De prostituta y mártir a terrorista, así es la 'Theodora' de Händel que llega al Real

Theodora, fervorosa cristiana, es condenada a ejercer la prostitución por negarse a participar en los sacrificios en honor a Júpiter, como exige el edicto del gobernador romano. Ese es la protagonista de 'Theodora', el portentoso «oratorio dramático cristiano» compuesto por Georg Friedrich Händel (1685-1759) al final de su vida. La prostituta martirizada en la antigüedad se convierte en una combativa terrorista en la actualidad en el montaje operístico de Katie Mitchell que acoge dentro de una semana el Teatro Real. Es una coproducción con la Royal Opera House de Londres , donde se estrenó con gran éxito hace dos años.

Dada la virulencia de algunas escenas de contenido sexual en las que se recrean abusos, agresiones y violaciones, por primera vez el Real ha contado con la mediación de una coordinadora de intimidad, Ita O'Brien.

La obra original de Händel transcurre en el siglo IV, pero la directora de escena traslada la acción al siglo XXI. La sitúa en una embajada de corte 'putiniano' con salones que funcionan como un burdel, y con una cocina en la se 'cuecen' conspiraciones y atentados y se 'guisan' explosivos.

Katie Mitchell, que imprime una lectura feminista, irreverente e iconoclasta a las obras que dirige, convierte a los empleados cristianos de la embajada en una radical minoría religiosa encabezada por Theodora y que se rebelan activamente contra sus opresores.

«Mitchel rehúye la visión de las mujeres cristianas como mártires pasivas y las convierte en exaltadas guerrilleras que luchan contra el sistema, representado por sus jefes, tiranos que someten a las minorías religiosas», explica Joan Matabosch, responsable artístico del coliseo.

Fracaso

'Theodora' fue un estrepitoso fracaso en su estreno en Londres en 1750, pero hoy se tiene por una de las mejores obras de su creador. «Händel sabía que era una osadía estrenarla entonces y que sería incomprendida, y quizá hoy pasa un poco lo mismo, aunque quizá el espectador de hoy tenga mayor capacidad para disfrutar y comprender la genialidad y alcance de esta fabulosa partitura», aventura Matabosch.

Otra escena de la oratorio de Händel convertido en ópera. Camilla Greenwell

Julia Bullock, Joyce DiDonato, Iestyn Davies, Ed Lyon, Callum Thorpe y Thando Mjandana conforman el reparto de esta producción, de la que el Real ofrece siete funciones del 11 al 23 de noviembre.

La dirección musical está a cargo de de Ivor Bolton, para quien este oratorio es también «lo mejor que ha escrito Händel, la cumbre de su obra». Gran especialista en el repertorio barroco, Bolton dirigirá su cuarto título de Händel al frente de la Orquesta y Coro Titulares del Teatro Real, tras afrontar 'Rodelinda' (2017), 'Parténope' (2021) y 'Orlando' (2023).

Händel escribió la partitura de Theodora en poco más de un mes, a los 65 años, aunque se encontraba exhausto, envejecido y enfermo. La obra, estrenada sin el aprecio del público en el Covent Garden de Londres es el único oratorio de su catálogo sobre un tema cristiano. Dotado de una estructura dramatúrgica casi operística se diferencia por ello de todos los demás.

'Theodora' es así más que singular dentro del catálogo de Händel, quien tenía una especial predilección por esta obra, despreciada por el público de su época. El libreto de Thomas Morell, se basa en la obra 'Love and Religion Demonstrated in the Martyrdom of Theodora and Didymus' del célebre físico, filósofo y alquimista Robert Boyle.

