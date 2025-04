Música, gastronomía y vino, protagonistas del Esférica Rioja Alavesa

rAFA SANZ DEL RÍO Miércoles, 24 de agosto 2022, 11:40 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

«Qué guay estar aquí, aunque hace un poco de calor». Estas fueron las palabras de la cantante francesa Kissia, líder de The Excitements, ante el abrasador recibimiento del clima y públicos alaveses de Villa-Lucía. Los presentes no tardaron en ofrecerle a la artista los sombreros que regalaban a la entrada del festival, a lo que ella agradecida respondió amable y divertida con un «Gracias, pero tengo uno natural», refiriéndose a su pelo afro. No solo el calor estuvo presente durante todo el festival, si no también el buen ambiente y las ganas de disfrutar de la experiencia gastromusical del Esférica Rioja Alavesa, un espectáculo que ha triplicado sus espectadores en su segunda edición, atrayendo a más de 3.500 asistentes.

El evento se encuentra dentro de la propuesta 'Festivales para un territorio', que organiza festivales en los que el público vive una experiencia premium durante toda su visita, y donde se producen encuentros entre audiencia y artistas. Todo ello enmarcado en parajes incomparables de Álava y La Rioja, como las bodegas Marqués de Riscal e Ysios y el patio de las escuelas de Laguardia, acompañados del mejor vino y la mejor gastronomía. A todo esto se suma la completa oferta musical que ha presentado quince conciertos durante cuatro días, con artistas como Teenage Fanclub, Iván Ferreiro, Tanxugueiras, Kruder & Dorfmeister, JP Bimeni o Glassio entre otros.

Ampliar Las bodegas Ysios, lugar de las experiencias gastronómicas del festival. Javier rosa

La experiencia culinaria ha sido otro de los puntos fuertes de este acontecimiento. De la mano del chef Francis Paniego, cuya cocina combina tradición y modernidad y cuenta con tres Estrellas Michelín; y del cocinero Roberto Ruiz, del restaurante de la bodega de txacolí Hika, hicieron las delicias del público presente en las bodegas alavesas. Todo ello acompañado de unas catas vinícolas que mezclaban grandes caldos de la zona, con otras marcas vinculadas a los otros festivales de la organización en la zona valenciana de Alforins o la Ribeira Sacra gallega.

La segunda edición del Esférica Rioja Alavesa ha supuesto un éxito para su director, Carlos Montilla, que celebra el triunfo del festival pero considera que necesita «consolidarse» todavía. Lo que es innegable es que el evento ha causado sensación en la zona, y que su propuesta multidisciplinar ha atraído a miles de personas con la excusa perfecta para despedirse de las vacaciones. «Estábamos en la playa cuando nos saltó un anuncio del festival y no lo pensamos. Es la mejor manera de disfrutar antes de volver al trabajo», explicaban grupo de asistentes al festival.

