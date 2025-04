Miguel Lorenci Madrid Lunes, 13 de enero 2025, 14:47 | Actualizado 15:53h. Comenta Compartir

La vida ha vapuleado tanto como ha confortado a Dani Rovira (Málaga, 1980). Tras la perenne sonrisa del polifacético cómico, que superó un cáncer, hay mucho sufrimiento. Y lo ha afrontado también con las armas del humor. Un humor que «se hace más necesario que nunca en tiempos difíciles y polarizados como los que vivimos». Lo demuestra en su nuevo espectáculo, 'Vale la pena', un monólogo de casi dos horas con el que llega al escenario del madrileño Teatro de la Latina a partir del día 27, tras haberlo rodado por media España.

«Está concebido desde la coherencia y la verdad para contar en las tablas lo que me pasa y nos pasa en la vida», dice de «un show para llorar de la risa, y viceversa». «La cuota de hilaridad está cubierta», garantiza el actor que debe todo cuanto es a esa sonrisa agridulce que es marca de la casa desde que comenzó a monologar en pequeñas salas y espacios televisivos y que le llevó al estrellato con películas como 'Ocho apellido vascos', que le dio en 2015 el Goya como actor revelación.

Abordar este monólogo ha sido para él «una catarsis» que le liberó «de una situación bastante complicada» tras superar un linfoma de Hodgkin, experiencia que llevó al cine en la película 'El bus de la vida'. «Más allá de la risa hay una conexión con las soledades, la ansiedad, la depresión y el duelo. Cosas de las que no solemos hablar, porque vivimos en una sociedad muy castrada, y de las que apenas vemos la punta del iceberg ya que las metemos debajo de la alfombra hasta que ya no cabe más basura», asegura.

Para contrarrestar esos silencios que tanto pesan y que tanto mal nos hacen, quiere Rovira «meter el corazón del espectador en una coctelera y agitarlo para que se remuevan sus emociones». 'Vale la pena' es otro escalón escénico en una carrera jalonada con espectáculos como '¿Quieres salir conmigo?' y 'Odio' y en el que aborda sin tapujos una emociones a menudo negativas «para darles la importancia que tienen en nuestras vidas e intentar dignificarlas lejos de estigmatizarlas».

Como ir al dentista

Para Rovira acudir a terapia fue un recurso determinante para salir del hoyo. Recomienda recurrir a profesionales «a todos los que se lo puedan permitir», sabiendo que no es, por desgracia, algo al alcance de todos. «Me daba mucha vergüenza decirlo. Acudía a un edificio y no quería que me viera ni el portero, ni el vecino que bajaba ni nadie... y luego dices, ¡qué tontería!. Si voy a terapia es para tener salud mental, ¿por qué debo avergonzarme?, me dije En realidad, ir a terapia es como ir al dentista, pero sigue siendo un tabú», lamenta el actor que quiere «regalar al espectador los juguetes que a mí me han ayudado».

Rovira, sobre las tablas del Teatro de la Latina. E. P.

«El humor es siempre necesario, más en los peores tiempos, los más hostiles. A más polarización, más necesario se hace. Es una ventana que se abre para que entre aire fresco». asegura Rovira. Cree que «la verdad del humor traspasa la cuarta pared» y hace más fácil la conexión con el público. «En casi dos horas de espectáculo cuento de todo, pero no todo lo que digo es la verdad porque hay muchas verdades», admite.

Reconoce que alguna vez se ha autocensurado. «Lo hago cuando no tengo el coño para farolillos, como dice una amiga, pero no por cobardía y sí por pereza, cuando a lo mejor estaba en un día o una semana en el que no me compensaba hacer un chiste, porque hay gente que se la coge con papel de fumar» explica.

«Sobre el escenario se puede hacer cualquier tipo de humor, pero has de saber de dónde nace para no dañar a nadie», se justifica apelando a la necesidad de carcajearse de casi todo. «Las sensibilidades cambian, por fortuna. Todos nos hemos educado en una sociedad con trazas de machismo o de racismo. Trato de evitarlo, pero eso no quiere decir que el espectáculo no sea macarra y un poco punki, porque es como ir a una reyerta con una bazuca», ironiza este polifacético artista que tiene muy claro «que la vida vale la pena, pero también que en la vida la pena también vale».

Lleva más de dos décadas subiéndose a los escenarios con un humor de cuño propio y se presenta como «cómico, improvisador, actor, activista y animalista». Se dio a conocer con el monólogo 'Mi familia y yo' en el televisivo 'Club de la Comedia'. Destacó luego tanto en el llamado 'stand-up comedy' como con sus trabajos en el cine, la radio y televisión, labores que no lo han apartado jamás de los escenarios.