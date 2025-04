La RAE devuelve la tilde a sólo

R. C.

Trece años después y tras intensos debates entre lexicógrafos y escritores, la Real Academia Española (RAE) decidió en su reunión semanal de este jueves devolverle la tilde a sólo, éste, ése y aquél. Han sido años de duro debate intelectual y de posturas enconadas pero, al final, los dos bandos llegaron a un acuerdo que satisface a ambas partes. Se mantiene como regla general el solo sin acento, pero se abre la puerta a poner el signo ortográfico, o no hacerlo, si el escribiente percibe que haya ambigüedad en el texto. Por ejemplo: 'Actúa sólo este sábado' puede referirse a actuar en solitario o solo una jornada. Si no reside ninguna confusión, la norma general indica que no hay que acentuar ninguna de estas cuatro palabras que perdieron su tilde en 2010.

La recuperación de la tilde se había convertido en un objetivo de muchos escritores. Uno de los más activos fue Arturo Pérez Reverte, ocupante del sillón 'T' en la docta casa, que no dudó en llevarle la contraria a la academia en las redes sociales cuando esta defendía que nunca debía acentuarse. «Yo soy de la RAE y escritor profesional, y sí recomiendo usar la tilde en 'sólo' cuando sea necesario. Que a veces lo es, para mayor eficacia y claridad. Porque una cosa es la teoría, y otra darle a la tecla cada día», tuiteaba hace dos años ante la contestación de la RAE de que el acento no se colocaba nunca.

Esta nueva redacción se publicará en el Diccionario Panhispánico de Dudas. Hasta este jueves, la RAE señalaba que la palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente como cuando es adjetivo; y los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, no debían acentuarse. Las reglas generales de la academia afirmaban que no llevaban tilde por tratarse de palabras bisílabas llanas terminadas en vocal o en 's' y, en el caso de aquel, por ser aguda y acabar en consonante diferente a 'n' o 's'. En principio, este debate se cierra.

