes aliños. Es muy reacia al frito, es de origen argentino y dice que en España freímos todo demasiado, y no lo entiende. Ella es muy de horno. Una carne, un pescado... Últimamente estamos bajando el consumo de pasta.

Miércoles

15.00 horas. Los chicos no vuelven de clase hasta las cinco de la tarde. Así que aprovechamos un rato después de comer para poner algún capítulo de alguna serie. Por la noche no solemos ver la tele.

17.00 horas. Cuando estoy en casa preparo cada tarde un jugo de verduras para los cuatro. Es mi aportación a la dieta. Jajaja. Aunque también tengo dos platos estrella: la tortilla de patata, con cebolla, jugosita, y la paella o el arroz con marisco, más caldoso. Alguna vez me he atrevido con una lubina a la sal, que es muy fácil, y un rabo de toro, un poquito más elaborado.

17.15 horas. Tengo dos gatos, Son hermanos, British Scottish, preciosos. Nos tienen enamorados a todos. Yo no era muy de gatos. De niño siempre habíamos tenido perro en casa, y mis hijos no paraban de pedírmelo. Pero me negué. Hay que sacarle, el trabajo no te deja atenderle en condiciones... Tenemos un pequeño jardincito y me lo imaginaba destrozado, lleno de excrementos de perro. Una amiga me habló de los gatos. «Son facilísimos», me dijo. Y nos animamos. Van a su bola. Me gusta verles juguetear entre ellos.

Jueves

14.30 horas. No soy mucho de siesta, la tengo muy asociada a las vacaciones veraniegas, cuando puedes estar un ratito tirado, aunque no duermas profundamente, y a poder ser cerca del mar.

«No sé socializar mucho. A veces es demasiado para mí y siento la necesidad de recluirme»

18.00 horas. Mi trabajo me impone estar muy para afuera, ya no sólo con los personajes, también con los compañeros. Y no sé socializar mucho, a veces es demasiado para mí. Siento la necesidad de recluirme luego, y en ocasiones, de estar un día entero en casa, tranquilo, sin hacer nada, Estoy negociando eso conmigo mismo. Hace poco escuché a un psicólogo que me emocionó. Le encontré en redes sociales y empecé a seguirle. 'No digas he estado el sábado sin hacer nada. Di he estado el sábado descansando', comentaba. Y casi lloro, porque hay una parte de mí que no se lo permite, que se siente culpable enseguida. Es como que, si tengo un rato, pienso que debería estar dándole al inglés, leyendo...

Viernes

19.00 horas. Hay algo que hago siempre que puedo. Llevo años con Antonio del Olmo (terapeuta corporal y gestáltico) aprendiendo una especie de movimiento expresivo. No es danza. En mi adolescencia tuve un momento que dudé entre ser actor o bailarín. Me deslumbró una actuación de Nacho Duato en el Grec de Barcelona, 'Mediterráneo', con canciones de María del Mar Bonet. A Antonio le conocí en una escuela de interpretación. Sus clases están abiertas a todo tipo de gente, y de pronto hay una profesora, una ama de casa, un actor joven, otro mayor... Porque no es técnica, tiene que ver con sintonizar mente, emoción y movimiento.

21.00 horas. La música es una constante en mi vida. La pongo a todas horas. Me encanta conducir con música. Tengo de todo tipo y siempre utilizo el Shazam para identificar un tema que no conocía y me ha gustado... Soy mucho de directos, y el flamenco me puede bastante. Soy más de música negra que de rock, aunque los Dire Straits son un poco la banda sonora de mi infancia, porque mi padre los ponía siempre en el coche. Y luego, en la adolescencia, fui muy fan de Michael Jackson. Ahora, si me tengo que quedar con un grupo español elijo Vetusta Morla. Tengo la suerte de que me invitan casi siempre a sus conciertos.