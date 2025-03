Tras 'Tontheridas' (2020) y 'Sintimiento' (2021), el poeta alicantino Juan Carlos Prieto vuelve a sorprender con sus versos de sabrosos juegos de palabras en 'Todavida', ... donde el amor está muy presente a través de «un sudoku de letras en forma de reflexiones y emociones», como describe la periodista Nieves Herrero, que ha 'epilogado' el libro. Con 'Todavida' (editorial ECU), Prieto, profesor de inglés en Aspe (él se define como 'profeta' de profesor+poeta), publica la tercera parte de esta trilogía poemática, todo un viaje de idas y venidas, «y de vidas y avenidas», que va desde la infancia y los veranos infantiles en la comarca de Vinalopó o en Hontanas hasta hoy. 'Todavida' presenta cerca de ochenta poemas estructurados en capítulos como 'Ojos que te ven corazón que te siente', 'Desvísteme deprisa que tengo espacio', 'No hay mal que por viernes venga' o 'Cada loco con su story'. Hay micropoemas realmente micro como 'Almén' que dice: Te almo (Te quiero con el alma). Y algunos de ingenioso erotismo como 'Dos lenguas de viaje vespertino', que empieza así: Me comí del pescado la 's' dejando tan solo la raspa al nadar. Y quitando a tu inglés el acento así por completo me dejé llevar. Tú sacaste a mi espalda la 'l' metiéndola bien en tu vaina carnal. Y fue allí que encontramos la 'g' que faltaba a la vaina, y al punto ¿y final?

-¿Por qué 'Todavida'?

-El libro lo he llamado así porque cierra una trilogía que inicié en 2020 con 'Tontheridas' y que un año más tarde continué con 'Sintimiento'. Son palabras inventadas que se entienden mejor mirando la portada de los libros y que muestran claramente el tipo de poesía que hago: una especie de sudoku de emociones, sensaciones y sentimentos construido con palabras en lugar de números. En este caso el título hace alusión a todas las vidas que nos tocan vivir dependiendo del momento vital en el que nos encontramos. Pues la vida la concibo como un viaje de idas y venidas y de vidas y avenidas… En el libro hablo del pasar del tiempo y de que el día menos pensado dejaremos de pensar, de reír, de respirar y de sentir…

-Es 'Todavida' producto de la necesidad de seguir contando cosas o de querer cerrar la trilogía haciendo bueno aquello de 'no hay dos sin tres'?

-Con la poesía es cierto que ha sido ella la que me ha buscado y me ha encontrado. Durante los últimos años me he ido dejando llevar por ella y el resultado han sido estos tres libros. Los poemas van saliendo solos y yo simplemente los comparto. Quería también por otro lado cerrar un ciclo con esta 'antología de mis antojos' como a mí me gusta llamarla. No es común que exista una trilogía poética y tenía que ser así por varios motivos, porque quiero que los próximos proyectos vayan destinados a otro tipo de público y porque me canso pronto de hacer cosas parecidas por eso en este libro he metido una canción compuesta y cantada por mí.

-Hay poemas nostálgicos como 'Mis Veranos' '21 de septiembre', 'Vientos pasados', 'Errores'... ¿la nostalgia es buena compañera de los bardos?

-Sin lugar a dudas la nostalgia es una muy buena compañera para escribir poesía pero intento no regodearme mucho en ella. En un poemario que habla de vida es imposible no aludir a seres queridos que ya no están, a historias que un día se decidió dejar en recuerdos, a respuestas nunca devueltas y a momentos de felicidad cuando eres niño y no entiendes de tiempos…Por eso intercalo estos poemas con otros más irónicos y con juegos de palabras. La vida es algo serio que hay que tomarse de manera alegre.

-¿Los juegos de palabras son la base de sus versos o son una excusa para invitarnos a entrar en su cabeza?

-Yo creo que son ambas cosas o al menos esa es mi intención. La poesía se ha convertido en una especie de propósito de vida y lo único que llevo pretendiendo estos años con los libros es hacer volar un poquito esa capa sucia y roída que me encontré tirada en el suelo con la palabra poesía escrita en uno de sus lados y que de esta manera deje de estar de 'capa' caída. Y tengo claro que esto lo seguiré haciendo a 'capa' y espada.

-Pero su poesía se sale bastante de los cánones...

-Mi poesía no tiene nada que ver con la tradicional y diría que tampoco con lo que se publica hoy en día. Tenía claro que quería ofrecer algo distinto donde el lector tenga que jugar a adivinar. Creo que este tipo de versos hacen que se queden más fácilmente en la cabeza del lector. Hay micropoemas y frases que no necesitan mucho más adorno para que quede claro lo que quiero evocar. Lo que sí te digo es que hasta que un poema no hace historia en mi memoria, no lo comparto.

-'Todavida' son casi 80 poemas... ¿se ha quedado 'material' fuera?

-Sí, con este poemario en concreto he estado trabajando dos años y he ido metiendo y sacando varios en los últimos meses porque tenían más que ver con el concepto del libro o simplemente porque me gustaban más. A pesar de que llevo cuatro libros publicados en tres años (el año pasado salió un cuento coescrito con otro autor llamado 'El Profesor Aulatriste') no tengo ninguna prisa por hacerlo, va pasando de manera natural, así uno lo disfruta todo mucho más.

-¿Cómo se le ocurren los poemas... por observación, llegan espontáneamente... o incluso en sueños?

-Los sueños tienen mucho que ver en mi forma de componer mis poemas. Durante mucho tiempo era literalmente entre sueños que me venían ideas que tenía que apuntar en el teléfono porque de no hacerlo sé que me olvidaría al día siguiente y muchos se quedaron ahí mismo, en sueños por no sacar el brazo de debajo del edredón. Al final siempre es una idea, una palabra, una frase lo que me da el primer paso que luego voy cincelando a base de ratos muertos en aviones, trenes, esperas… Es curioso porque también es viajando cuando más suelo escribir, la gente dice que viaja para desconectar y en mi caso creo que es cuando más conectado estoy conmigo mismo.

-¿Por qué es necesaria la poesía?

-Creo firmemente en el poder de la poesía. Para mí es como un arma pero de 'construcción masiva'. La poesía tiene algo que no tienen otros tipos de textos literarios que es el poder de ayudar a desarrollar la imaginación del lector, por esto creo que se debería leer más poesía en las escuelas y los padres deberían comprar más libros de poesía infantil y juvenil a sus hijos. Yo trabajo de docente y me doy cuenta de que cada vez a las nuevas generaciones les cuesta más leer entre líneas y entender la ironía y esto es algo que la poesía ayuda a desarrollar. Los poemas hacen que uno tenga que dejarse llevar y mirar más allá. Nada es lo que parece y aunque es cierto que toda interpretación es válida, hacer click al lector con una media sonrisa, vello de punta o nudo en la garganta es mi intención. Lo más bonito que me han dicho de mis poemas es que hasta con el poema más triste uno acaba con una media sonrisa…

-En estos tiempos de Chat GPT... ¿veremos a la inteligencia artificial hacer algo parecido a 'Todavida'?

-Sinceramente creo que no, o al menos eso espero. Seguramente sí se consigue con la narrativa, es decir, que le des unas directrices y te cree una historia a partir de ellas. Quiero pensar que con los juegos de palabras y los dobles sentidos lo tendrá mucho más difícil. No creo que sea capaz de escribir algo como: 'Tú tan tutú girando sin parar, yo tan yoyó que sube y baja, así dime tú a mí cómo vamos a encontrarnos' (del poema 'Tutú, yoyó'). El día que ocurra me quitaré la capa que te dije me había encontrado.

-¿Está todo contado?

-Mientras quede tiempo por gastar y malgastar, trabajo por hacer y deshacer, dolor que perdonar, amor que dar, batallas que ganar y que perder, secretos que contar y que guardar y recuerdos por borrar y recordar, quedarán cosas por contar… Vivir va de echar el resto, pues eso, el resto, es lo único que nos queda en la vida.