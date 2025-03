El Rey León se adueña de Disneyland París

R.C. Sábado, 31 de agosto 2024, 10:55 Comenta Compartir

Disneyland París será el primer parque Disney en todo el mundo en contar con una zona completamente dedicada a El Rey León, que se convertirá (tras Avenger Campus y World of Frozen) en la tercera zona temática del nuevo Disney Adventure World (antiguo World Disney Studios). Así se anunció en la D23, la gran conferencia anual de Disney celebrada en California donde la compañía anunció las novedades en sus áreas de entretenimiento en todo el mundo.

Entre las novedades del parque de ocio parisino destacan la primera atracción y zona tematizada inmersiva del mundo inspirada en El Rey León, que se sumará al nuevo parque que se encuentra en expansión. Además, también se ha revelado la apertura del Mundo de Frozen en 2026.

La nueva atracción de El Rey León llevará a los visitantes a seguir la historia de Simba, su evolución de cachorro a rey a través de lo que será una atracción de tipo río rápido. La experiencia será el reclamo principal de una nueva área del parque parisino llamada Pride Lands, que incluirá restauración y tiendas con la ambientación del clásico de Disney.

Esta área temática, que comenzará su construcción en 2025, transportará a los visitantes al corazón de la sabana africana, donde podrán revivir las aventuras épicas de Simba, Timón, Pumba y otros personajes icónicos de la película que celebra su 30 aniversario.

El elemento central de esta nueva zona será una atracción acuática que llevará a los visitantes bajo la majestuosa Roca del Rey, guiándolos en un viaje que sigue la transformación de Simba, de cachorro a rey. Todo ello será posible gracias a la tecnología única de los Imagineers de Disney, conocidos por su habilidad para crear mundos mágicos y envolventes, que se encargarán de los efectos especiales para dar vida a este entorno único.

Para contrarrestar el calor de la sabana africana llegará también al parque un área basada en el invernal mundo de Elsa. Los visitantes podrán disfrutar de World of Frozen, una nueva tierra temática que se unirá a Disney Adventure World en 2026. Este espacio, inspirado en la exitosa película de Disney Animation Studios, transportará a los visitantes al Reino de Arendelle, donde podrán embarcarse en un viaje inolvidable con Anna y Elsa en la atracción Frozen Ever After.

El nuevo mundo de Frozen transportará a los visitantes al reino de hielo, con sus coloridas fachadas y la Montaña del Norte. La tierra estará situada al borde de Adventure Bay, un lago de 70.000 metros cúbicos rodeado de un paseo marítimo que servirá de puerta de entrada a los nuevos universos temáticos que lo rodearán. Mucho más que una localización icónica del Parque, Adventure Bay será un escenario 360 grados equipado con las últimas tecnologías para ofrecer espectáculos acuáticos, con fuentes, música, luces y efectos especiales que buscan sorprender aún más a los visitantes.