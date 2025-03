Muere Ronnie Spector, la cantante de 'Be My Baby'

I. Cortés Jueves, 13 de enero 2022, 10:51 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

Con aquella mirada felina y su amplia sonrisa, siempre flanqueada por su hermana Estelle y su prima Nedra Talley. Así será recordada Ronnie Spector, la leyenda del soul, de voz sensual y cardados imposibles, que llevó a las Ronettes a lo más alto en los años sesenta con éxitos como 'Be My Baby'. La fundadora y líder del trío falleció el pasado miércoles a los 78 años de edad «tras una breve lucha contra el cáncer», anunció su familia. «Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en su rostro. Estaba llena de amor y gratitud», decía el comunicado.

Pese a la alegría y la luz que irradiaba en cada actuación, la vida de la cantante, que sobrevivió a un desastroso matrimonio con el productor Phil Spector, no fue exactamente un camino de rosas. Nacida en 1943 como Veronica Yvette Bennett, de madre afroamericana y padre irlandés, Ronnie creció en el East Harlem neoyorquino. Ya de niña animaba los encuentros familiares con espectáculos que montaba junto a su hermana y sus primas.

Antes de terminar el instituto, la joven formó Ronnie and the Relatives, llegando a actuar en las noches que el Teatro Apollo dedicaba a los principiantes. Fue un desastre y dos de las primas, que acabaron abandonando la formación, enmudecieron de pánico escénico, pero aquello empoderó a Ronnie. «Me moví por todo el escenario cantando lo más alto que pude. Cuando finalmente escuché unos pocos aplausos, canté todavía más fuerte. Eso hizo que se escucharan más aplausos. Fue todo lo que necesité», diría después.​

Con la band girl ya convertida en trío y como las Ronettes, lograron firmar un acuerdo discográfico con Colpix Records, una subsidiaria de Columbia Pictures, en 1961. Los grandes éxitos llegarían dos años más tarde cuando Phil Spector, uno de los productores musicales más importantes del momento -había trabajado con los Beatles o Leonard Cohen-, les concedió una audición. Al escuchar a Ronnie cantar una versión de 'Why Do Fools Fall in Love', Spector dejó el piano y gritó: «¡Esa es la voz que estaba buscando!». De su mano llegarían hits como 'Be My Baby', 'Do I Love You' o 'Walking in the Rain' y un romance que culminó en boda en 1968.

Diecisiete años después del divorcio de la pareja en 1973, Ronnie confesó en sus memorias que la relación había sido un infierno. Loco de celos, el productor controlaba todos los aspectos de su vida hasta convertirla en una cautiva en su propia mansión de Los Ángeles y Ronnie recurrió al alcohol para escapar. Aquello acabó con una carrera profesional que tímidamente trató de levantar en los ochenta, con su primer disco en solitario. En 2007 las Ronettes entraron en el Salón de la Fama del Rock & Roll. Al parecer la influencia de Spector estaba detrás de aquel evidente retraso. Cuando Ronnie salió a escena en el turno de agradecimientos solo dio las gracias a Stu Phillips, el primer productor del trío, dejándolo todo claro.

