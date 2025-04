La extremeña Soraya Arnelas lanza su nuevo single, 'Te quiero a ti'

María Fernández Cáceres Martes, 10 de mayo 2022, 11:10 | Actualizado 13:57h. Comenta Compartir

La extremeña Soraya Arnelas ha lanzado su nuevo single, titulado 'Te quiero a ti'. La cantante se ha vestido de blanco para representar su boda con su pareja, el modelo Miguel Ángel Herrera, con el que tiene dos hijas: Manuela y Olivia.

El videoclip se extiende durante 3,13 minutos y acumula más de 35.700 visualizaciones en la plataforma Youtube en cuatro días. Muestra a ambos vestidos de novios, protagonizando un baile nupcial mientras ella canta «Te quiero a ti, por miles de razones yo te quiero a ti, porque cuando me besas me haces tan feliz, no sé mentir te quiero a ti, a ti, a ti. Te quiero a ti, con estas ansias locas yo te quiero a ti, porque mi corazón contigo late a mil, no sé fingir, te quiero a ti, a ti, a ti».

Hay que recordar que Arnelas y su novio cancelaron su enlace debido a la crisis sanitaria del coronavirus. La que fue representante española en Eurovisión de 2009 luce dos vestidos de novia, ambos firmados por Lorena Formoso, una diseñadora madrileña que apuesta por novias sencillas y con un estilo romántico.

La extremeña, natural de Valencia de Alcántara, se dio a conocer en 2005 en la cuarta edición del programa de televisión 'Operación Triunfo', en el que quedó en segunda posición, tras Sergio Rivero. Ese mismo año la extremeña publicó 'Corazón de fuego', su primer álbum de estudio, al que le han seguido 'Ochenta's', 'Dolce vita', 'Sin miedo', 'Dreamer', 'Universe in me' y 'Luces y sombras'.

Representó a España en el Festival de Eurovisión en el año 2009 con la canción 'La noche es para mí'. Quedó penúltima.

En televisión ha tenido varios proyectos. En 2006 participó en 'Mira quién baila', concurso en el que quedó segunda. Desde entonces, ha participado en el concurso de monólogos con famosos en 'El club de Flo', en 'La batalla de los coros', 'Canta si puedes', Generación de estrellas', 'Adivina quién viene a cenar esta noche', '¡A bailar!' y 'Tu cara me suena', entre otros. El último ha sido 'Celebrity Bake Off', un programa gastronómico de Amazon Prime.

Asimismo, participó en la película 'la bola dorada' y en dos cortometrajes, además de series de televisión como 'Siete vidas', 'Manolo y Benito corporeision' y 'Ella es tu padre'. También ha sido imagen de diferentes productos publicitarios, entre ellos Cristian Lay y la campaña de turismo Somos Extremadura. En 2020 lanzó su propia línea de ropa, 'Chochete'.