«Seas como seas tienes que quererte»

Mimi XXL es el nombre bajo el que se esconde Miren Jaurne (Madrid, 1983), youtuber y comunicadora, creadora de contenido y activista en defensa de ... los cuerpos diversos cuyos blogs de belleza, maquillaje y sobre su vida cotidiana, principalmente aquellos sobre tallas grandes, suman unos 270.000 suscriptores y más de 65 millones de reproducciones. En marzo de 2013 publicó su primer vídeo: 'Migrate to London?', en el que narra el suplicio que vivió en Londres -de ahí sus reservas hacia los ingleses-, y al de cuatro años una historia sobre la peor compañera de cuarto con la que ha vivido se convirtió en uno de sus trabajos más populares con más de 700.000 visualizaciones en menos de doce meses.

Le tocó después desnudarse en 'La Venus que rompió el espejo: Una historia de superación y body positive', el libro en el que aborda su infancia y pubertad en el Madrid de los años 90 -sufrió acoso escolar por su sobrepeso-, y ahora lucha contra la gordofobia sin esquivar polémicas, la última con el actor Jesús Castro, «un cantamañas de gimnasio. ¿Que tú me vas a venir a insultar a mí por ser gorda? ¡Ojalá ese fuera tu único problema!», advierte. Cuando el trabajo se lo permite, su vida al lado de su pareja y de Avelino, su perro, es tranquila.

Lunes

09.00 horas. En mi religión está prohibido madrugar. Esa etapa ya la he superado. Eso de poner la farola no es lo mío, así que antes de las nueve no me levanto ningún día.

09.30 horas. Desayuno, miro un poco las redes sociales y saco a Avelino. Es mi chihuahua, ¡me encanta! Tiene ocho años, pero lo rescaté con cuatro. ¡Es más tranquilito el pobre!

12.00 horas. El lunes es el día de la semana que menos hago. Tengo que estar en silencio para que mi chica pueda dormir por la mañana porque trabaja el fin de semana. Hago una labor un poco más pasiva, contestando comentarios en redes sociales o cosas así. Aunque también habría que sumarle el tiempo que paso con el móvil. En total, le dedicaré unas tres o cuatro horas.

Martes

De 08.30 hasta las 18.00 horas. Los martes los dedicamos a grabar el podcast -un trabajo para aprender a decir adiós en 50 minutos a quienes no aportan nada positivo-. Le metemos bastantes horas, prácticamente echamos el día, pero dejamos grabados dos o tres capítulos. Me gusta lo que hago. Yo antes tenía un trabajo de informática en una oficina, pero lo dejé y ya llevo casi dos años haciendo sólo esto. Se puede vivir muy bien. Y lo digo yo que estoy en el rasero más bajo. A día de hoy es así. Ya veremos en un par de años.

01.30 horas. Nunca nos vamos pronto a la cama. Hemos intentado ser firmes en esto y tener un poco de disciplina a la hora de irnos a dormir, pero no nos funciona. Somos personas nocturnas y antes de la una y media o dos de la madrugada es raro que nos acostemos, aunque haya que madrugar al día siguiente.

«¿Que tú me vas a venir a insultar por ser gorda? ¡Ojalá ese fuera tu único problema!» Jesús Castro Actor

Miércoles

12.00 horas. Antes era muy maniática con la casa y todo eso. Pero me he relajado. Ahora he adoptado más la mentalidad de dolce far niente, la del placer de no hacer nada.

13.30 horas. Lo de cocinar es cosa de las dos. Lo hacemos indistintamente. Es cosa mía si no tengo que ir a grabar fuera de casa o estoy recopilando material para grabar para el canal de Youtube o preparando los guiones para el siguiente podcast. Algo de curro siempre te toca hacer por la mañana y mi chica entre semana está en casa, así que de la comida se ocupa la que esté más libre. ¿Mi plato estrella? La pasta con brócoli me sale muy rica.

15.30 horas. Siempre comemos viendo la tele, una serie. Nos gustan las de toda la vida. Ahora, por ejemplo, estamos viendo lo nuevo de 'El cabezón'. Es lo único que vemos en televisión. Eso y 'Supervivientes'.

17.00 horas. No hay siesta, me gusta más alargar la sobremesa y luego quedarme mirando el móvil, las redes sociales o jugando con la Nintendo Switch.

Jueves

16.00 horas. Cuesta desconectar. Hay veces que estoy sentada en el sofá de casa y estoy pensando que tengo que ir a mi oficina -a la de aquí, la que tengo en casa-, poner el ordenador, sacar las facturas...

18.00 horas. Las charlas me molan mucho. He dado bastantes en los últimos años. A la gente joven que se siente atacada por su físico, que es motivo de burla o de mofa, hay que hacerle ver lo que vale, sus cosas buenas, que seas como seas tienes la obligación de quererte. Y cada vez veo más chavalas gordas en redes sociales haciendo juegos, enseñando cosas de ropa y conociendo cada vez más tiendas. Me alegra mogollón. ¡Ojalá hubiera ocurrido esto hace 20 años!

- Hay quien le acusa de hacer apología de la obesidad.

- Cuando escucho esas cosas hago como que no las he oído. Hay dos frases que cuando las leo en un comentario directamente me las salto: 'Te lo digo por tu salud' y 'Estás haciendo apología de la obesidad'. Tienen un significado nulo para mí. Es lo típico que te dice una persona que no se ha parado a tener un mínimo de empatía por mi situación y la de muchas otras personas. Normalmente son dichos que vienen de gente que nos tiene como blanco de sus bromas.

Viernes

10.30 horas. Empecé con un blog escrito y un videoblog, y luego vino todo lo demás. Escribir otro libro se está convirtiendo en mi proyecto eterno. Quiero seguir escribiendo, algo de ficción. Tengo que limpiar cosas que ya tengo escritas, pero no acabo de arrancar. Al final, cuando estoy en casa está el canal de Youtube, al que subo uno o dos vídeos por semana, el comentario de algún reality...

14.30 horas. Un par de días al mes intentamos tener un día sólo para mi pareja y para mí. Un plan que normalmente consiste en comer en un restaurante que nos guste y luego irnos a ver una película o a jugar al minigolf.

20.00 horas. No somos de salir de noche ni de ir a garitos. Somos más de salir a una terracita o ir a una casa a tomar una cerveza con los amigos. Nos gustan los juegos de mesa como el Monopoly. Y escuchar música. ¡Ahí tenemos a Alexa trabajando las 24 horas siete días a la semana!