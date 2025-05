32 personas y entidades, galardonados con las Medallas de Oro a las Bellas Artes

Resines, «baldado» pero «agradecidísimo»

El actor Antonio Resines se mostró «agradecidísimo» tras recibir la Medalla de Oro de las Bellas artes que, según dijo, «sabe muy bien» tras haber pasado de forma grave la covid-19, una enfermedad que le ha dejado «baldado». Según explicó, ras meses postrado, «puedo andar, que hace tres semanas no podía». «Puedo andar incluso sin la muleta, cuando he visto las escaleras de la tarima casi me da un infarto pero han tenido el detalle los Reyes, el ministro y la presidenta de bajar», relató. Resines advirtió le queda ahora un tiempo de hacer ejercicio y recuperar bien la movilidad. «La recuperaré, me quedan un par de meses», precisó.

Preguntado por su conversación con el Rey precisamente sobre el coronavirus, Resines dijo que «el tono fue tremendo» porque arrancó diciendo que «las había pasado putas». «No fue lo más adecuado en ese momento pero me preguntó que qué tal estaba, y como coincidía que nos veíamos en Pamplona...», comentó.

El actor, que señaló que está «muy contento» porque ha hecho «un esfuerzo pero ha merecido la pena», aunque no volverá al trabajo hasta después del verano. En todo caso reconoció que este premio sabe mejor tras haber pasado un delicado estado de salud, «sabe muy bien que te den este premio, cuando estás un poco flojo emociona más». «Este premio me hizo mucha ilusión, es importante; entrar en una categoría con gente tan distinta y de todos los ámbitos culturales es importante, y los actores estamos a veces un poco apartados, hay músicos, hay bailarines, hay editoriales, hay filósofos... es un premio serio y me hizo mucha ilusión», insistió.