Muere Rafael F. Callejo, uno de los fundadores del grupo pacense Tam Tam Go!

El guitarrista y compositor Rafael Fernández Callejo, uno de los fundadores del grupo pacense Tam Tam Go!, murió ayer, según han anunciado los hermanos Campillo en sus redes. «La primera canción que aprendí a tocar en la guitarra del tirón fue Blackbird y fue gracias a ti porque tú la tocabas como los ángeles y mejor que el mismísimo Paul McCartney, ahí empezó todo. Eso me dio una libertad que siempre te agradeceré mientras viva», ha recordado Nacho.

Los hermanos Campillo conocieron a Rafa Callejo en los años setenta, en Badajoz. Ya en Madrid, los tres vuelven a conectar en formaciones de la movida madrileña que servirán como ensayo para tomar la decisión de formar el grupo, según recoge la web de la banda.

«Compusimos grandes canciones juntos que permanecerán en la memoria de muchas generaciones. Descansa en paz amigo», ha señalado Nacho Campillo. «Ojalá pudiéramos juntarnos en otra vida si la hubiera y volver a tocar en algún club Till there was You o This boy otra vez. Tú eras insuperable interpretando esas canciones», añade el cantante.

Su hermano Javier también le ha dedicado unas líneas. «Bendito el tiempo que pasamos juntos. Tus manos fueron un regalo que hicieron de Tam Tam Go! un estilo propio lleno de personalidad».

Tam Tam Go! se funda en 1987 por Javier Ortiz, Rafa Fernández Callejo y los hermanos Nacho y Javier Campillo. El multiinstrumentista John Knox ayuda al grupo a grabar su primera maqueta en 1986 con algunas canciones que integrarían el primer disco, 'Spanish Shuffle'.

Un año más tarde publicaron su segundo álbum, 'Spanish Romance' y otro año después, 'Espaldas mojadas', con el que cosechan grandes éxitos. En 1992 sale el cuarto álbum, 'Vida y color' y después de una gira internacional deciden darse un respiro.

A partir de entonces, Fernández Callejo comienza a ejercer como farmacéutico y profesor de ámbito sanitario. Nacho monta un estudio de grabación profesional en Madrid y sigue lanzando música en solitario. Mientras, Javier se dedica a la producción de artistas y en paralelo, forma parte de otros proyectos musicales.

En 1999, los hermanos Campillo reaparecen para publicar el disco 'Nubes y claros' y en 2011 editan su primer álbum de grandes éxitos, 'Miscelánea'. Posteriomente, han publicado 'Cruzando el río', 'Euphoria' y 'Volando sobre un tacón'.

Extremadura