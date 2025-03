'Una noche sin luna' aspira a llevarse cuatro Premios Max

J. A. G. Lunes, 25 de abril 2022, 12:13 | Actualizado 13:53h. Comenta Compartir

Una noche sin luna', la obra dirigida por Sergio Peris-Mencheta y protagonizada por Juan Diego Botto, aspira a llevarse cuatro Premios Max de las Artes Escénicas en las categorías de Mejor espectáculo de teatro, Mejor autoría teatral (Botto) , Mejor dirección de escena (Peris-Mencheta) y Mejor actor (Botto). El montaje se centra en la vida de Federico García Lorca, y hace un repaso de los aspectos «menos conocidos de su figura» con ironía, humor y una gran carga dramática. 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro' es otra de las obras con más nominaciones (Mejor espectáculo revelación, mejor autora revelación y mejor actriz, las tres para Alessandra García), así como 'Somos la guerra', nominada a Mejor espectáculo de danza, Mejor intérprete femenina de danza (Luz Arcas) y Mejor intérprete masculino de danza (Marcos Matus). Los ganadores de la XXV edición de los Premios Max se darán a conocer el próximo 6 de junio en la gala que se celebrará en el Teatro Principal de Mahón (Menorca). Además de las 20 candidaturas a concurso se conceden dos premios especiales: el Premio Max de honor, que distinguió la trayectoria del dramaturgo y director escénico José Luis Alonso de Santos, y el Premio Max de Carácter Social, que reconoció la labor de Caídos del Cielo, ONG fundada por la dramaturga Paloma Pedrero.

Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max celebran este año su veinticinco aniversario. El galardón que fue diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona-1919/1999), impulsor de uno de los colectivos renovadores del arte español de posguerra, se han consolidado a lo largo de estos años como el reconocimiento más amplio en el ámbito de las artes escénicas en España.

Estas son las nominaciones en las 20 categorías

1. Mejor espectáculo de teatro

Canto jo i la muntanya balla de La Perla 29

Descendimiento de Teatro de la Abadía

Una noche sin luna de La Rota Producciones, Concha Busto Producción y Distribución y Barco Pirata

2. Mejor espectáculo de danza

Baile de bestias de Compañía de Danza Jesús Carmona

Entre hilos y huesos de Daniel Doña Compañía y Teatros del Canal (Madrid Cultura y Turismo)

Somos la guerra de Asociación Danza La Pharmaco y La condesita de Conde Duque

3. Mejor espectáculo musical o lírico

Company de Teatro del Soho Caixabank

La tabernera del puerto de Teatro de la Zarzuela - INAEM

Paüra de Cía. Lucas Escobedo

4. Mejor espectáculo de calle

Alter de Compañía Kamchatka

Harria Herria de Dimegaz

Maletes de terra de Visitants Escènica

5. Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar

Cris, pequeña Valiente de El espejo negro Ángel Calvente y Teatro del Soho Caixabank

Las Cotton de Anita Maravillas & Portal 71

Papel de Ventrículo Veloz

6. Mejor espectáculo revelación

En tránsito de Producciones Señora Rojo

Katana de Viejas Promesas

Mujer en cinta de correr sobre fondo negro de Alessandra García

7. Mejor autoría teatral

Joan Yago por De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda

Juan Diego Botto por Una noche sin luna

María Velasco González por Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra

8. Mejor autoría revelación

Alessandra García por Mujer en cinta de correr sobre fondo negro

Marina Rosa Szerezevsky por Turistas

Sandra Ferrús por La panadera

9. Mejor adaptación o versión de obra teatral

Ana Zamora por Numancia

Ignacio del Moral por El viaje a ninguna parte

Julio Manrique, Marc Artigau y Sergi Pompermayer por Carrer Robadors

10. Mejor composición musical para espectáculo escénico

Carles Chiner por Rebelión

Jorge Manuel Masaedo por Baile de bestias

Judit Neddermann por Canto jo i la muntaya balla

11. Mejor coreografía

Daniel Doña, Marco Flores, Manuel Liñán, Jordi Vilaseca, Cristian Martín, Sara Jiménez y Miranda Alfonso por Entre hilos y huesos

Iratxe Ansa e Igor Bacovich por CreAcción

Olga Pericet por Rebelión

12. Mejor labor de producción

La Joven / Fundación Teatro Joven por Eneida. Playlist para un continente a la deriva

Teatro del Soho Caixabank por Company

Unahoramenos Producciones por Moria

13. Mejor dirección de escena

Guillem Albà y Joan Arqué por Canto jo i la muntanya balla

Javier G. Yagüe por Instrucciones para caminar sobre el alambre

Sergio Peris-Mencheta por Una noche sin luna

14. Mejor diseño de espacio escénico

Alejandro Andújar por Carrer Robadors

Alfred Casas y Laura Closca por Canto jo i la muntanya balla

Lluc Castells por L'Emperadriu del Paral·lel

15. Mejor diseño de vestuario

Almudena Rodríguez por Rif (de piojos y gas mostaza)

Ana Garay por Rebelión

Gabriela Salaverri por Benamor

16. Mejor diseño de iluminación

Carlos Marquerie por Acciones sencillas

Nicolas Fischtel por CreAcción

Sylvia Kuchinow por Canto jo i la muntanya balla

17. Mejor actriz

Alessandra García por Mujer en cinta de correr sobre fondo negro

Mónica López por De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda

Sandra Ferrús por La panadera

18. Mejor actor

Carlos Álvarez-Ossorio por Si esto es un hombre

Guillem Balart por Carrer Robadors

Juan Diego Botto por Una noche sin luna

19. Mejor intérprete femenina de danza

Lucía Lacarra por In the still of the night

Luz Arcas por Somos la guerra

Rocío Molina por Vuelta a uno | Fragmento de Trilogía sobre la guitarra

20. Mejor intérprete masculino de danza

Jesús Carmona por Baile de bestias

Jesús Rubio Gamo por El hermoso misterio que nos une

Marcos Matus por Somos la guerra