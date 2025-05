El Primavera Sound de Barcelona desembarcará también en Madrid

cristian reino Barcelona Miércoles, 23 de febrero 2022, 10:17 | Actualizado 17:30h. Comenta Compartir

Anuncio relevante para los fans del festival Primavera Sound. Tras las amenazas de la organización de marcharse de la capital catalana, por sus diferencias con el Ayuntamiento de Ada Colau, el festival de música Primavera Sound ha anunciado que la edición de 2023 tendrá dos sedes: Madrid y Barcelona. Los días 1, 2 y 3 de junio tendrá lugar, como ya es habitual, en el Parc del Fòrum de Barcelona-Sant Adrià de Besòs, y el 8, 9 y 10, en la ciudad del rock de Arganda del Rey, en Madrid. Tanto en una como en la otra, el Primavera Sound programará conciertos el resto de días de la semana.

«Si el Ayuntamiento no quiere nuestro modelo de festival, nos vamos», afirmaba Gabi Ruiz, director del Primavera Sound, en una entrevista en 'La Vanguardia' el pasado 16 de diciembre. «Nos han dicho que no quieren este modelo y nosotros en estos momentos estamos buscando otra ciudad donde hacerlo», advirtió entonces. Con estas palabras, el responsable del festival trataba de presionar al Consistorio catalán, al que acusó de multiplicar por 17 el alquiler del parque del Fórum. Tras el envite, la alcaldesa de la ciudad solo tardó un día en contestar: «El Primavera Sound se queda en Barcelona». «Nuestra sintonía es absoluta y el compromiso de la ciudad con el Primavera también es absoluto. Está fuera de toda duda que el Primavera Sound se queda en Barcelona», dijo. E incluso anunció que estaban trabajando para que la edición ampliada de este año –se celebra del 2 al 12 de junio–, se extendiera a 2023.

La negociación, sin embargo, ha culminado con el anuncio de este miércoles. «Hacer realidad un Primavera Sound de puente aéreo supone para nosotros, además de una gran alegría, un paso adelante tan lógico como natural», han apuntado esta mañana desde la organización. «El aterrizaje en Madrid no es más que el último capítulo en nuestra larga y estrecha relación con la ciudad, pero también el primero de todo lo que está por venir», han añadido. «Por comunicaciones y conexiones, por los antecedentes, de un Primavera Sound que en 2023 empezará en Barcelona y acabará en Madrid solo puede salir beneficiado nuestro público. Doble sede, doble ilusión», han señalado. No es la primera edición que sale de Barcelona, pues ya hay una franquicia en Oporto.

«Desde Primavera Sound no podemos estar más que agradecidos a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y al Ayuntamiento de Arganda del Rey por todas las facilidades y entusiasmo con el que han estado y están trabajando con nosotros para que esta edición que tanta ilusión nos hace sea una realidad en 2023», han rematado desde la organización, obviando al Ayuntamiento de Barcelona.

Cabe recordar que para la edición de este año las 200.000 entradas que aseguran el lleno en cada una de las seis jornadas que se celebran en el Parc del Fòrum -los dos fines de semana-, a razón de 80.000 personas por día, se vendieron en apenas una semana. Del enorme cartel de este año destacan grupos como Massive Attack, Pavement, Tame Impala, Beck, The National, The Strokes, Gorillaz, Jorja Smith, Nick Cave & The Bad Seeds, Dua Lipa, Interpol, Lorde, Megan Thee Stallion, Phoenix o Yeah Yeah Yeahs. Tres años llevan esperando los aficionados a la música esta cita que supone el 20 aniversario del festival, un evento que se tenía que haber celebrado en el verano de 2020.