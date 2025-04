«La opinión pública no censura los ataques al arte en los museos»

Miguel Falomir, director del Museo de Prado, lamenta la tibieza de la opinión pública a la hora de condenar los ataques al patrimonio artístico, como ... el que sufrieron 'Las majas' de Goya en su museo el pasado día 5 de noviembre, cuando dos 'ecoactivistas' se adhirieron a sus marcos. «Debían ser censurables desde el punto de vista de la opinión pública, y no veo que sea así», denunció Falomir este martes antes de la presentación en la pinacoteca del nuevo marco para 'Mercurio y Argos', una gran obra tardía de Velázquez que recupera su aspecto y composición originales gracias a una nueva moldura que ha costado 15.000 euros pagados mediante patrocinio privado.

Deja muy claro Falomir que el marco, dañado parcialmente en el ataque a 'Las majas', es «parte indisociable de la obra de arte», y que «dañarlo es dañarla». Lamenta, además, el director del Prado que desde los medios de comunicación se de pábulo a quienes atentan contra el arte. «Hay fenómenos que solo se han dado en España, el único país donde se ha entrevistado a los agresores en varios medios», denuncia. «Si esta gente actúa exclusivamente movida por la publicidad que obtienen con sus actos y somos el único país donde se les entrevista y se le dedican páginas y páginas en los diarios y espacios en la televisión, me parece que vamos por mal camino», asegura.

Los autores del ataque a 'Las majas' están en libertad con cargos y los responsables de Prado a la espera de que el juzgado número 29 de Madrid, el que instruye el caso, les llame a declarar. Se sabrá entonces si el propio museo se persona como acusación particular, si lo hace el Ministerio de Cultura o la Administración del Estado, o si se considera que actuación de la Fiscalía es suficiente. «Esperamos a que nos llame el juez. Cuando lo haga presentaremos todas nuestras alegaciones», reitera Falomir quien, con tono irónico, no descarta dejar los daños de los marcos sin reparar «de modo que quede un vestigio del ataque, como los balazos en el techo del Congreso que son testimonio del 23 F».

Ampliar 'Mercurio y Argos, con las franjas de ampliación superior e inferior que ahora tapa el marco Museo del Prado

Castigo

¿Se deberían endurecer las penas para estos atentados, como reclaman el PP o Ciudadanos, o imponer mayores multas a los agresores?. «Creo que la Ley, como está, es suficiente. Esto es un problema de opinión pública, insisto, y de demostrar que este no es el procedimiento para defender unas causas que pueden ser más o menos legítimas. Pero, desde luego, no tiene nada que ver con el arte, y no tiene que ser el patrimonio artístico de todos los españoles el que pague». «Supongo que la pena dependerá del grado de daño que se cause o del tipo de delito que se haya perpetrado, y eso corresponde a las autoridades judiciales calificarlo», señala Falomir.

Ampliar 'Mercurio y Argos, sin las franjas, en su composición original. Museo delPrado

Hay un informe, de momento interno, sobre los daños a los marcos de 'Las majas' y del que Falomir no ofrece detalles. «El daño que se ha hecho físicamente no es particularmente grave, pero evidentemente es muy grave desde otros puntos de vista. No todo se puede medir en términos estrictamente materiales», plantea el director del Prado. «Ha sido una agresión a una obra de arte, porque el marco es parte integral de la obra, que se compone de una pintura y su marco. En el momento en que se produce un ataque como ese, se agrede a todos los españoles, por que la obra es patrimonio de todos», agrega.

Cree, además, Falomir que los activistas confunden su objetivos. «Al señalar al arte como culpable, que es lo que se hace atacándolo en lugar de ir contra una gasolinera, lo que quizás tuviera más sentido, se está criminalizando a los museos y se criminaliza el arte. Eso es un daño enorme, probablemente mucho más grave que el que han sufrido puntualmente en los marcos», sostiene.

Prevención

Unos daños que, a su juicio, no han sido mayores «gracias al protocolo de actuación del museo, que había contemplado antes de que ocurriera la posibilidad de que algún activista se pegara a los marcos». «Hicimos distintas prácticas y sabíamos que determinada crema (Nivea) era lo mejor para separarlos. En otros casos se habían utilizado disolventes más agresivos para despegar a los agresores, que suelen usar pegamento de cianocrilato, y que habrían dañado tanto la piel de los agresores como el propio marco», señala.

«Los museos son instituciones culturales de concordia, de paz, y una agresión de este tipo es muy fácil de realizar. Y también es bastante cobarde la actitud de estos agresores. Me parece que hay un daño que no sé si es mensurable solo judicialmente» concluye Falomir.