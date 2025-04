El Reina Sofía permite hacer fotos al 'Guernica'

El Reina Sofía permite a los visitantes hacer fotografías al 'Guernica' desde el 1 de septiembre, según han confirmado fuentes del museo a este periódico. ... Se trata de una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo director del Reina Sofía, Manuel Segade, y su equipo, tras su nombramiento el pasado mes de junio. Las fotos, eso sí, se tendrán que hacer a la distancia marcada y con el flash desactivado, la única restricción para tomar la instantánea, ya que ello sí puede afectar a una adecuada conservación de la obra.

El Guernica, con sus 3,5 metros de alto y 7,8 metros de ancho, es la joya más buscada del museo, pero sus visitantes no podían fotografiarla hasta ahora. De hecho, los encargados de vigilar la icónica pintura de Pablo Picasso apenas levantaban la voz, salvo cuando pedían que no se hicieran fotos en cuanto observaban a alguien desenfundando su móvil y apuntando hacia el mural. «Fotos no por favor» «No photos please» eran las frases más escuchadas en la sala 205.10, la llamada Sala Guernica, en el segundo piso del viejo hospital que acoge el museo. Ya no lo tendrán que hacer salvo que se formen aglomeraciones que hagan insostenible apreciar la obra maestra del malagueño. Según han explicado las fuentes consultadas, la decisión de abrir la mano en este sentido responde a «dar una motivación extra» a los visitantes y permitir «lo que se permite en otros muchos museos de todo el mundo». Desde el pasado día uno, ya son centenares los turistas que se han llevado de recuerdo su selfi con el 'Guernica' de fondo.

«Desde el uno de septiembre está permitido hacer fotografías al 'Guernica' y en las salas de alrededor. Solo queda restringido el uso del flash y que, por supuesto, la sala no esté masificada», han detallado desde el Reina Sofía. En estas salas del entorno del 'Guernica', donde a partir de ahora sí se podrán tomar instantáneas, hay por ejemplo obras de Dalí, y también otro los lienzos que más interés concita y que causa sensación entre los aficionados, 'Un mundo', de Ángeles Santos.

La polémica con Mick Jagger

De las fotos 'prohibidas' ante el cuadro que pintó Pablo Picasso por encargo del Gobierno de la República para el Pabellón Español en la Exposición Internacional de París de 1937, la más reciente, y seguramente la que más ha dado que hablar, es la que se hizo en junio de 2022 Mick Jagger, coincidiendo con el concierto que los Rolling Stones ofrecieron en Madrid el 1 de junio de aquel año. El líder de la banda británica, un enamorado del arte, visitó el Reina Sofía y no pudo evitar hacerse una foto delante del 'Guernica'. La imagen del rockero ante el gran mural de Picasso circuló por las redes sociales desatando la polémica, dado que por aquella época no estaba permitido tomar fotos del 'Guernica' por los responsables del centro.

Tras aquel revuelo, el museo, entonces dirigido por Manuel Borja-Villel, al que en junio sucedió Segade, se apresuró a matizar que no se trataba de una prohibición, sino solo de «una recomendación» que se hacía debido a una cuestión de «calidad de la visita» y para evitar aglomeraciones.

El Prado mantiene la prohibición para evitar que las cámaras impidan contemplar la obra «como a veces sucede con la Mona Lisa» en el Louvre

Precisamente son las temidas aglomeraciones las que mantienen la prohibición de hacer fotografías en las salas de la otra gran pinacoteca nacional, el Museo del Prado.

La razón, señalan desde El Prado -donde no se tiene pensado seguir la estela del Reina Sofía- es que todos los visitantes querrían hacerse la misma foto en el mismo lugar «y sucedería lo que ocurre, por ejemplo, ante la 'Giaconda' en el Louvre, decenas de personas haciendo cola para hacerse la foto, dando la espalda a la obra e impidiendo su contemplación, que es de lo que se trata». Desde El Prado añaden que a veces ya es complicado poder disfrutar de las grandes obras del museo, como 'Las Meninas', 'El jardín de las delicias', 'Los fusilamientos' de Goya o las pinturas de Rubens por la afluencia de público en ciertos días de la semana. «Imagínate lo que sería que a eso se sumaran las pretensiones de miles de visitantes queriendo la foto ante esas obras», indican.