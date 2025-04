'Sarcasmos para el pueblo': historia de un disco nonato con textos de Víctor Chamorro

Viene bien esta palabra como subtítulo a este proyecto de disco, pues no pudo ver la luz por causa de la censura de los tiempos ... de Fraga Iribarne, que ya había puesto dificultades a mi segundo disco de salmos, Esperanzas y Lágrimas. Por el año 1970, al tiempo que yo andaba ocupado en la grabación y edición del proyecto Aquí, en la tierra, comencé una relación amistosa con el escritor extremeño Víctor Chamorro, después de que alguien, creo recordar que un cura con el que debí de coincidir en alguna de las frecuentes reuniones que celebrábamos los del Colectivo del Oeste, con que nos denominábamos, le dio noticia de que me conocía. Víctor, que también tenía alguna referencia mía por haber escuchado alguno de los Salmos para el pueblo, me invitó a llegarme a su villa de residencia, Hervás, donde ejercía como profesor en el Instituto, y por libre como escritor. Nuestro primer encuentro, al que me acompañó una amiga que iba a ser y sigue hoy siendo mi mujer, Encarna Martín, fue muy cordial. Yo pude darme cuenta enseguida de la talla humana de Víctor y de su conciencia de que un escritor tiene que ser testigo de su tiempo en todos los ámbitos y con todas las consecuencias. Toda su larga obra ha seguido fiel a esta idea. Ya había recibido por entonces algún premio renombrado de novela que demostraba su calidad como narrador. Una frase de la breve semblanza de su larga trayectoria, que puede leerse en los acostumbrados sitios de internet, resume muy bien, a mi entender, su actitud como escritor: «Alejado de cenáculos y grupos mediáticos, ha tenido que optar por el camino de la independencia para salvar su obra del cedazo del mercado.»

Enseguida hicimos buenas migas y una estrecha amistad que duró mucho tiempo (hasta hoy mismo, día de su deceso). Su necesaria emigración a Madrid por motivos laborales dificultó al paso del tiempo nuestra relación, que fue intensa durante los primeros años. Cada dos por tres nos veíamos, pues con él trabajé codo a codo durante dos años, él los textos y yo las melodías del proyecto al que titulamos Sarcasmos para el pueblo, del disco de 45rpm La noche del justo, y del LP El mundo es mi casa, que se editó después. En el conjunto de su amplísima obra de escritor estos tres poemarios no suponen gran cosa, pero sí en mi trayectoria como inventor de canciones, pues las melodías que compuse, trabajadas a la par que él iba escribiendo los textos, están, junto con las del disco Aquí, en la tierra, entre las mejores canciones que he inventado en toda mi vida.

En los frecuentes viajes de fin de semana a Hervás que hacíamos en mi 'flamante' Citroën 2cv, desarrollábamos un variado programa en el que no faltaban las andanzas turísticas (Baños de Montemayor, Béjar y sobre todo Plasencia, donde Víctor tenía buenos amigos y una relación semilaboral con la Editorial Sánchez Rodrigo) y las impresionantes e indescriptibles rutas hacia las montañas que por todas partes rodean Hervás, en algunas de las cuales las nieves cercanas nos metieron en apuros. Pero sobre todo recuerdo las inolvidables veladas en su casa, que era un museo atiborrado de testimonios gráficos de todo tipo y atestado de libros por todas partes. Allí confluían los incondicionales: los curas Gaspar y Susi, que todavía no estaban con un pie fuera de la estructura eclesiástica, aunque no tardaron en estarlo, y poco después con los dos, al igual que yo; el incondicional Tinín, carnicero de oficio y showman con mejores dotes que muchos profesionales del humor, que constantemente nos hacía tronchar de risa; algunos amigos incondicionales de Víctor y de Tere, su mujer, y siempre alguna alma perdida que aparecía por allí, atraída por el calor de la acogida incondicional de Víctor (la puerta de su casa estaba todo el día abierta), de su preferencia por los marginados e incomprendidos de la sociedad. Allí se hablaba, se cenaba, se bebía, y cómo no, se cantaba todo género y tipo de canción, sin faltar las de Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara y demás cantores fronterizos, se representaban parodias de cualquier personaje público, desde Franco hasta el Papa ('El Papa Valeriano se llevó una –¿qué sería?– Al Vaticano'…), se improvisaba alguna homilía del párroco don Habilio y alguna plática pastoral en el estilo y contenido de monseñor Guerra Campos… En fin, cada tertulia se convertía en un retablo de todas las fuerzas vivas de aquella sociedad predemocrática. A altas horas de la noche se deshacía la sesión, casi siempre después de apasionadas discusiones que nos iban abriendo ventanas en nuestros cerebros, todavía un tanto conformados por la rutina.

Y claro, ¿qué tipo de canciones podían brotar de aquel caldo de cultivo, más que las que fueron a integrar el proyecto que terminó por ser bautizado por Víctor, después de varias alternativas, con el título Sarcasmos para el pueblo (soberano que consume)? Cerca de un año, si no fue más tiempo, estuvimos trabajando en este proyecto. De la inagotable imaginación de Víctor y de su acerado espíritu de crítica social fueron saliendo todos aquellos inventos, que poco a poco fueron tomando la forma literaria sencilla y popular de la estrofa octosilábica, que a la tercera escucha se queda en la memoria. Sólo dos de los nueve títulos están escritos en otra mensura: el alejandrino de Separado de los hombres y el decasílabo de El cochecito, también muy bien trabajados en lo literario, para no escapar nunca a la hondura humana, sin abandonar un lenguaje poético sencillo: lo ideal para una canción testimonio o canción protesta, que apenas comenzaba a balbucear en España, como ya he documentado en el epígrafe La canción como protesta y como testimonio, de este mismo tramo. Un divertido y a la vez acre humor negro fue la tónica que dominó en el contenido de los textos, por los que van desfilando personajes y personajillos que pululaban en la sociedad de los años 60 del pasado siglo. La crítica social es dura, los protagonistas (el labrador, el consumidor de productos, el cura que vive su drama interior, la chica yeyé, la perfecta casada…) son retratados al aguafuerte, pero no maltratados, en el fondo, sino mirados con la compasión que se ha de tener con las víctimas de una situación de la que no son culpables. Todo esto lo explica mejor Víctor en un breve prólogo que escribió para un folleto con los textos que editamos en multicopista y repartimos a mucha gente que lo fue aprendiendo y difundiendo.

Miguel Manzano, autor de los 'Salmos para el pueblo' (y amigo de Víctor hasta hoy mismo, 9 de mayo de 2022, día de su deceso, en que escribo este recuerdo).