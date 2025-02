La palabra explota en Magaluf

De buena mañana un charla de André Aciman con Biel Mesqida. Por la tarde encuentros con Eve Fairbanks o Jacobo Bergareche tras pasar por los cuidados ungulares de Maritza Paz, la 'manicurista' de Rosalía o Nathy Peluso, o por una 'Secret room' para tatuarse, y ... cerrar la jornada con música en vivo. Joven, flexible, ecléctico y abierto a las sorpresas es el FLEM, el Festival de Literatura Expandida de Magaluf, que celebra este fin de semana su tercera edición y muestra la otra cara de la bulliciosa y festera localidad mallorquina.

En el mismo Magaluf que cada a noche asaltan los jóvenes europeos en busca de fiesta y alcohol a granel, se celebra el heteróclito FLEM que en su tres jornadas -acaba este domingo- reúne una treintena de escritores, artistas, actores, divulgadores culturales, gastronómicos o deportivos. En su cargada agenda hay charlas literarias, conciertos, actividades relacionadas con el arte y todas las faceta de la cultura. Algunas tan insólitas en un certamen literario como debates sobre fenómenos como el 'pormishuevismo' o la explosión del pan casero. No falta un 'Escape Room' literario.

Ampliar La autora estadounidense Eve Fairbanks en el festival FLEM de Magaluf. Efe.

Entre los escritores destaca André Aciman, autor de la novela 'Call me by your name', que presentó este sábado su nuevo ensayo, 'Homo irrealis', en su única visita a España. También Emilie Pine, autor de 'Todo lo que no puedo decir', libro del año en Irlanda en 2018 y que presentó en el FLEM su primera novela, 'Ruth y Pen', y la periodista Eve Fairbanks, Premio PEN/John Kenneth Galbraith de no ficción por 'Los herederos'.

Entre los españoles del misceláneo certamen, el cineasta y escritor David Trueba, ganador de dos Goya; Jacobo Bergareche, autor de 'Los días perfectos'; Elisa Victoria, autora de 'Vozdevieja'; el poeta mallorquín Biel Mesquida, que presentó su nueva obra, 'Passes per Palma'; Laura Fernández, ganador del premio El Ojo Crítico de narrativa por 'La señora Potter no es exactamente Santa Claus'; la humorista Henar Álvarez, del pódcast 'Buenismo Bien' y la novela gráfica 'La mala leche'; el actor Pablo Rivero, de la serie 'Cuéntame', que también es novelista y autor del 'thriller' psicológico 'La cría'; Marta Orriols, premiada por 'Aprendre a parlar amb les plantes', y Mar Garcia Puig, que se estrena con 'La historia de los vertebrados'.

También son parte de la caleidoscópica oferta del FLEM, con su sede central en el hotel InnSide Calvià Beach, la autora de la rupturista novela 'La señora March, Virginia Feito, que Elisabeth Moss llevará al cine; la divulgadora sexual y firmante de la trilogía 'Zorras', 'Malas' y 'Libres', Noemí Casquet, con legiones de seguidores en las redes, el divulgador gastronómico Mikel López Iturriaga.

En la periferia de la literatura, Xavi Puig, del El Mundo Today; Erik Harlkey, «el tío del casco», experto en estudios urbanos e inventor del falso movimiento constructivo 'pormishuevismo' para explicar la arquitectura especulativa; Iban Yarza, apóstol del pan casero; Beatriz Serrano, coautora del premiado pódcast 'Arsénico Caviar' y que presentó su novela 'El descontento', y el arqueólogo gastronómico Tomeu Arbona.

Miquel Ferrer, uno de los impulsores del FLEM y hoy director, llevado de su pasión por la literatura expandida, destaca la importancia del festival como «plataforma para la expresión artística y la exploración de nuevas formas de contar historias». «Creemos en la cultura como motor de cambio, de transformación y queremos expandirla más allá de sus límites», agrega.

El FLEM, surgió de la iniciativa de la librería Rata Corner e InnSide by Melià y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Calvià y la Fundació Mallorca Literària. Sus anteriores ediciones congregaron a más de 8.000 asistentes, y en esta ha reforzado su objetivo de acercar la literatura a nuevos públicos y dar a conocer otra cara de Magaluf.