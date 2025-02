Un nuevo rey a la sombra de Carlsen

Manuel Azuaga Herrera Domingo, 9 de abril 2023, 00:14 Comenta Compartir

El primer Campeonato Mundial de Ajedrez de la historia se celebró en 1886 en Estados Unidos. El austriaco Wilhelm Steinitz jugó con bandera estadounidense (años más tarde se nacionalizó) y derrotó al polaco Johannes Zukertort. El escritor Bill Wall cuenta que a la inauguración de este torneo acudieron menos de cuarenta personas y que «la apuesta total era de 4.000 dólares. Steinitz recibió 1.000 y los otros 3.000 se pagaron entre quienes habían apostado por el ganador». Ha llovido mucho desde entonces. Y las cosas han cambiado en el ajedrez de élite, afortunadamente para bien. Hoy, en el Hotel St. Regis de Astaná, capital de Kazajistán, se juega la primera partida del duelo por el título de campeón del mundo entre el ruso Ian Nepomniachtchi, Nepo, y el chino Ding Liren. De un tiempo a esta parte las casas de apuestas han hecho hueco al negocio del ajedrez y permiten a los aficionados pujar por casi cualquier circunstancia. Por ejemplo: «¿Cuántas piezas quedarán en el tablero cuando finalice la primera partida?». O: «¿Se jugará la partida número doce?». Si Steinitz levantara la cabeza…

Si lo hiciera, tendríamos que explicárselo todo, lo anecdótico y lo importante. Le diríamos (esto sería lo anecdótico) que Astaná está considerada, después de Ulán Bator, en Mongolia, la segunda capital más fría del mundo, con temperaturas de -40 ºC en invierno. Pero que no debe preocuparse porque hoy los grandes campeones –cierto es que solo algunos– sacan una buena tajada y son digamos fructuarios del espectáculo. La bolsa de premios en Astaná asciende a 2 millones de euros, de los que el 60% irá a manos del vencedor. También habría que contarle a Steinitz (aquí va lo importante) quiénes son Nepomniachtchi y Liren, o que el actual campeón del mundo es un noruego, Magnus Carlsen, un genio irrepetible que se ha cansado de defender la corona.

Nepo, el que no recuerda

Antón Chéjov, en su crónica 'La isla de Sajalín', escribe: «El nombre más común para los vagabundos es Iván, y el apellido es Nepomniachtchi». Esta tradición patronímica hunde sus raíces en la época zarista, en los tiempos de Pedro el Grande. Uno de los castigos más extendidos era desterrar a campesinos y analfabetos, así que la gente escapaba como podía y cuando a alguien se le preguntaba por su apellido, respondía: «Nepomniachtchi», que viene a traducirse como «No recuerdo mi parentesco». De este modo el censor anotaba en su registro, una y otra vez, «Ian Nepomniachtchi».

Nuestro Ian Nepomniachtchi, el gran maestro de ajedrez, es un joven prodigio que jugó de forma semiprofesional al videojuego 'Defense of the Ancients 2' (DotA2). Una vez abandonó el universo eSports, Nepo se centró en las sesenta y cuatro casillas y, en muy poco tiempo, se convirtió en uno de los mejores jugadores del circuito internacional. Muchos años antes, en 2002, se proclamó campeón mundial sub12 en la ciudad griega de Heraklion. En el desempate superó a Magnus Carlsen, no hay que olvidarlo. Nepomniachtchi ha sido campeón de Rusia en dos ocasiones. En 2021 luchó contra Carlsen por el título mundial, en Dubái. Tras cinco tablas consecutivas, Nepo perdió la sexta partida, la más larga de la historia de los mundiales, después de casi ocho horas de batalla mental y 136 movimientos. A partir de ese instante, Nepo colapsó y Carlsen revalidó con cierta holgura, por quinta vez en su carrera, el título de campeón.

En la actualidad, Nepomniachtchi es el número 2 de la clasificación mundial de la FIDE, con 2.795 puntos ELO, un sistema de calificación individual que mide la fuerza de los ajedrecistas. Carlsen copa el número uno de esta lista desde julio de 2011. En el ranking de abril, el noruego marca una puntuación de 2.853. A finales de 2022, Nepo ganó en Madrid el Torneo de Candidatos, lo que le convirtió por segunda vez consecutiva en el retador oficial al título mundial. Solo Smyslov y Korchnoi habían logrado antes una hazaña semejante. Algunos aún soñábamos con una revancha entre Nepo y Carlsen, pero el noruego, por entonces, ya había renunciado públicamente a defender la corona. Y, como buen vikingo, cumplió con su palabra.

La ausencia de Carlsen

En noviembre de 2013 Magnus Carlsen le arrebató el título de campeón al indio Vishy Anand, dueño del cetro desde 2007. Desde entonces, Carlsen ha demostrado que es el mejor jugador del planeta, quizás también sea el mejor de todos los tiempos, con permiso de Fischer, Kaspárov y Capablanca. En 2021, tras vencer a Nepomniachtchi en Dubái, el noruego declaró: «Si alguien que no sea Firouzja –un joven prodigio iraní, nacionalizado francés– gana el Torneo de Candidatos, es muy poco probable que juegue el próximo Campeonato del Mundo». Semanas más tarde, Carlsen confirmó sus intenciones: «No estoy motivado para jugar otro campeonato. Siento que no tengo mucho que ganar, no me gusta especialmente y, aunque estoy seguro de que jugar otro 'match' sería interesante por razones históricas y todo eso, no tengo ninguna inclinación a hacerlo y, simplemente, no jugaré». Firouzja, al fin y al cabo, no supo gestionar la presión que el propio Carlsen le había trasladado y ocupó el sexto lugar (sobre ocho) de la clasificación final del Candidatos.

El excampeón del mundo Gari Kaspárov se ha pronunciado en varias ocasiones a propósito de la ausencia de Carlsen en Astaná. «Nunca consideraré al ganador de este combate como el decimoséptimo campeón del mundo. Para mí, la única forma de que alguien se añada a la lista que comenzó con Steinitz es vencer a Magnus Carlsen». En declaraciones recientes, Kaspárov ha insistido en esta línea: «El partido entre Nepo y Ding Liren es un gran espectáculo, pero no es un duelo por el Campeonato Mundial. Es un evento amputado».

Algo aturdido por la vehemencia de estas palabras, me he puesto en contacto con dos excampeones del mundo, Vishy Anand y Veselin Topalov, y con el periodista Leontxo García, quien cubrirá desde Astaná los acontecimientos. Vishy Anand lo ve desde otro ángulo: «No soy tan pesimista como Kaspárov. La ausencia de Carlsen hará que el torneo tenga menos seguimiento en Noruega, pero la posibilidad de tener un primer campeón de ajedrez puede despertar un enorme interés en China. Además, no hay que olvidar que los dos, Nepo y Ding Liren, son dos jugadores extraordinarios». Por su lado, Leontxo García puntualiza: «Un Mundial sin Carlsen o Messi es peor que con ellos, pero sigue siendo muy interesante. Este en concreto será apasionante si Nepomniachtchi es fiel a su estilo natural, agresivo y propicio al riesgo, y deja de hacer caso a la negativa influencia de su antiguo analista Kariakin, quien pretendía que traicionara su naturaleza con un conservadurismo pernicioso. Además, un duelo ahora entre Rusia y China es inspirador para la literatura deportiva». Y Veselin Topalov tira de perspectiva: «Obviamente el 'match' no tiene el mismo valor sin Magnus, pero no es culpa de los jugadores y tampoco es el primero sin el mejor del mundo». Tiene razón Topalov. En distintos contextos, y con matices, Lasker (1921), Fischer (1975) y Kárpov (1999) también renunciaron a defender la corona.

La carambola mágica de Ding Liren

El nombre de Ding Liren está tomado de las 'Analectas de Confucio', florilegio que recoge las conversaciones que el pensador chino mantuvo con sus discípulos hace 2.400 años. Ding Liren hace alusión a la idea confuciana de benevolencia, que apunta a que debemos ser fuertes como único modo de «dar a los demás». El estilo de Liren en el tablero es sólido y al mismo tiempo versátil, como si tratara de dar sentido a la carga etimológica que le fue concedida. Liren, al igual que Nepo, es otro genio del tablero. Entre 2017 y 2018 encadenó una racha de 100 partidas sin perder, un récord histórico en el ajedrez de alto nivel. Hasta que Carlsen, quién si no, superó la plusmarca de Liren y estableció una nueva cota de imbatibilidad: 125 partidas seguidas sin conocer la derrota.

Hoy, Ding Liren es el número tres del mundo, con 2.788 puntos ELO, solo por detrás de Carlsen y Nepomniachtchi. El pasado 25 de marzo, a orillas del río Qiantang, en la base de entrenamiento de Hangzhou, sede del Edificio de la Inteligencia, se llevó a cabo una ceremonia para despedir a Liren antes de su crucial batalla contra Ian Nepomniachtchi. Nunca antes un ajedrecista chino había luchado por la corona mundial. La prensa escribió: «No importa si gana o pierde, ya ha hecho historia en China».

En el Feng Shui se identifican tres tipos de suerte, la del Hombre, la de la Tierra y la del Cielo. Solo esta última puede explicar el caso de Ding Liren. La carambola es mágica. Tras la invasión rusa de Ucrania, la FIDE sancionó al ajedrecista Serguei Kariakin por su adhesión a la causa de Putin, lo que le impidió participar en el Torneo de Candidatos. La FIDE eligió como sustituto al jugador con mejor clasificación, y ese era Ding Liren. Pero el chino no cumplía con un segundo requisito: haber jugado treinta partidas durante 2022, toda vez que las restricciones del Covid en China prohibían las competiciones deportivas. A partir de ese momento, Ding Liren jugó durante un mes, a veces dos partidas por día, hasta cumplir con esta exigencia. Así fue como Liren pudo disputar, sobre la campana, el Candidatos. Quedó segundo y, tras la renuncia de Carlsen, se convirtió en aspirante al título.

¿Quién es el favorito?

El pentacampeón Vishy Anand nos da su pronóstico: «Hace tres o cuatro años hubiera dicho que Ding Liren era mi favorito, pero en los últimos tiempos Nepómniachtchi ha progresado mucho. Creo que Nepo, de hecho, tiene una ligera ventaja debido a que ya ha jugado un título por el mundo. Además, ha estado más activo, ha jugado más que Liren, al que la falta de práctica podría pasarle factura, quién sabe. Lo que sí es seguro es que Ding Liren habrá entrenado duro y llegará al campeonato muy bien preparado».

Para Veselin Topalov tampoco está claro: «Nepo me parece favorito por su experiencia y creo que tiene más apoyo del Estado. Pero si no saca ventaja en las primeras partidas Ding tendrá buenas opciones». Y Leontxo García pone el foco en el aspecto mental: «Ambos parten con una tara psicológica que puede ser determinante si no la han eliminado o paliado durante su preparación. El punto débil de Niepomniashi desde juvenil es su gran dificultad para recuperarse de una derrota; aunque gane la primera partida, estará por ver cómo aguanta cuando pierda una. El de Ding, lo mucho que le perjudicó la pandemia cuando, a finales de 2019, era el rival más temido por Carlsen; si vuelve a jugar al nivel de entonces, para mí es el favorito porque su estilo es más completo».

Pase lo que pase surge con fuerza una última pregunta: ¿Volverá Carlsen a competir por el título del mundo? Hablo con Peter Heine Nielsen, entrenador del noruego, y creo que su respuesta, leída entre líneas, nos marca un futuro incierto: «Una opción siempre hay, pero sería extraño dejar algo e, inmediatamente después, considerar volver. En mi caso, dejé de predecir a Magnus, hará lo que sea mejor para él, como hemos visto».

Si Steinitz levantara la cabeza…