'Cal y sangre' de José Manuel García, VI Premio 'Antonio Reyes Huertas' 1 Además, se presentó 'Novelas cortas de Antonio Reyes Huertas', que recopila sus escritos en la revista Lecturas, entre 1948 y 1941 SOLEDAD GÓMEZ Domingo, 22 septiembre 2019, 11:07

El Centro de Ocio de Campanario acogía la noche del viernes el fallo del VI Premio de Relatos Cortos 'Antonio Reyes Huertas', teniendo como nuevo ganador a José Manuel García Durán, natural de Aracena (Huelva). Su obra 'Cal y sangre' se alzó con el primer puesto de entre los 277 trabajos recibidos, muchos de ellos procedentes de otros países. En segundo lugar quedó el leonés Carlos García Valverde con 'Una hora más o menos'; y como tercer premiado Carlos del Pozo Manzanares, natural de Madrid y residente en Barcelona, por la obra 'Fortuna'.

El relato ganador comienza a fraguarse hace diez años, cuando su autor empezó a investigar sobre la historia de Minas de Riotinto, en Huelva, y a trabajar sobre su novela 'Tierra de cobre y sangre', cuenta García Durán. Pero el autor se quedó con una espinita clavada, puesto que había algunos personajes que no cabían «o no me atrevía» a contar en esa novela y que el certamen Reyes Huertas le ha dado la oportunidad de resarcirse de ello y sacarlos a la luz, contó el autor.

La historia habla de las ganas de vivir del personaje principal, Jacinto, criado cerca de la cuenca minera, «y mediante la cual cambió un tipo de esclavitud como era la del cacique o el terrateniente, por otro como era la mina». El protagonista es, por tanto, el resultado de la lucha de poder en aquel tiempo, «reflejando la situación que le toca vivir al trabajador de a pie manteniéndose a flote en un mar de injusticias», apunta.

El jurado ha valorado casi 280 relatos cortos procedentes de varios países

En 'Cal y sangre', José Manuel García deja reflejado el tipo de sociedad y costumbres de una época y una tierra, «como hacía Antonio Reyes Huertas con sus relatos costumbristas, y con el que me he visto muy reflejado», confiesa.

Por su parte, Carlos García Valverde, en 'Una hora más o menos', utiliza un hecho histórico como es el cambio horario que se estableció en la posguerra y que se presentó como un aprovechamiento de la luz solar «pero que, en realidad, fue una especie de alineación política de Franco con Hitler, que imponía el horario germano en toda la Europa ocupada», comenta. Partiendo de este hecho, el autor cuéntala historia de un pueblo que se resiste a asumir la nueva normativa, dando lugar a situaciones entre trágicas y cómicas.

En cuanto al tercer premiado, Carlos del Pozo, que no pudo estar presente en el acto, envió un vídeo de agradecimiento por el premio. Los galardonados recibieron 100, 350 y 200 euros, además de la publicación de la obra por parte del Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz

Cabe destacar la labor realizada por el jurado, formado por José Luis Bragado -ganador de la edición pasada-, Antonio Basanta, Bartolomé Díaz, Diego J. Barquero y Diego Fernández, con la lectura y selección de casi 280 obras.

Recopilación de novelas cortas

En el transcurso del acto, también fue presentado el libro 'Novelas cortas', de Antonio Reyes Huertas, a cargo de Bartolomé Miranda, con el que se rinde homenaje al poeta y periodista. Se trata de una recopilación de novelas cortas que el autor campanariense publicó entre los años 1948 y 1941 en la revista Lecturas.

Por su parte, el alcalde de Campanario, Elías López, confesó estar «orgulloso y desbordado» por el hecho de que «un pueblo como el nuestro, tenga dos premios nacionales, algo que no es fácil», pero que obedece a la apuesta del Ayuntamiento por la cultura «y por recuperar la historia de Campanario y la memoria de sus paisanos», confiesa. «El broche final del acto lo puso el dúo musical Yael Romera y Manuel Martos.