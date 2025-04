Portugal pone su acento cultural en España

José Antonio Guerrero Madrid Jueves, 4 de noviembre 2021, 13:35 | Actualizado 14:11h. Comenta Compartir

El embajador de Portugal en España se llama João Mira-Gomes, un portugués de tamaño nórdico con un leve aire a Richard Gere y a quien el cargo de diplomático, traje incluido, le sienta como un guante. Mira-Gomes (Lisboa, 1959) lleva casi 40 años recorriendo el mundo (Bruselas, Macao, París....) y antes de recalar en Madrid, febrero de 2020, fue el jefe de la cancillería lusa en la invernal y grisácea Berlín. ¿Se sentirá ahora más cerca de casa, no embajador? «Más cerca de casa no, en Madrid me siento como en casa», responde en un perfecto español que ha aprendido sin abrir un libro, sólo escuchando hablarlo.

Se nota que este hombre agradable y pausado, excampeón de tenis en su país y amante de los coches clásicos, esconde bajo la manga un máster hecho en quedar estupendamente bien, que al fin y al cabo es una de esas misiones que se suponen a los diplomáticos. Ese interés por ver a España como un vecino leal y fiable, pero también como un país amigo, y un hermano en lo geográfico y lo humano ha llevado al embajador a querer estrechar lazos («aunque las relaciones ahora mismo a todos los niveles son magníficas, como hemos podido ver en la reciente cumbre hispanoportuguesa de Trujllo») a través del mejor puente posible, la cultura. «Queremos tener más cultura portuguesa en España y más cultura española en Portugal«, dice Mira-Gomes desde su residencia oficial, en el único palacete de color rosa de la Castellana.

De lo primero, de que la cultura de los descendientes de Camões gane peso en el país de Cervantes, ya se está encargando él y su equipo con un 'espantoso' despliegue de actividades culturales por toda España, y no sólo en Madrid, 'as usual'. (nota del autor, espantoso viene a ser su contrario en español, o sea algo así como increíble o notable).

La principal herramienta para ello es Cultura Portugal, que este año celebra su edición número 19 y que, bajo el lema Es Tiempo de Cultura, ofrece de septiembre a diciembre su muestra más ambiciosa, con los mejores representantes del país vecino en los territorios de la música, la literatura, el cine, el teatro, la danza y las artes plásticas.

Y todo ello sin olvidar el rosario de actos que se celebrarán en 2022 con motivo del centenario del nacimiento del Premio Nobel José Saramago, con lecturas, debates, coloquios, conciertos y exposiciones que recorrerán España y Portugal con ese afán de hermanar a los dos pueblos, tal como soñó el escritor casado con una granadina, Pilar del Río, y afincado en Lanzarote, donde se encuentra su Casa Museo.

País invitado en el FIG de Bilbao

Además, Portugal es el país invitado en el FIG Bilbao, Festival Internacional de Grabado y Arte sobre Papel, que tendrá lugar del 25 al 28 de noviembre, en el que también se podrá visitar una exposición de la artista Paula Rego. Este evento contará con una curiosa actividad, 'Copas de poesía', que consiste en hablar de cultura con una copa de Vinho Verde (o un tinto, que los portugueses también los tienen y muy buenos) en la mano.

Pero en los meses que restan para que concluya el año, Cultura Portugal tiene aún una agenda muy completa. Portugal estará presente en las próximas semanas en el Festival Europeo de Cine de Sevilla, que se celebra del 5 al 13 de este mes, así como en la XI edición del Festival de Cine Independiente Márgenes (del 16 al 21 de noviembre en Madrid) y en el que el cineasta Miguel Gomes recibirá el premio especial en reconocimiento a su «espíritu innovador» y por su aportación al cine independiente. Asimismo, en el Festival de Fado, también en la capital hispalense, el 30 de noviembre y 1 de diciembre, con Lisboa como tema central; y en una nueva edición del Festival de música Portugal Alive, en Madrid y Barcelona, los días 10 y 11 de diciembre.

Igualmente, del 29 de noviembre al 19 de diciembre artistas portugueses de la danza también ocuparán su lugar en África Moment (Madrid y Barcelona). Y la Companhia Do Chapitó, llevará la producción Hamlet, en el Teatro de la Abadía de Madrid, del 15 al 19 de diciembre.

Estos actos completarán la que ha sido en casi dos décadas la edición más amplia de Cultura Portugal y que, en el campo de la literatura, contó con la presencia de Ana Luísa Amaral, recientemente distinguida con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, sin olvidar la I Beca Residencia Literaria en Madrid, un proyecto por el que la embajada y el Instituto Camões (el equivalente a nuestro Instituto Cervantes) brindarán a un autor portugués una estancia en la capital española para trabajar en un nuevo proyecto literario, y el Festival de Fado, que, además de la cita de Sevilla, se ha desarrollado en Barcelona, Madrid, y este año, también en Andorra, con Carminho, Camané, Mário Laginha y Teresinha Landeiro como representantes del fado portugués.

Además, se lleva a cabo hasta el próximo día 14 de noviembre, una nueva edición de Peninsulares. Segundos Encuentros Ibéricos de Arte Textil Contemporáneo, que reúne en el Museo Nacional de Artes Decorativas, a un grupo de artistas textiles portugueses y españoles, con sus mejores creaciones.

