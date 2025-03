«Nunca he cazado una fotografía. Soy un gran observador, no un cazador». Lo dice entre irónico y pícaro Jordi Socías (Barcelona, 1945), uno de ... los grandes de la fotografía española que revisa más de medio siglo de su labor con la cámara en la muestra 'Al final de la escapada'. Socías dejó su oficio de relojero al comprender que le seducía más atrapar el tiempo que medirlo. Acabó convertido en un eficaz compositor de imágenes, un maestro del retrato, un observador universal y un notario de la época que le ha tocado vivir.

En cartel hasta el 21 de abril en la sala del Canal de Isabel II en Madrid, la foto documental y los retratos son los puntales de la muestra comisariada por Lucía Laín, la más extensa dedicada al fotógrafo catalán. Con más de 80 instantáneas de gran formato, algunas inéditas, desde mediados de los años setenta hasta hoy, es un viaje por los momentos decisivos captado por Socías y los protagonistas e hitos que han marcado nuestra historia en las últimas cinco décadas: la Revolución de los Claveles en 1974, el duelo por la matanza de los abogados de Atocha en 1977, la reunión de los padres de la Constitución Española del 78, el genial retrato de Dalí que le catapultó en 1979, el golpe de Estado del 23 F del 81 o el primer concierto de Los Rolling Stones en Madrid en el 82.

Ampliar 'Autorretrato con Feroz' (1984) Jordi Socías

¿Las fotos se hallan, se construyen, se buscan o se cazan? «Las ves. Un fotógrafo ve lo que los demás no ven. Esa es su labor», asegura Socías. «En mi trabajo hay mucha más reflexión que casualidad. Yo no cazo, observo. Los cazadores no me van», insiste Socías. «Me dedico a observar, y esta muestra es un paseo por ese territorio particular de la observación de alguien que mira la vida», dice orgulloso de su trabajo.

«Para Socías nada es lineal y los recuerdos se alternan como resultado de una búsqueda que 'escapa' a lo predeterminado», afirma Lucía Laín justificado el título de una muestra. Con ella Socías rinde además homenaje a su admirada 'nouvelle vague' y a la primera película de Godard «que cambió la forma de mirar» y de la que toma el título.

De formación autodidacta, los suburbios de Barcelona y las callejas del Raval, entonces el barrio chino, fueron sus primeros escenarios. Pero cambió Barcelona por Madrid para cumplir su sueño de ser fotógrafo. Sería fundador de la agencia COVER –que, inspirada en Magnum, renovó el fotoperiodismo español– y editor en publicaciones como Cambio 16, Madrid me mata, El Europeo o Cinemanía.

Ampliar 'Barrio de Bellvitge'. Barcelona-1975 Jordi Socías

Con cuatro secciones, la muestra se abre con dos gigantescos retratos de Paloma Picasso (1988) y Pedro Almodóvar (2011). Se despliegan ante una amplia selección de revistas y libros en los que Socías dejó su impronta como fotógrafo y editor. La imagen de un destartalado edificio en un descampado del barcelonés barrio de Bellvitge del que emergen las letras del 'Cine Lumiere' (1975), abre la sección dedicada a los primeros trabajos Socías. «Con esta foto comencé mi carrera. Es una construcción, un espacio en el que introduzco los elementos para conseguir algo bello y contar una historia. Pensé que podría ser fotógrafo».

Encuentros

Ante su cámara han desfilado celebridades de la cultura cuyos retratos reúne ahora. Escritores como Jorge Luis Borges, Umberto Eco, Susan Sontag o John Le Carré; cineastas como Francis Ford Coppola, Bernardo Bertolucci y Woody Allen; actores como Antonio Banderas, Penélope Cruz, Javier Bardem, Victoria Abril, Melanie Griffith, Rossy de Palma o Anna Galiena; artistas como Ai Weiwei, Marina Abramović; arquitectos como Norman Foster o cantantes como Manu Chao.

«He retratado a gente muy conocida, muy interesante, y solo esperas que sean ellos mismos. Es un encuentro en el que el personaje espera siempre que tú le digas qué debe hacer; y yo les digo que no deben hacer nada», explica su mecánica. «Tengo bastante pensado cada retrato y busco el lugar y la situación. Pero nunca les agoto. Hay un momento en el que te cansas tú o se cansa al modelo. Si superas ese tiempo, estás perdido», señala. «Los retratados jamás se gustan a sí mismos. Por eso nunca les enseño las fotos», añade risueño este «fotógrafo del periodismo, que no fotoperiodista».'

Ampliar 'Salvador Dalí, pintor'. Portlliga.t 1979 Jordi Socías.

Para su retrato más famoso, pasó cinco día en casa de Salvador Dalí en Portlligat. Retratado antes por grandes fotógrafos, el pintor exigió que le fotografara «con luz del sol al principio de la tarde y cuando el viento de la tramontana le despeinara». «Mi reto era hacer un retrato intemporal que ya tenía pensado: a un palmo de su cara, captando solo el ojo y el bigote», rememora.

En la tercera de las cuatro plantas de la muestra brilla el Socías más cosmopolita con imágenes callejeras de ciudades como Tokio, París, Ámsterdam o Nueva York. Sus viajes por el mundo retratando escenarios «donde los personajes habitan la calle como en una gran puesta en escena». «Me aposto en una esquina y miro. Observo a través del visor cómo empiezan a ocurrir las cosas. Es ahí donde se construyen las fotos», explica.

«Continuó siendo el gran observador. Hoy miro a la calle, a las personas, a los lugares y a las situaciones sin grandes cambios. Como al principio de mi carrera dice Socías. Sus escenas callejeras se alternan con imágenes de relevantes películas y series del cine español como 'Calle 54', 'Demonios en el jardín' o 'La buena vida', solo algunos de los más de 25 rodajes que Socías fotografió.

Cree Socías que la tecnología, los móviles, han expandido la fotografía. «Todo el mundo puede hacer fotos de una manera fácil. Pero tener una cámara en el móvil no te convierte en fotógrafo, como tener un lápiz no te convierte automáticamente en un escritor».