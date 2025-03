Nacho Campillo: «A Extremadura le debemos lo que somos»

Javier Mendoza Martes, 1 de agosto 2023, 11:06 | Actualizado 12:54h. Comenta Compartir

La música española de los 80 y 90 se caracteriza por tener un claro componente social y transgresor y por abordar temas que se consideraban ... tabúes . Así se puede observar en letras como las siguientes: 'He dejado mi casa. Me persiguen y no sé qué me pasa. Sin pasaporte y sin visa voy. Navego contra la corriente y la brisa« o 'Cuando llegó era un niño delicado. No quería mancharse jugando en el descampado. Era un tipo legal. Un amigo, un aliado'.

Estos versos pertenecen a las canciones 'Espaldas mojadas' y 'Manuel Raquel', dos de los temas más escuchados en esos años y que hablan de temas tan cotidianos hoy en día como la inmigración o la transexualidad pero que en esa época era muy difícil hablar de ellos. Casi 30 años después, estos dos temas y muchos más sonarán con mucha fuerza dentro de unos días en Alburquerque. Tam Tam Go!, la banda que inmortalizó estos himnos, tocará el 5 de Agosto en la plaza de toros alburquerqueña. Hacía tres años que el grupo no tocaba en casa. La última vez fue en Cáceres en 2020 en el Auditorio del Parque del Príncipe después del confinamiento y en plena pandemia, cuando las mascarillas ocultaban los rostros. Para Nacho Campillo, líder de la banda, es muy importante tocar en Extremadura ya que aquí forjaron su personalidad. «Tenemos que agradecer mucho a esta tierra porque los valores que nos ha aportado han sido muy importantes para nosotros. Aquí tenemos nuestras raíces, nuestros orígenes y no lo hemos olvidado nunca incluso habiendo vivido en Londres'. Es la primera vez que el grupo actúa en Alburquerque, en un concierto en el que también actuará la banda extremeña Súpertennis y que ha sido organizado por la asociación 'Accoex' (Asociación Cultural y de Conservación Cosos de Extremadura) para, según su presidente Carlos Rodríguez Terrat, «fomentar las actividades culturales en Alburquerque». La banda de los hermanos Nacho y Javier Campillo tocará, en la hora y media aproximada que durará el concierto, los éxitos que han marcado su carrera junto con los temas de sus últimos álbumes como el recopilatorio 'After 30' o 'Volando sobre un tacón', el último disco de la banda en el que, precisamente, versionan sus temas más populares con cantantes como Mikel Izal, Andrés Suárez, Morgan o Coti. Además, también harán versiones de otros temas que no son suyos. Sera un concierto donde la nostalgia tendrá un papel muy importante sin olvidar el tiempo presente porque, aún estando atrapados en la red, seguimos cruzando el río para ver si Manuel Raquel consiguió irse sin disparar.

