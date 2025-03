Muere D.H. Peligro, exbatería de Red Hot Chili Peppers

A. P Madrid Lunes, 31 de octubre 2022, 10:07 | Actualizado 19:44h. Comenta Compartir

Darren Henley, por todos conocido como D. H. Peligro, batería de grupos como The Dead Kennedys, Reverend Jones o Red Hot Chili Peppers, murió el viernes en su casa de Los Ángeles tras un desgraciado accidente. El músico, de 63 años, se cayó de espaldas y se golpeó en la cabeza, circunstancia que le provocó la muerte en el acto.

Peligro fue uno de los más destacados líderes de The Dead Kennedys, cuando tomó el testigo del batería principal en 1981, actividad que se prolongó 1986. Después, en su refundación en 2001, cogió de nuevo las baquetas, con un breve parón entre 2008 y 2009. Los miembros de la banda fueron los encargados de difundir la triste noticia: «El batería de Dead Kennedys, D.H. Peligro (Darren Henley), murió en su casa de Los Ángeles ayer, 28 de octubre. Falleció por un traumatismo en la cabeza por una caída accidental. Las actuaciones pendientes se anunciarán en los próximos días. Gracias por los pensamientos y palabras de consuelo».

En 1988, tuvo la oportunidad de tocar con los Red Hot Chili Peppers durante un breve periodo de tiempo, desde que lo dejó Jack Irons hasta que ficharon al sustituto, Chad Smith. Amigo de la adolescencia del vocalista de la banda californiana, Anthony Kiedis, y del bajista Flea, Peligro intervino en la composición de algunas canciones de 'Mother's Milk', el cuarto disco de los Red Hot, si bien no llegó a actuar en ninguna canción.

D. H. Peligro también actuó con bandas de rock como The Hellations, Jungle Studs, Nailbomb, The Feederz, Lock-Up, The Two Free Stooges, Reverend Jones y SSI. En todas ellas lo hizo de manera ocasional o en algunos conciertos aislados.