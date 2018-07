Lolita Flores: «Tengo una parte del personaje, soy una mujer muy libre y cuando quiero, quiero de verdad» 01:19 Lolita, en la sede del Festival de Mérida. :: BRÍGIDO La actriz se siente identificada con su papel en esta Fedra reinventada que será su segunda actuación en el Teatro Romano B. BRAVO MÉRIDA. Martes, 31 julio 2018, 09:06

Lolita Flores regresa a Mérida para actuar en el Festival de Teatro Internacional de Teatro Clásico, donde debutó hace dos años con La Asamblea de las Mujeres. Ahora vuelva con su Fedra personal, que espera que sea un éxito para todo el equipo.

-Cantante, actriz y presentadora de televisión, ¿cómo se gestiona tanto talento?

-Bueno, he tenido una madre y un padre que han sido artistas, una hermana que es y un hermano que sigue siendo. Y a la vista está, mi sobrina sigue, mi hija sigue y mi hijo también. Yo creo que eso viene ya de esa luz y ese amor que nos dieron mi padre y de mi madre.

-La gran artista en que se convirtió era antes una persona tímida.

-Y sigo siendo tímida. Pero precisamente porque eso, porque hay que vencer esa timidez de alguna manera, hay que romper el hielo. Las personas tímidas solemos hablar mucho por eso, porque tenemos que romper el hielo de alguna forma.

-Vuelve a Mérida a hacer una Fedra muy visceral como fue su deseo, en un momento también especial en lo personal, pues va a ser abuela dentro de poco.

- Es la alegría más grande que me han podido dar este año, junto con Fedra. No me puedo quejar, pero no voy a dejar de ser como soy. Lo cortés no quita lo valiente. Mujeres vamos a ser siempre con la edad que tengamos.

-Cómo está siendo esa espera?

-Para mí que venga un nieto a mi casa figúrate lo que es. La espera, para su madre está siendo más larga, desde luego.

-Hace poco se le otorgó la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2017, un galardón que distingue a las personas y entidades destacadas en el ámbito de la creación artística y cultural ¿cómo recibió este reconocimiento?

-Es un premio que tienen los grandes de este país, y la verdad es que estoy muy contenta por ello. Ahora estoy esperando que me la den. Espero que con el cambio de gobierno no me la quiten.

-¿Le ha hecho hueco en casa a esa medalla?

-Primero tengo que verla y luego ya veré dónde la coloco. Pero en el pecho seguro que la llevaré. En mi corazón, seguro.

-En los últimos años la música está un poco más apartada de su vida profesional, ¿volveremos a verla cantar en el escenario?

-No tengo tiempo para la música ahora. Acabo de terminar la comedia 'Prefiero que seamos amigos' el mes pasado, terminamos el 25 de junio. Estaba haciendo esa comedia y al mismo tiempo hacía los ensayos de Fedra. Cuando estaba ensayando la 'Asamblea de Mujeres', que se representó aquí hace dos años, a la vez estaba haciendo 'La plaza del diamante', y luego hacía las dos funciones. Con esto quiero decir que no tengo ahora mismo tiempo para la música, porque no le puedo dedicar el tiempo que necesita y que merece. Pero por supuesto que volveré a la música.

-Cómo jurado de 'Tu cara me suena', ¿es difícil descartar a otros en un concurso de talento?

-Te da pena. Lógicamente eso siempre da pena porque son amigos y porque además lo hacen con todo el amor del mundo. Es duro, pero es un juego. Y como un juego hay que tomárselo.

-Ha mencionado la obra con la que debutó en el verano de 2016 en el Teatro Romano de Mérida, La Asamblea de las Mujeres, ¿qué recuerdo tiene de su primera actuación en este Festival?

-Lo recuerdo con muchísimos nervios, que es además como estoy ahora, porque yo soy así. Da igual que venga cien veces porque cien veces tendré nervios. Es la responsabilidad de que todo salga bien, que no se te olvide el texto, el ayudar a tus compañeros si hace falta, el estar pendiente de muchas cosas. Los nervios siempre se tienen.

-¿Es el público de Mérida que impone o le ocurre en general?

-Siempre que salgo a un escenario me pongo nerviosa. El público de Mérida es el público de esta ciudad y de España entera porque vienen espectadores de todas partes. Y Mérida es una ciudad que hay que venir a verla porque vas pisando y vas tocando años, de tres mil para arriba.

-¿Qué sientes de especial sobre las piedras de este teatro?

-Te sientes muy chiquitita porque te das cuenta de todo lo que han hecho los que estaban antes y todo lo que ha pasado por aquí. Sientes como que todo requiere mucho más importancia. Pero tú como ser humano te vuelves más pequeño porque te das cuenta que no eres el centro del mundo, sino que ha habido mucho antes otra gente más importante que tú.

-Aunque ya se adelantó en la presentación de la obra cómo es esta Fedra pasional y valiente, descríbanos ese personaje desde la perspectiva de quien se pone en su piel.

-Esta Fedra que yo interpreto está con un pie en la vida y otro pie en la muerte. Y en el medio lo que tiene es un corazón que late profundamente. Es una mujer que se pone la vida por montera, y que decide pase lo que pase ser clara y amar.

-¿Ha conocido muchas 'fedras' a lo largo de su vida?

-Sí. Muchísimas, gracias a Dios. Yo misma tengo una parte de Fedra, soy una mujer muy libre, muy clara, que cuando quiero, quiero de verdad y me pongo el mundo por montera. Y muchas veces no me pongo más la montera porque tengo gente detrás a la que podría hacer daño. Y en ese caso no tengo el egoísmo que puede llegar a tener Fedra en un momento dado de enfermedad que tiene.

-Después de que se cumpliera aquella petición de ser Fedra que le escuchó Cimarro, ¿qué próximo personaje le sugeriría al director de este festival interpretar?

-Después de haber dicho lo que dije, que quería hacer Fedra, y al año la estoy haciendo, prefiero callarme. Vamos a terminar este proyecto, prefiero terminar esto bien, y luego ya hablaremos.

-Ya tuvo la oportunidad de actuar con Juan Fernández en la serie 'La sopa boba' que se televisó en 2004 y los dos habéis mencionado que os gustaría actuar juntos para una historia en la que no salierais peleados como pareja, ¿cuál podría ser esa obra?

-No sé, porque va a ser una obra inédita que va a escribir Paco Becerra y va a dirigir Luis Luque, y la producirá Jesús Cimarro.

-¿Qué sensaciones espera tener después de este estreno?

-No lo sé. Yo voy con el corazón. Estoy abierta a lo que pueda pasar. Lo que sí espero es que sea un éxito para todos, no solamente para mí.

-¿Qué les dirías a las otras 'fedras' que puedan existir hoy en la vida real?

-Que tiren para adelante siempre. Y que no vayan para atrás ni para coger impulso.