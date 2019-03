Yo personalizado Los bancos de datos se van apropiandode las cualidades más íntimas del individuo,que obedece sin darse cuenta a los algoritmospara decidir que es correcto y obrar en consecuencia JUAN JESÚS PARRALEJO Experto en Comunicación Empresarial y Política.Autor del libro 'De individual a personalizado' Viernes, 29 marzo 2019, 00:27

La llegada al mundo del móvil con internet marca un después de en la historia de la humanidad. Nunca fue tan grande la brecha tecnológica entre generaciones ni, paradójicamente, más reducida entre los diferentes pueblos de la Tierra. En Washington y en Pekín se vende el mismo smartphone, o copia del mismo, que a los efectos es igual. Solo con mover el dedo, millones de adolescentes por todo el planeta están protagonizando un gran salto adelante. No sabemos adónde. Pero lo cierto es que quienes tienen smartphone antes que uso de razón saltan a un universo de experiencias por explorar, experiencias genuinas sobre uno mismo y sobre la relación con nuestros semejantes; sobre algo que quizás sea de naturaleza distinta a las del individuo y la sociedad, tal y como hasta ahora se han pensado; otra manera de existir, de estar sin estar consigo mismo y con los demás. Si bien esta vida más liviana no les libera automáticamente de la angustia existencial: «¿qué hacer sin móvil?»; ni del horror al vacío: «¿cómo vivir fuera de la Red?».

Internet nos hace la vida más fácil y cómoda, más llevadera; de ahí su expansión imparable y sin límites: es lo que 'me gusta'. El acceso inmediato a todo aquello que nos interesa, informa o entretiene, agita la revolución permanente del ocio y de los negocios. Todo lo que pasa por un móvil inteligente, llamadas y videollamadas, mensajes cortos, lo que busco, compro, comparto, envío y reenvío, genera datos, materia prima para la economía circular del conocimiento. Voluntariamente o dejando hacer (o dejando de hacer), los datos pormenorizados del sujeto digital que pulsa o desliza la yema del dedo sobre una pantalla, se expone a registros de voz o a cámaras de reconocimiento facial, le moldean en un yo personalizado. Introduzco este término porque no he encontrado, hasta el momento, otro mejor, para expresar la nueva condición del ser humano en la era digital.

El yo personalizado que fabrican los procesadores de datos viene a ser una individualidad enajenada del individuo, complementaria, y a la vez opuesta a la persona de carne y hueso que mueve el dedo, habla o mira al objetivo. Claro que este correlato o trasunto del individuo aquí y ahora no es una abstracción racionalista, ni guarda relación con el individuo en la tradición occidental, kantiana, que escucha una 'voz interior' que le dice lo que debe hacer. Es otra cosa: una individualidad replicante, transferible e intercambiable, y fácilmente suplantable; un ente que parasita la privacidad y la intimidad de hombres y mujeres con nombre y apellidos. Eres lo que 'me gusta'. O como si lo fueras, puesto que así te tratan.

En la moral kantiana, la capacidad de dirigirse a sí mismo pertenece a la persona adulta con uso de razón. Para bien o para mal, acierte o se equivoque, el individuo elige sus fines y valores, lo que cree que es su deber; elección que nadie puede hacer por nadie ni en nombre de nadie. Por el contrario, la personalización programada impone reglas a priori al individuo, que no decide sobre las elecciones previas que delimitan el ámbito y el modo en el que puede actuar libremente en pantalla. Y cada vez elige menos antes de que otros hayan decidido por él. Los bancos de datos se van apropiando de las cualidades más íntimas del individuo, y el yo personalizado obedece sin darse cuenta a los algoritmos para decidir lo que es 'correcto' y obrar en consecuencia.

Esta continua extracción o sustracción de privacidad horroriza a muchos ciudadanos, pero van quedando en minoría. Las mayorías sociales y políticas 'aceptan' el avance imparable de la personalización programada, para dar mejor servicio al cliente, para mejorar la atención del administrado o, también, para ofrecer al elector lo que 'de verdad' le interesa. Y así la ciudadanía digitalizada se vuelve más ligera, más llevadera, menos conflictiva y fácilmente tutelada. Ahora bien, se pueden automatizar los procedimientos, pero no las visiones del mundo, de la humanidad y del ser humano. La negación de la complejidad de los fines individuales de mujeres y hombres, del sentido de la vida que elige cada persona adulta, siempre conduce a la tiranía, aunque sea una tiranía científica y benévola.

A comienzos de la era digital, el individuo se enfrenta a la amenaza del yo personalizado, con entidad propia, duplicada, replicada, múltiple, clandestina, on line. Parafraseando al filósofo Michael Oakeshott, la individualidad del individuo de carne y hueso y la individualidad enajenada del individuo son dos circunstancias de la condición humana reconocibles en nuestros días, dos polos de la existencia que afectan a todos y cada uno de los seres humanos, en proporciones cambiantes; dos dimensiones contrapuestas, también complementarias, y probablemente ineludibles en el devenir de la humanidad.