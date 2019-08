Entrevista Pepa Fernández: «Tenemos la responsabilidad de intentar evitar que se degrade más el lenguaje» Pepa Fernández. / RTVE Tras 25 años en el fin de semana de RNE, deja 'No es un día cualquiera' y salta a 'Las Mañanas' para informar de cultura JULIÁN ALÍA Jueves, 29 agosto 2019, 19:31

Tras «25 años largos» en el fin de semana, Pepa Fernández (Cervera, Lérida, 54 años) se ha pasado al diario en Radio Nacional de España (RNE). La periodista admite que levantarse tan temprano de lunes a viernes es lo que más le va a costar, ya que ahora va a dar el relevo a Iñigo Alfonso en 'Las mañanas de RNE' en su segunda parte: 'De pe a pa', desde las 10:00 hasta las 13:00 horas. «Soy la tipa que más se ha movido en esta casa, y me gustaría que siguiera un poquito, porque deslocalizar la radio siempre ha sido una de mis obsesiones», dice sobre esta nueva etapa que arranca el lunes, que la entiende como «un cambio de vida». Por su parte, 'No es un día cualquiera', el programa de los sábados y domingos en el que llevaba desde 1999, ese cuyos «seguidores son una secta, en el mejor sentido de la palabra, porque hay una unión espiritual y una misma forma de ver la vida», queda en manos de Carles Mesa.

- ¿Cómo es este cambio al diario después de más de 20 años en el fin de semana?

Tengo esa sensación de volver al cole después de mucho tiempo. Tenemos que estructurar un programa partiendo de cero. Buscar sintonías y diseñar un equipo, porque, aunque están conmigo todos los de 'No es un día cualquiera', se han incorporado nuevos compañeros, y todo es nuevo y tienes esa sensación de que tienes que ponerte las pilas para moverte, como dice el lema de RNE ('RNE se mueve contigo'). Estaba en una zona de confort, y he salido de ella.

- ¿El próximo lunes sí va a ser un día cualquiera?

Voy a intentar que ahora tampoco los días entre semana sean días cualesquiera, sino especiales. Vamos a intentar trasladar un poquito el espíritu que teníamos en el fin de semana, aun sabiendo que estamos prisioneros de la actualidad.

- ¿Cuál es su temática favorita?

Me gusta mucho el lenguaje, y eso se manifiesta en que todos los días vamos a tener una sección relacionada con la lengua. No solo con el castellano, sino también con las otras del Estado. Van a tener presencia el catalán, el euskera y el gallego. Además, va a mantenerse el latín, vamos a hablar con académicos de la RAE, que nos van a contar curiosidades del diccionario, tendremos a un corrector que nos va a ayudar a cazar erratas, y las 'Palabras moribundas' de Pilar García Mouton, que dejan el fin de semana y se vienen con nosotros a los martes, creo recordar.

- Usted conoce tres de esos idiomas.

Sí. Castellano, catalán y los rudimentos del gallego. Después de tantos años pasando mis vacaciones en Galicia con toda mi familia gallega, pues también lo conozco, pero evidentemente yo no me voy a ocupar de esas secciones, sino que lo va a hacer gente experta en cada una de las lenguas. Creo que puede ser muy interesante que todos abramos nuestra mente y sintamos la necesidad de aprender y de descubrir cosas de esos idiomas que conviven con nosotros dentro del mismo país. Nosotros vamos a intentarlo desde la radio, igual que hacemos con el latín, que incluso había salido de los planes de estudio. Es una sección que se va a mantener y que tiene muchísimo éxito entre los estudiantes. Espero que ahora la consigan rescatar a través de los audios del 'podcast'.

- ¿Desde cuándo sintió esa fascinación por el lenguaje?

De toda la vida. Siempre me ha gustado mucho leer, escribir. y eso supongo que se me ha pegado. Cuando tuve que elegir entre ciencias y letras, a pesar de que en las ciencias me iba muy bien, decidí seguir un ciclo de letras básicamente por amor. Y ese amor lo he seguido reflejando en mi trabajo aquí en la radio. Me encanta el mundo del lenguaje, me encanta la literatura, me encantan las letras, a pesar de que me interesa, por supuesto, y que hemos tenido muchas veces y las vamos a seguir teniendo, secciones relacionadas con la ciencia, las matemáticas.

- ¿Cree que se está devaluando?

Tengo la sensación de que cada vez hablamos peor, y creo que los profesionales de la información tenemos una responsabilidad extra. Nosotros utilizamos el lenguaje como herramienta de trabajo en el día a día. Tenemos la responsabilidad de intentar evitar que se degrade más. Esa es mi impresión, que cada vez hablamos peor, que utilizamos menos palabras y que nos dejamos influenciar sin necesidad, por ejemplo, por el inglés.

- ¿Qué va a hacer ahora los fines de semana?

Voy a ser una completa desubicada los fines de semana. Antes de estos veinte años en 'No es un día cualquiera', llevaba otros cinco trabajando en Ràdio 4, en catalán, también los fines de semana. Con lo cual, llevo 25 años largos en ellos. Creo que ahora voy a estar en casa sin saber qué hacer.

- ¿Escuchando 'No es un día cualquiera', quizá?

Por supuesto, por supuesto. Me voy a convertir en escuchante, aunque también voy a aprovechar para dormir un poco. Lo seré a partir de las diez y media o así.