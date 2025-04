Los protagonistas de 'La niña del napalm', unidos medio siglo después

Dario Menor Corresponsal en Roma Viernes, 6 de mayo 2022, 13:13 Comenta Compartir

Todo empezó con un soplo. A Nick Ut, fotógrafo de la agencia Associated Press, una fuente le informó de que el 8 de junio de 1972 el ejército de Vietnam del Sur iba a bombardear el pueblo de Trang Bang, ocupado por la guerrilla comunista del Vietcong, que acabaría ganando la guerra. Junto a otros colegas, este reportero vietnamita que empuñó la cámara a los 16 años para sustituir a su hermano mayor, fallecido en el conflicto, estuvo durante unas tres horas documentando con imágenes el horror que dejó el bombardeo en Trang Bang. Una de las fotos de Ut, conocida como 'La niña del napalm' y con la que ganó el premio Pulitzer al año siguiente, acabaría pasando a la historia del fotoperiodismo y convirtiéndose en un icono de los desastres de la guerra.

Con motivo del 50 aniversario de la toma de aquella imagen, abre sus puertas al público este viernes una exposición en el Palacio Lombardía de Milán, sede del gobierno de esta región del norte de Italia, que recorre la carrera profesional de Ut por medio de 61 fotografías. Titulada 'From Hell to Hollywood' (Del infierno a Hollywood), la muestra comprende desde la guerra de Vietnam hasta su trabajo posterior en Estados Unidos, adonde emigró en 1975. En la presentación de la exposición coincidieron Ut y Kim Phuc, la pequeña de 9 años protagonista de 'La niña del napalm' y que hoy reside en Canadá, donde ha tenido dos hijos tras escapar de Vietnam y vivir durante un período en Cuba.

«Mi historia es simplemente la de uno de aquellos millones de niños que sufrieron por la guerra. La diferencia la hizo el fotógrafo, que testimonió lo que estaba pasando y dejó luego su máquina para llevarme al hospital. Le debo todo», cuenta Phuc, que tuvo que someterse a 17 operaciones para superar las heridas. Cuando regresó a casa tras pasar 14 meses hospitalizada se topó por primera vez con la foto tomada por Ut, ya convertida en un icono internacional. «Me la enseñó mi padre, que la había recortado de un periódico. Sentí un poco de vergüenza porque estaba desnuda y agonizante. Odié aquella foto y no podía verla, no me importaba que fuera famosa». Años después empezó a cambiar su opinión sobre la imagen y lo que representa.

«De la nube negra»

El fotógrafo recuerda bien cómo transcurrió aquel 8 de junio de hace medio siglo después de que comenzara el bombardeo con napalm del pueblo de Trang Bang. «Cuando vi la explosión pensaba que todos habrían muerto, pero de la nube negra salieron cientos de personas escapando. Había algunas que llevaban en brazos los cuerpos de niños moribundos. Una de ellas era la abuela de Phuc, que llevaba a un niño de 3 años». Poco después apareció delante de la cámara de Ut la protagonista de 'La niña del napalm' corriendo en lágrimas. «Iba desnuda porque su ropa se había quemado con el napalm. Me acerqué para fotografiarla y cuando pasé a su lado vi que tenía el brazo y la espalda quemados».

Fue entonces cuando Ut dejó la cámara y se dirigió hacia la cría ofreciéndole dos botellas de agua. «Pensaba echársela sobre las heridas, pero me dijo a gritos que quería beber. Con un colega de la BBC nos quedamos a ayudarla. Metimos a todos los niños en mi furgoneta», explica el reportero, que llevó a los pequeños a un hospital cercano, donde les dijeron que no tenían suficientes medicinas para curarlos. Consiguió que lo hicieran mostrando a los sanitarios su acreditación de prensa y advirtiéndoles de que sus nombres acabarían en los diarios si no les atendían.

