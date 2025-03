La reina Letizia juega en casa

S. Rodríguez Jueves, 27 de octubre 2022, 20:43 | Actualizado 21:03h. Comenta Compartir

Oviedo ya está engalanada, ya luce sus mejores galas para la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, que se celebra este viernes en el Teatro Campoamor. La capital asturiana vuelve a convertirse en el centro de todas las miradas. Ya todos los premiados están en el Principado. También los reyes Felipe y Letizia, acompañados de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Toda la semana ha sido un discurrir de galardonados, de ruedas de prensa, de actos públicos. Pero si algo da el pistoletazo de salida a los premios que llevan el título de la heredera de la Corona es el concierto que todos los años (salvo el fatídico 2020 pandémico) se ofrece la noche previa.

La Reina volvió a jugar en casa, en su Oviedo natal. Y recibió elogios a su llegada al Auditorio del Palacio de Congresos Príncipe Felipe, junto al Rey y sus hijas. Doña Letizia acaparó de nuevo todas las miradas por su atuendo. Muy lejos parece haber quedado el tiempo en que lamentaba que solo se hablara de ella por lo que vestía y no por lo que decía. Vestidos como el de la noche de este jueves no ayudan a evitar comentarios. Se enfundó un Teresa Helbig con los hombros y brazos al descubierto, mostrando músculo, mucho músculo. Un vestigo con escote joya, de color negro, de terciopelo y largo bajo la rodilla. La princesa Leonor optó por un traje de pantalón y casaca en color fucsia no demasiado apropiado para una joven de 16 años (el lunes cumplirá 17), mientras que la infanta Sofía eligió un vestido corto satinado de color azul verdoso.

En esta ocasión, a las tablas del auditorio se subieron Carmen Linares y María Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022. Las premiadas volvieron a compartir escenario 25 años después de su última actuación juntas, para homenajear, a través de un diálogo entre el cante y el baile, a algunas de las voces más representativas de la poesía española. Carmen Linares y María Pagés interpretaron varios subgéneros del flamenco como tonás, bulerías, fandangos o tangos, entre otros. A través de este arte, integraron cantes populares y poemas de Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jaime Gil de Biedma y El Arbi El Harti.

Este viernes por la mañana la jornada dará comienzo con las tradicionales audiencias a los galardonados con las Medallas de Asturias 2022; a los ganadores de los premios Fin de Carrera 2021 de la Universidad de Oviedo; y a los presidentes de los Jurados del Premios Princesa de Asturias, miembros de los Patronatos y patronos eméritos. Será en el Hotel de La Reconquista, centro neurálgico estos días de los Premios Princesa de Asturias. Los Reyes y sus hijas también recibirán, y saludarán uno a uno, a los galardonados en esta edición, a los que se impondrá la insignia de la Fundación Princesa de Asturias.

Por la tarde, los focos se dirigirán al Teatro Campoamor, donde se celebrará la ceremonia que este año premia a Carmen Linares y María Pagés, Premio Princesa de Asturias de las Artes; a Adam Michnik, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; a Eduardo Matos Moctezuma, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales; a la Fundación y Equipo Olímpico de Refugiados, Premio Princesa de Asturias de los Deportes; a Juan Mayorga, Premio Princesa de Asturias de las Letras; a Ellen MacArthur, Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional; a Geoffrey Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio y Demis Hassabis, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica; y a Shigeru Ban, Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

