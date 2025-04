«Tengo un recuerdo muy bonito de Extremadura»

De su primera vez en Extremadura guarda varios recuerdos, entre ellos, el de una chica que conoció tras un concierto y que después fue su ... pareja. Quién sabe si, quizás, inspiró a Juancho Conejo para escribir alguna de las historias que dan forma a los siete discos de Sidecars. El último es 'Trece', sin superstición. Con él aterrizan este próximo 17 de junio en el Festival Rock'n'Blues de Don Benito; pero, sin hacer 'spoiler', los once temas que componen ese último trabajo no serán los únicos en sonar esa noche con la guitarra y voz de Juancho, de Sidecars.

–¿En qué momento llegan?

–Nos pilla en un momento muy bonito. Hemos hecho ya la primera vuelta de la presentación del último disco, Trece, y hace un mes que hemos empezado la parte de 'veranito' con un repertorio más amplio y tocamos un resumen de todos los discos.

–¿Qué hay en esta gira?

–Canciones del disco nuevo, que todavía estamos en su primer año de vida, pero ahora en verano intentamos armar un show eléctrico y que nos da para rockear un poco más, sobre todo en un festival como este, muy destinado a los seguidores del rock.

–¿Qué sensaciones tenéis?

–Mucha gente se ha sentido identificada con las historias que contamos en este disco porque están muy ubicadas en un momento muy concreto que todos vivimos y creo que la gente ha hecho un poco suyas las historias. Nos ha tratado especialmente bien la crítica. Estamos felices.

–Quizás es la clave que la gente se sienta identificada.

–Claro. Yo me he dado cuenta de que cuando escribo y cuando hablo desde más adentro, cuanto más sincero soy y menos filtros me pongo en decir lo que realmente siento, es cuando más conecto con la gente.

–Trece es el nombre del nuevo disco. No hay superstición.

–Al contrario. Para nosotros el 13 es un símbolo de buena suerte. Tuvimos muchos encuentros fortuitos con el 13 en los días de grabación. Nos empezamos a obsesionar un poco y ya lo veíamos en todas partes, dijimos: vamos a llamar al disco así porque parece que la vida nos lo está pidiendo.

–Su verano comienza casi con este concierto.

–Hemos hecho alguna avanzadilla, pero estamos empezando esta nueva temporada con muchas ganas. Además de que es un festival en el que nos encantan los grupos, nos parece un ejercicio muy bonito de honestidad y de amor a la música. Tenemos muchas ganas de compartir escenario con todo el cartel.

–¿Qué supone una gira como la que afrontáis este año?

–Es un pasito más. Llevamos muchos años, pero seguimos sintiendo que nos queda mucho por hacer y por crecer, por aprender y por equivocarnos. Lo bueno es que hemos ido tan despacito que no se nos va la pinza ahora mismo por llenar un recinto grande. Los recintos pequeños y medianos son nuestro hábitat natural; me siento más raro en un recinto muy grande.

–La gente destina parte de su sueldo para ir a un concierto, ¿es una responsabilidad hacer disfrutar al que está al otro lado?

–Absolutamente. Esa responsabilidad la vas cogiendo más con los años. Cuando eres más pequeño lo valoras menos, sales solamente a divertirte; ahora mismo, obviamente, nos divertimos mucho, pero nos sentimos muy afortunados y unos privilegiados de pensar que la gente invierte un poquito del dinero que tanto le cuesta ganar en venir a vernos. Entonces, entendemos la responsabilidad que eso supone e intentamos que la gente se vaya y tenga ganas de volver a invertir su dinero en eso en otra ocasión, que no sienta que lo ha perdido.

–Crece la responsabilidad al tiempo que se evoluciona en estos siete discos de Sidecars.

–Más o menos de manera natural, como nosotros hemos madurado como personas a la vez que con la música. Cuando teníamos 18 años, nuestro primer disco era muy inmediato, las canciones eran muy rápidas, los textos hablaban de las inquietudes un poco más 'teenagers', era todo más adolescente. Poco a poco nos fuimos templando un poco, también cambiando el discurso y las cosas que nos apetecía contar eran diferentes porque yo soy diferente hoy que tengo 36 años del que era con 18. Ahora mismo siento que estamos en nuestro mejor estado de forma.

–Actuáis en el 'prime time' de este Rock'n'Blues, ¿qué se siente?

–Me gusta pensar que en este tipo de festivales el orden de actuación no significa nada. No le tengo que explicar a nadie lo grande que es Quique González, que toca antes, será más bien porque encaja con los ritmos del show.

–¿Qué supone compartir escenario con él?

–Creo que va a ser un festival de puta madre, pero es verdad que Quique González me ha inspirado mucho, somos amigos y ya hemos compartido escenario en otras ocasiones. Me hace mucha ilusión poder ver su show y pasar esa noche juntos.

–En este tipo de festivales, ¿tiene uno tiempo de disfrutar también como público?

–Al día siguiente no tocamos y nos apetece ver todo lo que podamos desde que lleguemos y quedarnos hasta el final a ver a Nikki Hill. Me apetece formar parte de este festival desde arriba y desde abajo.

–Se echa también de menos estar entre el público, ¿no?

–Totalmente, porque todos tocamos en las mismas fechas y coincides en días con los conciertos que quieres ver.

–¿Hay algún artista al que le gustaría ver en concierto?

–Tengo una cuenta pendiente muy grande en la vida, pero lo tengo tan reciente que lo tengo que decir. Hace dos días tocó Bob Dylan en Madrid, pero yo no pude ir por un compromiso. Se me ha quedado una espinita muy grande y me gustaría verle, me escaparé a verlo a algún país.

–Muchos serán los que tengan en Extremadura también alguna espinita por ver a Sidecars.

–Hay épocas en las que se va más a unas zonas y otras en las que se va menos, no tiene tanto que ver con la gente, ni con el lugar, sino con las redes de promotores de conciertos y salas. Tengo el recuerdo de haber ido a Badajoz y a Cáceres unas cuantas veces, sobre todo al principio, pero hace tiempo que no vamos y me apetece también quitarme la espinita y ver qué tiene para nosotros la gente de Extremadura.

–Alguna vez les habrán dicho en Extremadura 'Soy fan de ti'.

–Sí (risas). Alguna que otra vez.

–¿Qué recuerdos guarda de las veces que han actuado aquí?

–Muy buenos. Además, recuerdo salir por ahí después y ser la gente muy cercana, con un buen 'feedback' del público en directo y de gente muy cariñosa luego por la noche. De hecho, la primera vez que estuvimos allí, conocí a una chica que luego fue mi pareja y tengo un recuerdo muy bonito de ir allí y encontrarme cosas bonitas, que luego se me marcaron un poquito.

–¿Alguna pista de las canciones que van a sonar este sábado?

–(Risas) ¿Sabes qué? No me gusta cuando alguien me pasa antes el 'setlist' de un concierto que voy a ver. Me da como mucha rabia, para mí es como un 'spoiler' y no lo voy a hacer.

–Habrá sorpresas este 17 de junio.

–Cada show cambia e intentamos meter y sacar canciones constantemente. El que quiera ver lo que tocamos, tendrá que venir al concierto. El 'setlist' de Don Benito no lo van a encontrar en Google.