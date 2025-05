Sole Giménez: «Se escucha más música que nunca y eso te lo dicen todas las plataformas»

Tres grandes parejas musicales se enfrentarán para hacer la mejor interpretación y convencer al público de plató para ganar. La cantante Sole Giménez (59 años, ... París) es una de las finalistas de la primera edición de 'Dúos increíbles', el concurso producido por Ganga que emite este jueves en La 1 (22:50 horas) su último programa, junto a la 'junior' Yoly Saa, a quien aconsejó que aproveche «las oportunidades que da la vida».

-¿Qué le llevó a aceptar su participación en 'Dúos increíbles'?

-Creo que lo que más me sedujo del proyecto es que era música en vivo, en directo y con una orquesta maravillosa. Nos dieron la oportunidad de cantar canciones del repertorio tanto español como latinoamericano y encima he tenido de compañeros a artistas que admiro y quiero. Este programa lo tenía todo. TVE decidió apostar por un programa así y yo creo que era necesario.

-Yoli rechazó en un principio formar un dúo con usted.

-Lo viví con sorpresa y con humor, creo yo. Es un concurso, pero yo sabía que si Yoli me daba la oportunidad, nos saldrían cosas bonitas. Y mira, hemos llegado a la final. En la vida, no es importante como se empieza, sino como se acaba. Un cantante está continuamente recibiendo noes y nunca estás en un nivel en el que todo son síes. Y tienes que acostumbrar a estas situaciones.

-¿Qué consejo le ha dado a Yoli en este inicio de su carrera?

-Técnicamente, la he intentado ayudar para que su voz suene más clara y vocalizada. Le he dicho que aproveche las oportunidades que te da la vida. A veces nos cegamos en hacer una cosa de una determinada manera, pero puede no ser el camino.

-¿Se ha visto reflejada en ella?

-Sí, pero nuestros principios en la música han sido diferentes. Aunque yo estaba en un grupo, sí que te ves reflejada, porque ella tiene dudas e inseguridades. Eso también me pasaba a mí. Siempre ha sido complicado destacar en el mundo de la música, pero creo que ahora es más difícil. Hay mucho ruido y sitios donde puedes aparecer, pero para que la gente te elija es complicadísimo. Es como salir en una noche estrellada y elegir una de las estrellas entre todas.

-¿Cuál es su dúo favorito?

-Cuando cantaron Carlos Goñi y Antonio Carmona, fue un momento espectacular, porque son a dos personas a las que quiero. También me gustó el dúo de Marta Soto y Diego Torres, fue una pena que durara tan poco. Todas las parejas han sido excepcionales y emocionantes. Como público, hemos tenido la suerte de tener dúos increíbles. Lo hemos pasado bomba y eso se nota. Había nervios y tensión, porque había que sacar las cosas adelante con poco tiempo, pero le hemos echado profesionalidad y cariño. Fue una experiencia preciosa.

-¿Queda mucho por hacer todavía con la figura de la mujer en la música?

-Queda todo por hacer. Veas el concierto que veas, apenas hay músicos en el escenario o técnicos de sonido que sean mujeres. Cuesta mucho todavía que la mujer esté en igualdad de condiciones. Mi empeño ha sido reivindicar a las autoras y compositoras, porque tampoco se ha conseguido el equilibrio. En mi opinión, esto creo que sucede por varias razones. Por ejemplo, no hay referentes. Hay pocas mujeres que se han sentado en una batería y no han conseguido mucha relevancia. Si no tienes referentes a los que imitar, pues cuesta y las niñas no se ven tocando una guitarra eléctrica o un bajo. También creo que hay una inercia, que viene desde hace siglos, en donde las mujeres no han estado presente en la música. Tomar conciencia hace que los cambios se vayan dando.

-'Dúos increíbles' ha sido una 'rara avis' en televisión, donde la música se limita a programas de 'talent'. ¿No hay demanda entre la audiencia para que haya espacios similares?

-La música vende muchísimo. Se escucha más música que nunca y eso te lo dicen todas las plataformas, no es algo que yo me esté inventando. Está presente en la vida de las personas. En etapas anteriores se han primado otras cosas o no se querían gastar en los derechos de autor, no lo sé. La música sigue vendiendo y este programa lo está demostrando. Seguro que se hace una segunda edición porque la música vende. Dar oportunidad a la gente que llevamos mucho tiempo en el escenario y tenemos seguidores es un plus en este concurso.