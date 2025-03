La Academia de Hollywood afirma que Will Smith se negó a abandonar la gala

Iker Cortés Madrid Jueves, 31 de marzo 2022, 07:34 | Actualizado 18:51h. Comenta Compartir

Le pidieron que abandonara la gala, pero Will Smith se negó. Así lo asegura la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que ayer asumió su parte de culpa a la hora de gestionar lo ocurrido en la insólita ceremonia de los Oscar del pasado domingo, cuando, en un arrebato, el protagonista de películas como 'Men in Black' se levantó de su asiento y propinó un bofetón al humorista Chris Rock, que acababa de hacer un chiste sobre la cabeza rapada de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith. «Podríamos haber manejado la situación de otra manera», se disculpa la organización, tal y como recoge la CNN.

La Academia anunciaba ayer la puesta en marcha de «procedimientos disciplinarios» contra el intérprete de 53 años, que unos minutos después del sopapo por el que será recordada la 94 edición de los premios, subió a recoger el Oscar al mejor actor protagonista por su papel en 'El método Williams', donde encarna a Richard Williams, el padre de las tenistas Venus y Serena. «La Junta de Gobernadores ha iniciado hoy procedimientos disciplinarios contra Smith por violaciones de los Estándares de Conducta de la Academia, incluido el contacto físico inapropiado, el comportamiento abusivo o amenazante y el compromiso de la integridad de la Academia», señalaba en un comunicado.

Y aunque ya habían transcurrido varios días desde la agresión, se disculparon al fin con el humorista y también con los 16,6 millones de espectadores que siguieron el show en directo. Según apuntaba ayer la institución, Will Smith «ha recibido un aviso» que le da la oportunidad «de ser escuchado de antemano por medio de una respuesta por escrito».

Por su parte, Chris Rock realizaba este miércoles sus primeras declaraciones después de la gala. El cómico, que ya ha descartado querellarse contra el actor, explicó durante una actuación en la ciudad Boston en la que colgó el cartel de 'No hay entradas', que todavía está «procesando lo ocurrido». Al inicio del espectáculo, bromeó con los asistentes preguntándoles que «¿qué tal el fin de semana?», antes de explicar que no pensaba abordar el incidente en profundidad. «Todavía estoy procesando lo que pasó, así que en algún momento hablaré de esa mierda», dijo Rock al público. «Será algo serio. Será divertido, pero ahora mismo voy a contar algunos chistes».

Durante la gala, tras el sopapo de Will Smith, Rock trató de de quitarle hierro al asunto con un «wow, tío. Solo era un chiste sobre la teniente O'Neil». A lo que el actor contestó enfurecido: «¡Quita el nombre de mi mujer de tu puta boca!». Desencajado, Rock trató de mantener la compostura: «Lo voy a hacer. Ha sido una gran noche en la historia de la televisión».

La disculpa

Ya bien entrada la tarde del lunes en Los Ángeles, la madrugada del martes en España, Will Smith pidió disculpas al cómico. «Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me equivoqué y estuve fuera de lugar. Estoy avergonzado y mis acciones no representan el hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad», escribió el flamante ganador del Oscar en una entrada en su cuenta de Instagram.

Una postura diametralmente opuesta a la que exhibió durante el discurso de agradecimiento la noche anterior. Con lágrimas en los ojos y aferrado a la estatuilla, el actor solo se disculpó ante la Academia y los demás nominados -«Espero que me vuelvan a invitar», llegó a decir-, y soltó perlas como que «el amor te lleva a hacer locuras» o que ya le había advertido Denzel Washington de que «cuando estuviera en lo más alto aparecería el diablo». «La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche fue inaceptable e inexcusable. Los chistes a mis expensas son parte del trabajo, pero un chiste sobre la condición médica de Jada (su mujer) fue algo difícil de soportar y reaccioné de forma emocional», dijo después en el comunicado.