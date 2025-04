«La gala de los Goya ha sido humillante de cara a la figura de mi padre». Así se ha manifestado José Luis García-Berlanga, ... hijo del cineasta valenciano al ofrecer a LAS PROVINCIAS la valoración de la presencia del director de 'El verdugo' en la ceremonia de entrega de los premios del cine español dentro del Año Berlanga. «Gran desilusión», ha apuntado, como el sentimiento que sembraron en la familia, representada la noche del pasado 12 de febrero en el Palau de les Arts, las referencias a la vida y la obra de una figura que se había anunciado que tendría una presencia destacada en la esperada velada del cine español.

«La academia lo ha hecho muy bien dirante todo el año»

No sólo decepción. También sorpresa se desprende de las palabras del sucesor del director de 'Bienvenido M. Marshall' cuando recuerda que «durante todo el año la Academia de Cine lo ha ha hecho muy bien con todas, muchas, las actividades programadas». La familia del cineasta no comprende la diferencia entre la programación a lo largo de todo el año en torno a Berlanga y lo berlanguiano, y que finalmente la gala pasara de puntillas por el cineasta al que se le rendía homenaje, máxime cuando se hacía desde una Valencia, ciudad que vio nacer a un referente universal del séptimo arte, «que, tanto desde el Ayuntamiento y la Generalitat, se ha visto volcada con los Goya». García-Berlanga ha citado ejemplos de la implicación al citar actividades que han movilizado las calles y ha referido las actividades en torno a las bandas de música, entre otras. No sólo hoy ha destacado el papel de la ciudad y el de la Academia. García-Berlanga, antes de la gala, nada más bajarse del tren que le trajo de Madrid a la ciudad del Turia manifestó a este periódico que estaba «encantado con Valencia y con la Academia».

«Culminación» del Año Berlanga

La apreciación, ya vista la ceremonia, del hijo del cineasta redunda en lo que no pocos vieron -o echaron en falta- en la gala de la que se había dicho que estaría «salpicada» de imágenes de las películas y del realizador. Fue el presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, quien lo anunció días antes de la ceremonia en Valencia. La presencia del director de 'Plácido' se iba a ver «desde el arranque de la ceremonia hasta el final. Y en el medio también», dijo Barroso respecto al homenaje al Año Berlanga para la gran noche del cine español.

Antes de que Barroso apuntara en esa dirección, ya se había señalado que la 36 edición de los Premios Goya se concebía como «la culminación del Año Berlanga». La expectación estaba servida para conocer cómo se traducía ese propósito en el escenario. Ya pasada la gala y, por tanto, desvelado el contenido de la misma, se pueden desgranar los momentos que concedió a quien se iba a homenajear: mención en el inicio a cargo de Carmen Machi, en el saludo de Mariano Barroso a la familia del cineasta, un vídeo con imágenes de sus películas y voz en off, y las palabras pronunciadas por Ángela Molina en el cierre de la gala. No sirvió ni la figura ni la obra del cineasta para conceder un argumento a una noche de cine desplegada en uno de los elementos más aplaudidos y apreciados de la cita: el espectacular edificio diseñado por Santiago Calatrava que acoge el Palau de Les Arts Reina Sofía.

El archivo del cineasta

La atención que se presta al universal valenciano Luis García Berlanga sigue pendiente de otro asunto: ¿qué pasa con el archivo del cineasta? ¿Qué destino se va a dar al legado del realizador? Las preguntas surgen después de que el ministro de Cultura, Miquel Iceta, manifestara el interés por adquirir el preciado legado del realizador, anunco al que se refiere el hijo del cineasta cuando recuerda que «el ministro dijo que iba a venir a Valencia». Y ese es el deseo no sólo del departamento del Gobierno español, también lo es «de la Generalitat y de la familia».

La negocaición para que así sea está en marcha, con el deseo por parte de la familia de «que se cierre de una vez» algo que a juicio de García-Berlanga será «una buena noticia para la ciudad y para que todo lo de mi padre acabe en Valencia, que es donde debería estar». La negociación ya ha conocido «cuatro ministros y cinco legislaturas. Vamos a ver si se completa», apunta el hijo del cineasta.