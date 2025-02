Las 'Nanas de la cebolla' o Sherlock Holmes, joyas de dominio público

Miguel Lorenci Madrid Viernes, 6 de enero 2023, 10:38 Comenta Compartir

Como cada enero, la Biblioteca Nacional de España (BNE) ha publicado la lista de los autores cuyas obras pasan al dominio público. Las que cualquiera puede ya editar, distribuir, vender o alterar sin contar con el permiso de los titulares de los derechos del autor o sus herederos. Entre los 'liberados' de 2023, están el poeta Miguel Hernández o el artista Julio González. En el ámbito intencional se 'libera' la obra de Stefan Zweig y todas las obras de Sherlock Holmes en EE UU.

La legislación y los años transcurridos desde la muerte del autor para que una obra pase a dominio público varía en cada país. En España el plazo es de 70 años, aunque para los autores fallecidos antes de 1987 se aplica una ley anterior, de 1879, con un plazo de 80 años. Pasan así al dominio público las obras de los creadores fallecidos en 1942.

En Estados Unidos opera la regla de los 70 años y toca a los de 1952, pero se considera libre toda obra creada en 1927. Hay excepciones, como los derechos de 'Peter Pan' en el Reino Unido, destinados de forma permanente al Hospital Great Ormond de Londres, o del 'Diario de Ana Frank' que goza de consideración especial en Holanda y Francia, ya que se considera coautor al padre de Ana, Otto Frank, fallecido en 1980, lo que prologará su protección hasta 2051.

El listado de la BNE incluye 177 escritores, periodistas y artistas. Entre todos destaca el poeta y dramaturgo Miguel Hernández (Orihuela, 1910 - Alicante, 1942), autor de 'El rayo que no cesa' y a caballo entre las generaciones del 27 y el 36. Autodidacta y apasionado lector, con veinte años publicó 'Perito en lunas'. Sus famosas 'Nanas de la cebolla', escritas en trozos de papel higiénico en la cárcel y dedicadas a su segundo hijo por el poeta, cierran el 'Cancionero y romancero de ausencias', su último y desgarrado poemario, publicado en Argentina tras la trágica muerte de Hernández en un penal franquista el 28 de marzo de 1942.

También se liberan las obra de Stefan Zweig (1881-1942), -no las traducciones más recientes-, el prolífico, versátil y apreciado escritor austríaco que adquirió la nacionalidad británica y que, tras huir de terror nazi, puso fin a su vida en la ciudad brasileña de Petrópolis. En los años 30 Zweig fue el escritor más traducido del mundo, y es hoy un 'longseller'. Autor de ensayos, biografías y novelas como 'El mundo de ayer', 'Carta a una desconocida', 'Veinticuatro horas en la vida de una mujer', 'Castellio contra Calvino', 'Fouché, el genio tenebroso', 'Novela de ajedrez' y 'Momentos estelares de la humanidad'. Alianza reeditará las dos últimas y Páginas de Espuma sus 'Cuentos completos'.

En la lista de la BNE aparece Julio González, influyente y relevante escultor y pintor, amigo de Picasso en el París de las primeras vanguardias. También Eustaquio Jiménez, hermano de Juan Ramón y alcalde de Moguer (Huelva), y la escultora Julia Casagemas, autora de ópera y hermana de Carlos Casagemas, otro pintor muy amigo de Picasso. También quedan libres de derechos Robert Musil, otro relevante escritor austríaco de corte más filosófico y autor de 'El hombre sin atributos'; Roberto Arlt, narrador, dramaturgo, periodista e inventor argentino autor de novelas como 'El juguete rabioso', dramas como 'Trescientos millones' y recopilaciones de artículos como 'Aguafuertes españolas'.

Pasan a dominio público en EE UU las tres últimas novelas de Sherlock Holmes, y se liberan así todas las obras del detective creado por sir Arthur Conan Doyle. Cualquiera puede ya escribir sus propias historias de Holmes y Watson o usarlos en otros contenidos sin infringir derechos.

En EE UU se desprotegen todas las obras publicadas en 1927, como la legendaria e influyente 'Metrópolis', anticipadora película muda de ciencia ficción dirigida por Fritz Lang. También 'El cantor de jazz', de Alan Crosland, tenida por la primera película sonora, aunque en realidad no lo es. Cuatro años antes Concha Piquer aparecía en el documental sonoro 'From far Seville'.

También se libera; 'Alas', cinta bélica muda y primera ganadora del Óscar a la mejor película; 'Amanecer', la primera cinta americana de F.W. Murnau; 'El enemigo de las rubias', película muda dirigida por Alfred Hitchcock y primera en la que el legendario director británico aparece en un cameo, algo que sería el sello de sus películas; 'El rey de reyes', de Cecil B. DeMille, sobre la vida de Jesús de Nazaret y 'El séptimo cielo', dirigida por Frank Borzage, una de las primeras películas nominadas al Oscar e inspiradora del final de 'La La Land'.

La web Public Domain Day, señala que también quedan libres obras como 'Al faro', de Virginia Woolf , los relatos 'Hombres sin mujeres', de Ernest Hemingway o 'Mosquitos', de William Faulkner.

Ampliar Sherlock Holmes conversa con Doctor Watson en el vagón de un tren. Ilustración del relato 'Estrella de plata« del escritor Arthur Conan Doyle. 1892. r.c. Una galaxia de libros libres Internet ofrece a los lectores páginas web y repositorios digitales con obras de muchos de autores recién liberados que son de acceso universal y gratuito. -Internet Archive Uno de los mejores recursos disponibles en línea para encontrar casi cualquier obra, además de software, música y sitios web históricos. Su sección Open Library cuenta con más de 55.000 obras publicadas hasta 1927 en varios idiomas. La mayoría está en inglés, pero más de 700 documentos se encuentran en español. (archive.org) -Biblioteca Digital Hispánica Es el portal libre y gratuito de la Biblioteca Nacional de España. Creado en 2008 con un unas 10.000 obras, suma hoy más de 222.000 títulos digitalizados que se pueden descargar gratis o ver en línea. (bne.es) -Project Guntenberg Biblioteca de libros electrónicos con más de 60.000 originales digitalizados que se pueden descargar en diferentes formatos, como ePub o los compatibles con Kindle. (gutenberg.org). -Hathi Trust Es una gigantesca biblioteca digital que cuenta con 54.865 libros publicados hasta 1927 en EE UU. De ellos 2.667 están disponibles en español. (hathitrust.org). -Standard Ebooks Acoge libros electrónicos de fuentes como Project Gutenberg y les otorga un formato más renovado. De pequeña dimensión, acoge los títulos más populares. (standardebooks.org). -LibriVox Biblioteca digital de audiolibros en la que voluntarios de todo el mundo leen obras de dominio público. Se pueden descargar gratis para que cualquiera pueda acceder a ellos y escucharlos. (librivox.org) -Dominio Público Recurso imprescindible para acceder a obras sin derechos de autor, esta web cuenta con muchos enlaces a diferentes instituciones y organizaciones que también recopilan y ofrecen libros para su uso libre. (dominiopublico.org.es)