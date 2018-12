La SGAE, al borde del abismo Antonio Onetti, Fermín Cabal, José Ángel Hevia, Clifton William y Teo Cardalda. / Efe La junta directiva presidida por Hevia no logra los dos tercios de apoyo necesarios para reformar sus estatutos e incumple el requerimiento impuesto por el ministerio de Cultura IKER CORTÉS y AGENCIAS Madrid Jueves, 27 diciembre 2018, 19:24

«Yo le he pedido a Papá Noel, a los Reyes y a la virgen María que hoy encontremos un punto de inflexión para trabajar en la concordia y salvar la SGAE», decía Inma Serrano, miembro del Colegio de Pequeño Derecho, a la entrada de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad General de Autores y Editores. Parece que sus plegarias no han surtido el efecto deseado. Los socios de la SGAE han rechazado la reforma de los estatutos para adaptarse a la Ley de Propiedad Intelectual y a la Directiva Europea, tal y como había exigido el Ministerio de Cultura.

De un total de 22.536 votos, la junta directiva de la entidad ha obtenido el apoyo de un 58,01% de los socios (13.074 votos), pero para dar luz verde a la reforma se requería el apoyo de dos tercios de los votos emitidos. Así que pese a que los que han apoyado el 'no' han sido el 40,91% (9.220 votos), los nuevos «estatutos de mínimos», tal y como el presidente de la sociedad los había calificado, no saldrán adelante.

A partir de ahora se abre un escenario inédito para la entidad ya que con el resultado obtenido la sociedad no estaría cumpliendo con el requerimiento del Ministerio de Cultura, que vencía este viernes 28 de diciembre. Según el artículo 192 de la Ley de Propiedad Intelectual, el ministerio podría iniciar los procedimientos para intervenir la mayor entidad de derechos de autor de España o incluso retirar su licencia. No en vano, la pasada semana el vicepresidente del Colegio Audiovisual, Antonio Onetti, aseguraba en una rueda de prensa que «votar 'no' sería dispararse al pie».

Los socios de la SGAE, en cambio, sí que han apoyado la normativa de reparto de derechos de autor con 12.022 votos a favor (el 54,74%), 9.755 en contra (el 44,42%) y 185 abstenciones. La SGAE acepta así poner un tope del 20% a lo recaudado por cada autor por la emisión de su obra en un horario nocturno, en la denominada «rueda de las televisiones». Era un punto que también marcaba la nueva Ley de Propiedad Intelectualidad que se debería aprobar en febrero. Con ese porcentaje se pone fin a la llamada trama de la «rueda», denunciada en 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción por el expresidente de la SGAE Antón Reixa, y que tres años más tarde fue objeto de una operación policial contra el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales que se emitían en cadenas de televisión en horario nocturno y que podía ascender a 100 millones de euros.