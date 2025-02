«Pongo banda sonora a mis novelas»

Descubrió en 2009 la plataforma Wattpad y desde entonces no ha parado de conquistar lectores. Ariana Godoy, la escritora venezolana a la que los hermanos Hidalgo, protagonistas de su trilogía 'A través de mi ventana', elevaron a la cúspide de autoras 'best seller' de literatura ... romántica, vive su momento más dulce. Con motivo del reciente estreno de 'A través del mar', otra entrega de la saga en Netflix, la escritora venezolana ha visitado España por primera vez para presentar uno de sus libros: 'El mundo nuevo' (Montena), la segunda parte de 'Almas perdidas', otra trilogía llena de romance y de vampiros. Un mundo, el de las criaturas de la noche, al que se enganchó leyendo las 'Crónicas vampíricas' de Anne Rice.

Un trabajo como profesora de español llevó a Godoy a Carolina del Norte, Estados Unidos, donde reside con su marido y sus dos perros, Coqui y Bolix. Pero después de una década dedicada a la docencia dio rienda suelta a su pasión y se puso a escribir. La legión de seguidores de la que puede presumir da fe de que no se equivocó. Entrevistas y encuentros con los fans han llenado la agenda de la autora, que ha aprovechado su estancia en el país para asistir a la premier de 'Culpa mía', la obra de su amiga Mercedes Ron, otro referente de la novela romántica, que también acaba de llegar a la pequeña pantalla. De vuelta a casa, la rutina se instala en su semana.

Lunes

11:00 horas. Empecé a escribir por diversión. '¿Qué quiero leer?', me planteé. Y cuando lo supe decidí escribirlo yo misma. Así empezó una historia que luego se convirtió en dos, después en tres, cinco... Hasta que una editorial se interesó por mi trabajo. 'Aquí hay algo', debieron pensar. Y llegó un momento en el que me di cuenta de que ya era escritora. Me tocó creérmelo cuando vi los libros en formato físico. Ahora dedico a la escritura tres o cuatro horas al día, Es el tiempo que más o menos me lleva acabar un capítulo.

- Wattpad, la plataforma en la que empezó y donde suma más de 250 millones de visualizaciones, le permite interactuar con los lectores.

- Sí, y eso es muy bueno. Te da un feedback que te permite ver qué párrafo les gustó muchísimo, cuál no han visto... Es una manera menos solitaria de escribir, porque cuando escribes tradicionalmente estás solito, con el libro y con el editor. Y luego tu trabajo sale al mundo, y no sabes si gustará o no. En cambio, en Wattpad puedes ver exactamente con qué capítulos disfrutó más la gente, cuáles fueron los más comentados, los más votados... Mis seguidores son como mis amiguitos, como una familia en línea que a veces incluso veo en persona y me cuentan cosas muy personales. Es una experiencia muy bonita y emotiva.

Martes

09:00 horas. Cuando estoy de promoción no madrugo. Me levanto tranquila y me pongo un poco presentable para bajar a desayunar en el hotel, porque tampoco es cuestión de salir en pijama. Si estoy en casa la cosa cambia, porque tengo que sacar a mis perros. Básicamente me despiertan ellos, y bastante antes de la hora. Es como que me dicen 'humana, ¡levántate! o te vas a encontrar...'.

10:30 horas. Después de sacar a los perros, desayuno mi avocado de aguacate, huevo cocido y fresas o arándanos, y luego me voy al gimnasio un ratito. He empezado a ir este año. Me lo recomendó mi terapeuta, y me está funcionando muchísimo, porque cuando se pasa tanto tiempo en casa como los escritores... A veces el cuerpo necesita moverse y realizar ejercicio físico para mantener también nuestra salud mental. Normalmente hago pesas, levanto entre 13 y 15 kilitos, y también hago cardio. Luego voy a nadar. Siento que el agua calentita me relaja, se me relajan los músculos. Me ayuda muchísimo, la verdad.

12:00 horas. A la vuelta del gimnasio me pongo al día con los correos y me dedico a escribir. Suelo hacerlo en mi casa porque tengo una oficinita que me monté y decoré yo misma, que es como mi ambiente feliz. Pero también me gusta escribir en cafés, porque cuando estoy en casa siento que me distraigo. Que si este cuadro está fuera de lugar, que si hay que barrer, hay que hacer esto otro...

Miércoles

12:00 horas. Escribo escuchando música. Siempre. ¿Qué música? Depende de lo que esté escribiendo. Si estoy con 'Almas perdidas' elijo música épica; si es algo más de romance, hip-hop y temas con letras bastante vulgares también; música súper triste cuando es una historia triste... En fin, pongo banda sonora a mis novelas, y a mi vida también. Escucho música en el baño y me imagino que estoy bajo la lluvia en una escena súper loca. De verdad, pongo títeres en el baño y aquello parece una rumba.

00:00 horas. Soy más nocturna que nada. Creo que mi cerebro está acostumbrado a escribir de noche, porque cuando trabajaba como maestra era de noche cuando llegaba a casa. Ahora que ya no tengo por qué hacerlo a esas horas a veces todavía me planteo si debería estar haciéndolo. Pero no, ya no escribo. Trato de dormir mis ocho horas cuando hay que hacerlo.

Jueves

18:00 horas. A veces trato de hacer algo por mí, para mi disfrute. También me lo recomendó mi terapeuta. (Jaja). Me dijo que hiciera cosas para divertirme, como ver una serie, una película, jugar con los perros... Es decir, cosas que sean más para mi beneficio. Porque lo que pasa conmigo a veces es que con mi ansiedad cuando estoy viendo una película o descansando siento que estoy perdiendo el tiempo y debería estar haciendo otra cosa. Tengo esa necesidad de ser productiva las 24 horas.

Viernes

20:00 horas. Cuando se acerca el fin de semana trato de ver a mis amigos. Somos un grupo muy grande, como quince, por lo que siempre hay algún motivo para reunirse, algún cumpleaños, alguna celebración... Entonces hacemos una parrillada y, o vienen ellos a mi casa o vamos nosotros a otra casa, o salimos todos juntitos a algún sitio. Somos inmigrantes en Estados Unidos que hemos acabado formando como una gran familia. Nos damos apoyo mutuamente.