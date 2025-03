«Tengo la profesión más deseada del mundo»

Periodista, profesora de escritura, escritora y una apasionada de los grandes viajes. Así se presenta Bárbara Gil (Bilbao, 1980), la autora bilbaína afincada en Mallorca ... que acaba de finalizar la promoción de 'La leyenda del volcán'. La Costa Rica de finales del siglo XIX sirve como telón de fondo para su segunda novela, a la que dio forma tras desplazarse al país centroamericano durante la pandemia. Las experiencias acumuladas en su recorrido de costa a costa y un montón de anécdotas que ha cedido a su protagonista, Aitana Ugarte, tienen reflejo en un trabajo que, si funciona, podría tener segunda parte. «Dejé muchos personajes que dan pie a un relevo generacional», advierte Gil, que ha pasado un año «fuera de lo normal. No tengo la rutina de trabajar todos los días de la semana, pero para sacar la novela adelante no me quedaba otra».

Lunes

07.30 horas. La hora de levantarme depende del gato, que empezó a meterse en mi casa y acabé adoptándole. Es así. Hay que levantarse cuando él quiere. A veces duerme conmigo, a veces no. A veces me despierta a las cinco y media y hay días que me deja dormir un poco más, hasta las siete y media. Se ha hecho el dueño de la urbanización, por eso le llamé Farruco.

08.00 horas. Escribo mejor por la mañana. Según me levanto, me pongo un café, me siento delante del ordenador e igual me tiro así hasta las tres de la tarde. Bueno, algún parón hago para mirar el mail. Y luego, a eso de las diez y media u once, ya me hago un desayuno vasco, me como un buen bocadillo de tortilla o uno de jamón, o unos huevos revueltos con salchichas. Lo que haga falta, esas costumbres no hay que perderlas.

19.00 horas. Soy profesora de escritura creativa en la escuela Cursiva y en la Escuela de Escritores. Los talleres de escritura son presenciales de lunes a jueves y se hacen por la tarde. Desde las siete hasta las nueve, aunque a veces se alargan hasta las diez. Tengo alumnos de todas las edades y de todos los campos. Desde los 6 hasta los 80 años. Informáticos, ingenieros, amas de casa, abogados cocineros... Me gusta juntar a chiquillas de 13 y 16 años, con esa mente tan viva que tienen, con adultos. Funciona increíble, de maravilla.

Martes

09.00 horas. Cuando tenía la novela entre manos y quería disponer de los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos para escribir, dedicaba la mañana de los lunes y martes a corregir los trabajos de los alumnos. Tienen inquietudes de lo más diversas. Los hay que realmente quieren dedicarse a esto y vivir de ello, y siempre les digo que es una carrera de fondo, muy difícil, que en España se publican 90.000 libros al año, una barbaridad. Hace poco leí una encuesta sobre cuál es la profesión más deseada del mundo y salió la de escritor. Tengo la profesión más difícil del mundo, pero mi trabajo como profesor de escritura me sirve de ayuda. La escritura es algo terapéutico. Yo enseño a mis alumnos técnica narrativa, pero sobre todo les enseño a construir sentido y la escritura te ayuda a dar sentido a tu vida.

15.00 horas. Debería cuidar mi alimentación, pero no lo hago, no tengo tiempo. Y luego me pasa que cuando me pongo a cocinar y mi mente se relaja es cuando me surgen las ideas. Nos pasa a todos los escritores. Cocinando me vienen mogollón de escenas a la cabeza, entonces me voy corriendo al ordenador porque no quiero que se me olviden y dejo la comida al fuego. Tuve un compañero de piso que se enfadaba mucho conmigo porque así me cargaba todas las ollas.

Miércoles

17.00 horas. He pasado un mal año, difícil. He tenido una fascitis plantar que me ha ayudado a trabajar. Todo ha sido escribir, escribir y escribir. Seis, ocho horas seguidas. No podía andar, no podía jugar a tenis, que me encanta. En condiciones normales no perdono mis clases de tenis dos o tres veces por semana, No soy de fiestas, no me van mucho, pero para el tenis siempre intento sacar ese ratito, porque me relaja, me hace olvidarme de todo. Soy feliz jugando y con mi grupito de amigos.

Jueves

23.00 horas. Cuando llego a casa después de salir del taller a las diez abro la nevera y cojo lo primero que pillo. Entonces me pongo a ver una serie que no me haga pensar y la cabeza se me va quedando dormida. Con eso y con el móvil.

00.30 horas. Soy incapaz de terminar la jornada y meterme a la cama de la misma. Necesito hacer tiempo, responder a los mensajes de los amigos.

Viernes

18.00 horas. Mis amigos ya conocen mis aventuras con Farruco, que es de lo más gracioso. Le saco a pasear suelto por los acantilados de Mallorca y le gusta pelearse con los perros.

21.00 horas. Mi rutina de escritura sólo se ve interrumpida cuando viene gente a casa. No tengo despacho, escribo en el salón. Entonces trato de quitarme cuanto antes todo el trabajo de encima.